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Троица-2021: главные традиции и ритуалы дня

Сегодня, 15:39

На Троицу сохранилось множество красивых традиций, дошедших до нас еще с языческих времен. К примеру, в народе было принято встречать Троицу в убранстве зелени и цветов.

Традиции праздника Троицы
Традиции праздника Троицы
Фото: Pexels

Троица – великий православный двунадесятый праздник, посвященный Святой Божественной Троице – Отцу, Сыну и Святому Духу. По церковному учению, Святая Троица показывает, что Бог един в трех проявлениях и является вечным, живым, вездесущим и бестелесным духом.

Церковные праздники Пасха и Троица тесно связаны между собой, потому что Троица отмечается на 50-й день после Пасхи. Именно поэтому она еще называется Пятидесятницей. Дата Троицы считается днем рождения Святой церкви. Также в этот день землю называют именинницей.

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Традиции и приметы праздника Троицы

Суббота перед праздником, 19 июня, является родительским поминальным днем. Люди идут в храмы, заказывают поминальные молебны, ставят свечи за упокой умерших родственников. Особенно было положено молиться за умерших преждевременной смертью, считая их жертвами русалок.

В храмах на Троицу проводится одна из самых красивых служб, а после Божественной литургии совершается вечерня в память об исхождении Святого Духа на апостолов.

Издавна хозяйки к Троице очень тщательно готовились: наводили в доме чистоту, украшали жилье свежими ветками клена, березы, ивы, липы, цветами и травами, букетами из аира, любистка, мяты, полыни, чтобы эти растения защитили их от злых сил, дали здоровье и удачу. Также это символизировало процветание и новый жизненный цикл.

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К празднику женщины пекли пироги, готовили мясные и рыбные закуски. В некоторых регионах в этот день даже красили яйца в зеленый цвет.

Если кусочек праздничного хлеба припрятать с Троицы до свадьбы, то жизнь у молодых сложится благополучно. Хлеб сушили и хранили до свадьбы, замешивая потом сухари в тесто для свадебного каравая. Считалось, что это принесет в новую семью благополучие и любовь.

Свататься в день Троицы – хорошая примета, сулящая крепкую семью, любовь и благополучие.

Первый день Троицы – Зеленое воскресенье. В народе он считался днем активности и коварства русалок и прочей мифической нечисти. Зелень, которой украшали дома, являлась защитой и оберегом от них.

Утром в этот день в храмах проходили праздничные богослужения. Затем люди ходили друг к другу в гости. Начинались массовые гуляния и ярмарки.

Троица всегда считалась девичьим праздником. Девушки плели венки, опуская их в реку для гадания на суженого, судьбу и счастливую жизнь. Затем шли в лес гулять.

Второй день праздника называется Клечальный понедельник, а еще Духов день. После службы священники шли на поля читать молитвы с просьбой к Богу о благословении на будущий урожай.

Роса, выпавшая на Троицу, считалась очень полезной для здоровья. Рано утром девушки умывались нею, чтобы сохранить молодость и красоту.

Смотрите видео, как поддерживать здоровье благодаря растениям:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

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