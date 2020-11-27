27 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 27 ноября в истории
Какой сегодня праздник, 27 ноября?Черная пятница, День без покупок, День логиста. День памяти апостола Филиппа и заговенье на Рождественский пост – в православном календаре. Филипповка – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Анна, Аристарх, Василий, Виктор, Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Петр, Порфирий, Сергей, Федор, Филипп.
Читайте также:ТОП-10 главных бьюти-покупок к "черной пятнице"
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 27 ноября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 27 ноября.
- "Черная пятница" (Black Friday) – это пятница после Дня благодарения в Америке, с которой стартует традиционный рождественский сезон тотальных распродаж по всему миру.
- День без покупок (Buy Nothing Day) – в противовес "черной пятнице" ежегодно в этот же день многие люди отказываются от любых покупок с целью напомнить обществу о том, что чрезмерное потребление – опасная тенденция.
- Всеукраинский день логиста – в последнюю пятницу ноября отмечается профессиональный праздник специалистов в области планирования, реализации и контроля перемещения и хранения товаров от пункта отправления до конечного пользователя.
- День учителя отмечается в Испании.
27 ноября в православной церкви почитается день памяти апостола Филиппа, преподобного Филиппа Ирапского, правоверного царя Юстиниана и царицы Феодоры, святого Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского.
В народе 27 ноября отмечалась Филипповка, после которой начинался многодневный Филиппов пост, более известный как Рождественский пост. Это было заговенье перед постом, т.е. последний скоромный день в уходящем году. Также на Филипповку заканчивались свадьбы и другие мероприятия и шумные праздники. С Филиппова дня следовало посвящать себя работе и благочестивым занятиям. Зато в последний вечер перед постом незамужние девушки гадали на будущих женихов.
Приметы на 27 ноября
- если на Филипповку каркают вороны – это знак скорой оттепели;
- иней в Филиппов день предвещал урожай овса:
- если шел дождь – в следующем году можно ждать урожая пшеницы;
- снег на Филиппа принесет ненастную погоду в конце весны;
- в заговенье на Рождественский пост ни в коем случае нельзя злиться и скандалить, иначе пост пройдет тяжело.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1895 – Альфред Нобель подписал завещание, по которому часть его состояния поступала в фонд Нобелевской премии.
- 1906 – основана итальянская автостроительная компания Lancia.
- 1914 – организована крупнейшая еврейская благотворительная организация Джойнт.
- 1918 – основана Национальная Академия Наук Украины.
- 1952 – во Львове запущен первый троллейбус.
- 1980 – стартовал пилотируемый космический аппарат "Союз Т-3" с экипажем из трех человек.
- 1701 – Андерс Цельсий, шведский астроном, геолог, метеоролог, создатель температурной шкалы.
- 1918 – Борис Патон, советский и украинский ученый-металлург, президент АН Украины, первый Герой Украины.
- 1926 – Олесь Бердник, украинский писатель-фантаст, философ, общественный деятель.
- 1939 – Галина Польских, советская и российская актриса театра и кино.
- 1940 – Брюс Ли, гонконгский и американский киноактер, режиссер, сценарист, продюсер, мастер восточных единоборств.
- 1942 – Джими Хендрикс, американский рок-певец, гитарист, композитор.
- 1947 – Григорий Остер, российский писатель, сценарист, драматург.
- 1953 – Борис Гребенщиков, советский и российский поэт, музыкант, лидер рок-группы "Аквариум".
- 1960 – Юлия Тимошенко, украинский политик, экс-премьер-министр Украины.
- 1963 – Наталья Бузько, украинская актриса, участница комик-труппы "Маски".
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное