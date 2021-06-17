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Родительская суббота 19 июня: что нужно нести в церковь

Сегодня, 09:58

Для поминания усопших родственников в церковь принято приносить продукты и ставить их на канун. А вот алкоголь, мясо и мясные продукты в храм приносить не следует.

Поминальный день
Поминальный день
Фото: Depositphotos

Родительские субботы (от слова "родители", "прародители", "сродники") – это дни особого, всецерковного поминовения усопших. По традиции, в эти дни посещают церковь и могилы на кладбищах.

В июне-2021 такая родительская суббота приходится на 19-е число, в канун праздника Святой Троицы. Отсюда и название дня – Троицкая родительская суббота.

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Родительская суббота 19 июня: как церковь поминает усопших

Накануне, вечером в пятницу, в храмах служится великая панихида – парастас. В саму субботу, утром, служат заупокойную литургию и общую панихиду.

Главное поминовение об упокоении христиан происходит на литургии. За усопших крещеных пишутся заказные записки за упокой, священник читает их перед литургией (они же читаются и на панихиде). Поэтому записки надо отдавать вечером накануне или утром перед службой.

Часто считается, что "на родительскую" самое важное – принести в храм продукты, поставить свечу, написать записку, заказать панихиду. Но любую жертву, которую человек делает от доброго сердца, примет Бог. Также нет для усопших большей помощи, чем милосердие и добрая жизнь их близких.

Родительськая суббота
Родительськая суббота
Фото: Pexels

Раньше у каждой семьи был список имен всех усопших членов данного рода – "Помянник". Так, молились даже за тех, кого не помнили самые старшие из здравствующих членов семьи. Сейчас эта традиция утрачена большинством семей, да и при совершении поминовения многие верующие не знают, как правильно помянуть усопших близких.

Родительская суббота 19 июня: что нужно делать верующим

Прежде всего, молитва о них, молитва в храме, домашняя молитва, потому что есть люди, которые по уважительной причине не могут посетить в это день церковь. Поэтому, они могут дома горячо и сердечно молиться о своих усопших родственниках.

Родительская суббота 19 июня: что можно и нельзя нести в церковь

В родительскую субботу в центре храме устанавливаются столы для приношений. Такой стол – он называется канунный – стоит и в обычные дни рядом с каноном – квадратным подсвечником перед распятием, куда ставят свечи за упокой.

На нем много разных продуктов. Это давняя традиция: первые христиане всегда приносили в храм хлеб и вино, масло для лампад. Это была жертва храму. Часть ее шла на трапезу после литургии, часть – для нуждающихся.

Сейчас эта традиция продолжается. На поминальные столы приносят хлеб, крупы, фрукты, конфеты, муку, кагор. Принимая приношение, священники поминают тех, за кого приносится жертва. Мясо и мясные продукты в храм приносить не принято. Под запретом кровяная колбаса, а также спиртные напитки (кроме кагора).

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