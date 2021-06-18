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Церковні свята 18 червня: історія та привітання

Сьогодні, 07:55

Сьогодні, 18 червня, церква вшановує святого Дорофея. Іменини в цей день святкують Дмитро, Ігор, Костянтин, Леонід, Марк, Михайло, Микола, Петро, Федір.

Яке сьогодні свято
Яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

18 червня в православній церкві шанується пам'ять священномученика Дорофея, єпископа Тирского.

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Історія свята

Дорофей жив у III-IV століттях і був єпископом у фінікійському місті Тир. За часів переслідувань християн за правління імператора Діоклетіана Дорофей переховувався від язичників, а після того, як на трон зійшов імператор Костянтин, єпископ знову повернувся в Тир та керував своєю єпархією близько 50 років. Після чергової зміни влади, в період правління Юліана Відступника, святий Доротей прийняв мученицьку смерть.

Він вважається автором "Синопсиса" – опису житія учнів Ісуса Христа, пророків і апостолів від сімдесяти.

Церковні свята та події 18 червня

Також в цей день відзначається віддання свята Вознесіння Господнього. Перенесення мощей блаженного Ігоря, великого князя Чернігівського і Київського. Вшановується пам'ять священномученика Дорофея, єпископа Тирського, блаженного Костянтина, митрополита Київського і всієї Руси, мучеників Маркіана, Никандра, Іперехія, Аполлона, Леоніда, Арія, Горгія, Селінія, Іринія і Памвона, преподобного Феодора, чудотворця, преподобного Анувія, пустельника Єгипетського, преподобного Дорофея, з обителі авви Серида. Святкується Ігорівська ікона Божої Матері.

Народне свято

У народі 18 червня відзначався Дорофєєв день. За спостереженнями, на цей період припадають найкоротші ночі у році, які називали горобиними. Також цей час цвітіння сон-трави. А ще вважалося, що сни на Дорофея віщі.

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Хто відзначає день ангела

Іменини 18 червня святкують: Гаврило, Георгій, Гордій, Дмитро, Дорофей, Ігор, Костянтин, Леонід, Марк, Михайло, Микола, Петро, Федір.

Привітання для іменинників в день ангела

Яке сьогодні свято
Яке сьогодні свято
Фото: Pixabay

***

От всей души, от всего сердца
Желаю радости, добра.
Пусть без труда найдется дверца,
Где будет счастье ждать тебя.

Где понимают, уважают,
Где помогают в трудный час,
Где огорченья просто тают,
И слезы не тревожат глаз.

И пусть всегда удача рядом
С тобой тихонечко идет,
И пусть в душе, словно награда,
Бесценная любовь живет.

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