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Куплю iPhone 12 в "черную пятницу" – где и за сколько? Мы сравнили цены

Сегодня, 18:00

Сегодня.Lifestyle поинтересовались, за сколько можно прибрести новинки от Apple в Украине

Если вы мечтаете приобрести новый iPhone 12, то лучше сделать это в "черную пятницу". Ведь украинские магазины предлагают скидки, акции и специальные предложения – в среднем цена упала на 12-17%.

Сегодня.Lifestyle поинтересовались, за сколько сейчас можно купить в Украине iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Как выяснилось, магазины (например, "Фокстрот", Eldorado, Allo, MoYo, Comfy, "Цитрус") действительно к "черной пятнице" объявили акцию, но цены на новинки от Apple со скидкой везде одинаковые.

Например, iPhone 12 (64GB) стоит 29 999 грн, iPhone 12 Mini (64GB) – 27 999 грн, iPhone 12 Pro (128GB) – 39 999 грн, iPhone 12 Pro Max – 55 999 грн. Так что вопрос о том, где купить смартфон по самой низкой цене в "черную пятницу" не стоит. Вы заплатите фиксированную цену в любом из вышеперечисленных магазинов.

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iPhone 12 (64GB)

iPhone 12 (64GB) в магазине "Цитрус"
Фото: citrus.ua
  • Цена до акции: 35 999 грн.
  • Цена со скидкой 17%: 29 999 грн.

Характеристики:

  • Диагональ дисплея: 6.1".
  • Процессор: Apple A14 Bionic.
  • Основная камера: 12 Мп + 12,0 Мп.
  • Фронтальная камера: 12 Мп.
  • Количество ядер: 6 ядер.
  • Встроенная память: 64 ГБ.

iPhone 12 Mini (64GB)

iPhone 12 Mini (64GB) в магазине Comfy
Фото: comfy.ua
  • Цена до акции: 31 999 грн.
  • Цена со скидкой 13%: 27 999 грн.

Характеристики:

  • Диагональ дисплея: 5.4".
  • Процессор: Apple A14 Bionic.
  • Основная камера: 12 Мп + 12 Мп.
  • Фронтальная камера: 12 Мп.
  • Встроенная память: 64 ГБ.
  • Количество ядер: 6 ядер.

iPhone 12 Pro (128GB)

iPhone 12 Pro (128GB) в магазине "Фокстрот"
Фото: foxtrot.com.ua
  • Цена до акции: 44 999 грн.
  • Цена со скидкой: 39 999 грн.

Характеристики:

  • Диагональ дисплея: 6.1".
  • Встроенная память: 128 Гб.
  • Матрица: OLED.
  • Основная камера: 12 Мп.

iPhone 12 Pro Max (512ГБ)

iPhone 12 Pro Max (512ГБ) в магазине "Фокстрот"
Фото: foxtrot.com.ua
  • Цена до акции: 63 499 грн.
  • Цена со скидкой 12%: 55 999 грн.

Характеристики:

  • Диагональ дисплея: 6,7".
  • Количество ядер: 6 ядер
  • Встроенная память: 512 ГБ.
  • Основная камера: 12 Мп.
  • Фронтальная камера: 12 Мп.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали, что можно купить в "черную пятницу": ТОП-16 самых выгодных и нужных товаров.

Смотрите видео: какие хитрости используют маркетологи в "черную пятницу"

Кроме этого, мы предлагали ТОП-6 главных покупок в "черную пятницу" для тех, кто работает из дома.

Все подробности в спецтеме Черная пятница

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Источники: Сегодня , applepro.news
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