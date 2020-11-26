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Хитрости "черной пятницы": как и что покупать, чтобы реально сэкономить

Сегодня, 10:45

Эксперты рекомендуют планировать свои покупки

Черная пятница приближается! Но впечатление такое, что "черная" вся неделя. Буквально каждый магазин влечет грандиозными скидками и акциями. Но честные ли они? Ведущие программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Мария Мельник и Григорий Герман выяснили, не обманывают ли магазины покупателей и как не попасть на крючок маркетологов.

Черная пятница – достаточно противоречивая штука. И надо знать, как правильно сделать покупки без ущерба собственному кошельку. Эксперты же отмечают – беспроигрышно в цене можно купить, например, летние вещи. Их точно будут распродавать, а если еще и взять базовые – они прослужат не один модный сезон.

Максимальная скидка, которую магазины могут себе позволить без ущерба – до 15%, уверяют маркетологи.

"Многие компании специально поднимают цены на 50, 70, а возможно, и 100%, чтобы пафосно сделать из них скидки 50-70%! Если действительно хотите прикупить что-то со скидкой – посмотрите, сколько эти товары стоят сейчас", – советует маркетолог и бизнес-тренер Людмила Калабуха.

Черная пятница: что и где покупать
Черная пятница: что и где покупать
Фото: скриншот

Но если скидка на вещи – это колесо фортуны, то на технику действительно больше реальных акций. Еще один лайфхак – до конца акции она становится максимально дешевле.

Шопинг – это еще и азартная игра. Толпа покупателей просто теряет способность к аналитике. Здесь уже и срабатывают инстинкты – обойти конкурента и урвать что-нибудь себе.

Сейчас же карантин, так что скорее всего черная пятница будет онлайн. Поэтому маркетологи еще больше пытаются привлечь рекламой. Делают ее максимально большой, яркой или очень креативной.

Хитрости
Хитрости "черной пятницы": как и что покупать, чтобы сэкономить

"На рекламном рынке сейчас прослеживается то, что у нас всех баннерная слепота. Мы не реагируем на слова, где содержится предложение, скидка, акция. Поэтому предпринимателям надо подходить креативно. Так, некоторые рекламные объявления начинаются даже со слов: мы не делаем скидок, мы не такие, как все, мы уважаем своих клиентов", – комментирует маркетолог.

И все же, чтобы не набрать лишнего, эксперты рекомендуют, во-первых, планировать свои покупки, а во-вторых, не тешить себя иллюзиями о вещах, после которых ваша жизнь изменится к лучшему.

Как цвета влияют на психику при покупке товара – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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