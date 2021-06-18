18 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День устойчивой гастрономии, День пикника, День участкового офицера полиции в Украине – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 18 июня.

18 июня: какой сегодня праздник Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 18 июня? День устойчивой гастрономии, День пикника, День паники, День участкового офицера полиции в Украине. День святого Дорофея – в православном и народном календаре. Именины празднуют Василиса, Виктор, Галина, Георгий, Гордей, Дмитрий, Дорофей, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Ника, Николай, Павел, Петр, Федор.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 18 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 июня.

День устойчивой гастрономии (Sustainable Gastronomy Day) – этот кулинарный праздник мирового значения проводится под эгидой ООН с 2016 года.

– этот кулинарный праздник мирового значения проводится под эгидой ООН с 2016 года. Международный день пикника (International Picnic Day) – свой праздник отмечают все любители вкусного, активного и веселого отдыха на природе.

– свой праздник отмечают все любители вкусного, активного и веселого отдыха на природе. Международный день паники (International Panic Day) – своеобразный и неофициальный праздник, который проводится с целью выпустить пар и не давать стрессовым факторам накапливаться в сознании человека.

– своеобразный и неофициальный праздник, который проводится с целью выпустить пар и не давать стрессовым факторам накапливаться в сознании человека. Всемирный день гармонии – отмечают те, кому важна красота снаружи и внутри, кто ценит порядок, соразмерность и целостность.

– отмечают те, кому важна красота снаружи и внутри, кто ценит порядок, соразмерность и целостность. День участкового офицера полиции – профессиональный праздник отмечается в Украине с 2004 года.

Какой сегодня праздник

18 июня в православной церкви отмечается отдание праздника Вознесения Господня. Перенесение мощей блаженного Игоря, великого князя Черниговского и Киевского. Чтится память священномученика Дорофея, епископа Тирского, блаженного Константина, митрополита Киевского и всея Руси, мучеников Маркиана, Никандра, Иперехия, Аполлона, Леонида, Ария, Горгия, Селиния, Иринея и Памвона, преподобного Феодора, чудотворца, преподобного Анувия, отшельника Египетского, преподобного Дорофея, из обители аввы Серида. Празднуется Игоревская икона Божией Матери.

В народе 18 июня отмечался Дорофеев день. Считалось, что в этот период самые короткие ночи в году, которые называли воробьиными, а еще зацветает сон-трава.

Приметы на 18 июня

тепло на Дорофея – уродится крупное зерно;

если на Дорофея выполоть сорняки в первой половине дня, то они больше не вырастут;

на Дорофея снятся вещие сны.

Интересные и важные события в Украине и мире 18 июня

1815 – армия Наполеона I потерпела поражение в битве при Ватерлоо.

1889 – день рождения детской коляски.

1939 – на могиле Тараса Шевченко в Каневе установлен памятник.

1996 – Украина принята в состав Конференции по разоружению.

Кто родился 18 июня

1935 – Юрий Соломин, советский актер театра и кино.

1942 – Пол Маккартни, английский музыкант, участник группы The Beatles.

1949 – братья Лех и Ярослав Качиньские, польские политические деятели.

1976 – Максим Галкин, российский артист эстрады, телеведущий.

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

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