Куплю iPhone 12 в "черную пятницу" – где и за сколько? Мы сравнили цены
Сегодня.Lifestyle поинтересовались, за сколько можно прибрести новинки от Apple в Украине
Если вы мечтаете приобрести новый iPhone 12, то лучше сделать это в "черную пятницу". Ведь украинские магазины предлагают скидки, акции и специальные предложения – в среднем цена упала на 12-17%.
Сегодня.Lifestyle поинтересовались, за сколько сейчас можно купить в Украине iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Как выяснилось, магазины (например, "Фокстрот", Eldorado, Allo, MoYo, Comfy, "Цитрус") действительно к "черной пятнице" объявили акцию, но цены на новинки от Apple со скидкой везде одинаковые.
Например, iPhone 12 (64GB) стоит 29 999 грн, iPhone 12 Mini (64GB) – 27 999 грн, iPhone 12 Pro (128GB) – 39 999 грн, iPhone 12 Pro Max – 55 999 грн. Так что вопрос о том, где купить смартфон по самой низкой цене в "черную пятницу" не стоит. Вы заплатите фиксированную цену в любом из вышеперечисленных магазинов.
- Цена до акции: 35 999 грн.
- Цена со скидкой 17%: 29 999 грн.
Характеристики:
- Диагональ дисплея: 6.1".
- Процессор: Apple A14 Bionic.
- Основная камера: 12 Мп + 12,0 Мп.
- Фронтальная камера: 12 Мп.
- Количество ядер: 6 ядер.
- Встроенная память: 64 ГБ.
- Цена до акции: 31 999 грн.
- Цена со скидкой 13%: 27 999 грн.
Характеристики:
- Диагональ дисплея: 5.4".
- Процессор: Apple A14 Bionic.
- Основная камера: 12 Мп + 12 Мп.
- Фронтальная камера: 12 Мп.
- Встроенная память: 64 ГБ.
- Количество ядер: 6 ядер.
- Цена до акции: 44 999 грн.
- Цена со скидкой: 39 999 грн.
Характеристики:
- Диагональ дисплея: 6.1".
- Встроенная память: 128 Гб.
- Матрица: OLED.
- Основная камера: 12 Мп.
- Цена до акции: 63 499 грн.
- Цена со скидкой 12%: 55 999 грн.
Характеристики:
- Диагональ дисплея: 6,7".
- Количество ядер: 6 ядер
- Встроенная память: 512 ГБ.
- Основная камера: 12 Мп.
- Фронтальная камера: 12 Мп.
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