Вознесение Господне-2021: когда отмечается в Украине

Разница между католическим и православным праздником составляет почти месяц

Вознесение Господне: дата праздника Фото: Depositphotos

Вскорости после главного церковного события – Пасхи наступает Вознесение Господне. Это великий христианский праздник, который ежегодно отмечается в конце весны или начале лета. Life Сегодня рассказывают, когда будет Вознесение-2021, какое значение имеет этот день и как правильно рассчитать дату праздника у западных и восточных христиан.

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Вознесение Господне-2021: дата у православных и католиков

Праздник Вознесения Господня не имеет фиксированной даты, потому что полностью зависит от празднования Пасхи. Так же, как и Пасха, Вознесение является переходящим праздником.

И православные, и католики Вознесение ежегодно празднуют на 40-й день после Пасхи. Этот день всегда приходится на четверг.

Чтобы рассчитать точное число Вознесения Господня, нужно к дате Пасхи прибавить 40 дней, считая и первый день.

Поскольку Воскресение Христово в 2021 году у православных было поздним и отмечалось 2 мая, то день Вознесения-2021 приходится не на весну, а на лето – 10 июня.

Аналогичным образом рассчитывается и дата Вознесения-2021 у католиков. Ко дню католической Пасхи, которая в нынешнем году праздновалась 4 апреля, прибавляется 40 дней и получается дата Вознесения 13 мая.

Несмотря на свою значимость, праздник Вознесения Господня не является официальным выходным днем в Украине.

Что значит Вознесение Господне

Согласно церковному учению, после своего Воскрешения Иисус Христос еще в течение 40 дней находился на земле, являлся апостолам, беседовал с ними о Царствии Божием и о своем втором пришествии. Также он предрекал их крещение Святым Духом.

А в сам день Вознесения ученики Христовы стали свидетелями чуда, когда Сын Божий вместе с небесными ангелами поднялся прямо на облаке в небо.

Значение праздника Вознесения Господня, по церковным канонам, заключается в том, что Христос, взяв на себя грехи рода людского, победил смерть и даровал людям возможность воскреснуть и вознестись к Богу-Отцу. Он вознесся на небеса, поскольку Его земное служение закончилось.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2021 года в Украине.

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