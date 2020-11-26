Локдаун близко. Как встретить Новый год взаперти – сценарий номер 1

В Украине планируется полный локдаун: как встречать Новый год-2021 в условиях тотального карантина

Приближающиеся новогодние праздники в Украине могут омрачиться полным локдауном, который правительство планирует ввести в стране из-за пандемии коронавируса. Однако Новый год никто не отменял, и отпраздновать его нужно достойно, радостно и на позитивной волне. Ведь народная мудрость гласит: как встретишь Новый год, так его и проведешь.

Как отпраздновать Новый год дома с семьей Фото: Pexels

В связи с тотальным карантином будут отменены все массовые развлекательные мероприятия, закрыты все места скопления людей, запрещены праздничные локации, да и новогодние елки во многих городах также устанавливаться не будут. Как же встретить Новый год-2021, если будет полный локдаун? Сегодня.Lifestyle предлагают вашему вниманию интересный праздничный сценарий на Новый год дома: прикольные идеи и варианты.

Если посмотреть на ситуацию с другой стороны – она не покажется слишком уж тоскливой. Ведь Новый год, по сути – праздник домашний, семейный. Вот и проведите его в тесном семейном кругу. А чтобы он прошел весело и незабываемо, заранее продумайте и спланируйте сценарий.

Для начала определитесь с меню. Имейте в виду, что из-за жесткого карантина купить продукты в магазине непосредственно перед праздниками будет проблематично. Так что составьте список и запаситесь всем необходимым заранее.

Что придумать на Новый год дома Фото: Pexels

Если вы не хотите долго стоять у плиты в предновогоднюю ночь, отличный вариант организовать новогодний стол – заказать доставку праздничных блюд в любимом кафе или ресторане.

Займитесь оформлением дома к праздникам. Раз не предвидится елки в городе, пусть она поселится у вас. Не обязательно ставить живое дерево, можно обойтись искусственной копией, поставить еловые ветки в вазу или сделать инсталляцию из подручных материалов.

Как необычно встретить Новый год Фото: Pexels

А теперь непосредственно к самому сценарию Нового года дома. Все друзья и знакомые в этот раз также останутся у себя дома, но вот посидеть за "общим столом" и провозгласить новогодние тосты вы сможете в режиме онлайн по видеосвязи.

Чтобы праздник стал незабываемым в полном смысле этого слова, организуйте домашний показ мод, дефиле в костюмах, конкурс на быстрое перевоплощение, пантомимные сценки и снимите об этом кино. Вам понадобится настоящий сценарий. Пусть друзья думают, что вы находитесь не у себя дома, а, к примеру, где-нибудь в Париже на модном показе.

Как интересно встретить Новый год Фото: Pexels

Можно скомпоновать и оформить фильм программным способом при помощи приложений, можно нарисовать мультик, а можно проявить творчество и создать настоящие декорации своими руками. Особенно такой возможности обрадуются дети.

Обсудите с друзьями и устройте конкурс, чей фильм окажется лучше. Назначьте членов жюри – все как на настоящем кинофестивале. Только проводить его вы будете в онлайн-режиме. И конечно же, приготовьте призы за лучшие роли, костюмы, режиссуру.

Как встретить Новый год во время карантина Фото: Pexels

Такой модный и киношный Новый год не только поднимет настроение и заставит почувствовать себя звездами экрана, но и навсегда останется в вашем семейном архиве.

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