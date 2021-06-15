Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу

На Святую Троицу ни в коем случае нельзя заниматься земляными работами, чтобы не тревожить землю-именинницу. Также в этот день опасно купаться в реках и озерах.

Что нельзя делать на Троицу Фото: Pexels

День святой Троицы – это один из главных христианских праздников. Что можно, а что категорически нельзя делать на Троицу, чтобы вас не покинули удача и благополучие, узнайте в нашей статье.

Троицу в 2021 году православные христиане отмечают в воскресенье, 20 июня – на 50-й день после Пасхи, потому она еще называется Пятидесятница.

У православных этот день относится к двунадесятым праздникам и прославляет Пресвятую Троицу – Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого.

Что нельзя делать на Троицу

Христианам нельзя на Троицу работать и убирать дом, это считается грехом.

Также нельзя стричься, плести, вязать, вышивать.

Особо строгий запрет касался земляных работ на Троицу, поскольку в этот день она считалась именинницей, и ее нельзя было тревожить.

Запрещено купаться в реках и озерах: по поверью, русалка может выйти на сушу и забрать с собой на дно водоема человека.

Плохой приметой считается отгулять свадьбу на 50-й день после Пасхи, но зато хорошо свататься.

В народе верили, что на Троицу приходят мифические существа – мавки и русалки, поэтому нежелательно одному идти в лес или в поле.

В этот праздничный день нельзя испытывать и проявлять негативные эмоции. Постарайтесь воздержаться от ссор, конфликтов, претензий, зависти, обид и прочего.

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