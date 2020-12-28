Церковные праздники и посты в январе 2021 года: подробный православный календарь с датами на каждый день

Узнайте, когда в январе-2021 отмечаем Рождество Христово, Обрезание Господне, Крещение и другие церковные праздники и значимые даты

В какой день празднуем Рождество Христово? Когда будет Обрезание Господне? В какой день наступит Крещение Господне? Когда отмечаем Татьянин день? Сколько продлится Рождественский пост 2020-2021? Когда начинаются Святки? В какой день чествуются иконы Божией Матери – "Спасительница утопающих", "Трех Радостей", "Милостивая"? Эту и другую важную информацию вы найдете в подробном церковном календаре на январь 2021 года.

Церковные праздники в январе Фото: Pexels

Православные церковные праздники в январе 2021 года: календарь

1 января – мученика Вонифатия, преподобного Илии Муромца, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, мучеников Ильи, Прова и Ариса, египтян, мучеников Полиевкта и Тимофея диакона, святителя Вонифатия Милостивого, епископа Ферентийского, святителя Григория, епископа Омиритского.

2 января – священномученика Игнатия Богоносца, праведного Иоанна Кронштадтского преподобного архимандрита Игнатия Печерского, Киево-Печерского, в Дальних пещерах, святителя Филогония, епископа Антиохийского, святителя архиепископа Даниила Сербского, празднование икон Божией Матери Новодворской и Ленькивськои (Новгород-Северской), именуемой "Спасительница утопающих".

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3 января – мученицы Иулиании девы и с нею 500 мужей и 130 жен, в Никомидии пострадавших, святителя Петра, митрополита Московского и всея России чудотворца, мученицы и княгини Иулиании Вяземской, Новоторжской, блаженного Прокопия, Христа ради юродивого, Вятского, мученика Фемистоклея Мирликийского.

4 января – великомученицы Анастасии Узорешительницы, мучеников Хрисогона, Феодотии, Евода, Евтихиана и других

5 января – мучеников, иже в Крите: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста, святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского, преподобного Нифонта, епископа Кипрского, преподобного Павла, епископа Неокесарийского.

6 января – навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник), память преподобномученицы Евгении Римской и с нею Прота, Иакинфа и Клавдии, преподобного Николая монаха.

7 января – Рождество Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.

8 января – попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой Богородицы. Память священномученика Евфимия, епископа Сардийского, преподобного Константина Синадского, преподобного Евареста. Празднование в честь икон Божией Матери: Виленской-Остробрамской, именуемых "Трех Радостей"; "Милостивая"; Барловской "Блаженное Чрево".

9 января – первомученика и архидиакона Стефана, преподобного Феодора Начертанного исповедника, святителя Феодора, архиепископа Константинопольского.

10 января – праведного Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня, Мучеников. 20000, в Никомидии сожженных: Гликерия пресвитера, Зинона, Феофила диакона, Дорофея, Мардония, Мигдония диакона, Индиса, Горгония, Петра, Евфимия, мученицы Агафии, Домны, Феофилы и иных, преподобного Игнатия Ломского, Ярославского, апостола от 70 Никанора.

11 января – мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных, преподобного Маркелла, игумена обители "Неусыпающих", преподобных Марка гробокопателя, Феофила и Иоанна Киево-Печерских, в Ближних пещерах, преподобного Феофила Омучского, преподобного Фаддея исповедника.

12 января – мученицы Анисии, священномученика Зотика пресвитера, апостола от 70 Тимона, диакона, мученика Филетера Никомидийского, преподобной Феодоры Кесарийской, преподобной Феодоры Цареградской, святителя Макария, митрополита Московского.

13 января – отдание праздника Рождества Христова. Память преподобной Мелании Младшей (Римской).

14 января – Обрезание Господне. Память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской, праведной Емилии, матери святителя Василия Великого, мученика Василия Анкирского, святителя Григория, епископа Назианского, отца св. Григория Богослова, мученика Феодота.

15 января – Преставление и второе обретение мощей преподобного Серафима Саровского чудотворца. Память святителя Сильвестра, преподобного Сильвестра Печерского, в Ближних пещерах почивающего, праведной Иулиании Лазаревской, Муромской.

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16 января – пророка Малахии, мученика Гордия Каппадокийского, преподобной Женевьевы Парижской.

17 января – Собор 70 апостолов. Память преподобного Феоктиста, святителя Евстафия I, архиепископа Сербского, священномучеников Александра Скальского, Стефана Пономарева и Филиппа Григорьева, пресвитеров.

18 января – навечерие Богоявления или Крещенский сочельник. Память священномученика Феопемпта, епископа Никомидийского и мученика Феоны, волхва, преподобной Синклитикии Александрийской, пророка Михея, преподобной Аполлинарии, преподобного Фостирия.

19 января – Святое Богоявление, Крещение Господне. Преставление святителя Феофана, Затворника Вышенского.

20 января – попразднство Богоявления. Собор честного и славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

21 января – преподобного Георгия Хозевита и священноисповедника Емилиана исповедника, преподобной Домники, Константинопольской, игуменьи, преподобномученика Григория, чудотворца Печерского, преподобного Григория, затворника Печерского, священномученика Исидора пресвитера и с ним 72-х в Юрьеве Лифляндском пострадавших, преподобного Паисия Угличского, игумена, священномученика Картерия, пресвитера Кесарии Капподакийской, мученика Феофила диакона и Елладия.

22 января – мученика Полиевкта, пророка Самея, святителя Петра, епископа Севастии Армянской, преподобного Евстратия чудотворца, святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца.

23 января – святителя Григория Нисского, епископа Нисского, преподобного Дометиана, епископа Мелитинского, святителя Феофана, Затворника Вышенского, преподобного Маркиана Константинопольского, пресвитера, преподобного Павла Комельского Обнорского, преподобного Макария, блаженной Феозвы, диаконисы, сестры святителя Григория Нисского.

24 января – преподобного Феодосия Великого, общих житий начальника, Михаила Клопского, Новгородского, преподобного Феодосия Антиохийского. Елецкой иконы Божией Матери.

25 января – мученицы Татианы и с нею в Риме пострадавших (Татьянин день), святителя Саввы, архиепископа Сербского, преподобного Мартиниана Белозерского, мученика Мертия, мученика Петра Авессаломита, преподобной Евпраксии Тавенисской. Икон Божией Матери "Млекопитательница", Акафистной.

26 января – мучеников Ермила и Стратоника, преподобного Иринарха, затворника Ростовского, преподобного Елеазара Анзерского, мученика Петра Анийского, преподобного Иакова, епископа Низибийского.

27 января – отдание праздника Богоявления. Память преподобных отцев в Синае и Раифе избиенных: Исаии, Саввы, Моисея и ученика его Моисея, Иеремии, Павла, Адама, Сергия, Домна, Прокла, Ипатия, Исаака, Макария, Марка, Вениамина, Евсевия, Илии и иных с ними, равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, преподобного Иосифа Аналитина, Раифского, преподобного Феодула Синайского, преподобного Стефана Вифинского.

28 января – преподобных Павла Фивейского и Иоанна Кущника, преподобномученика Пансофия Александрийского, преподобных Прохора Пшинского и Гавриила Лесновского.

29 января – поклонение веригам, сковавшим апостола Павла. Память праведного Максима Тотемского, мучеников Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, бабки их Леониллы и с ними Неона, Турвона и Иовиллы, мученика Данакта Иллирийского, чтеца.

30 января – поклонение первому пустынножителю и монаху Антонию Великому. Память преподобного Антония Дымского, преподобного Антония Черноезерского.

31 января – святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских, преподобного Афанасия Сяндемского, Вологодского, преподобного Афанасия Наволоцкого, преподобного Маркиана Кирского.

Посты в январе 2021 года

В январе завершается многодневный Рождественский пост, который начался 28 ноября 2020 года и продлится до 6 января 2021 года. В этот период следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.

Однодневные посты в январе 2021 – 20, 22, 27, 29 числа. В эти дни следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.

В период с 7 по 19 января отмечаются Рождественские Святки .

Смотрите видео о выходных 2021 в Украине:

Видео: Сегодня

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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