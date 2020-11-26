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День благодарения в США: история и традиции праздника

Сегодня, 05:20

Узнайте интересные факты и традиции Дня благодарения в Америке

Сегодня, 26 ноября, наступил очень важный, давний и популярный праздник в Америке – День благодарения-2020. Что это за праздник, какова его история и традиции, а также почему каждый год он отмечается в разные дни, читайте в нашей статье.

День благодарения
День благодарения
Фото: Pexels

День благодарения в США: дата праздника

Ежегодно в Америке в четвертый четверг ноября отмечают государственный праздник – День благодарения. В 2020 году дата приходится на 26 ноября.

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Хотя в разные годы диапазон праздника может составлять более недели: с 22-го до 30-го числа последнего осеннего месяца, в зависимости от того, на какую дату выпадет четверг.

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День благодарения: история и значение американского праздника

Этот древний национальный праздник насчитывает уже четыре столетия. Впервые американцы отпраздновали День благодарения в 1621 году. Это были первые переселенцы из Англии, приплывшие в Америку в 1620 году и основавшие Плимутскую колонию. Плавание было трудным, зима выдалась очень тяжелой и голодной для английских колонистов. Более половины из сотни прибывших людей не пережили холод, голод и болезни.

Выжившим помогли местные индейцы, которые научили англичан обрабатывать каменистую почву, выращивать растения, охотиться и разводить индеек. Урожай оказался неожиданно богатым. В честь этого первый губернатор Уильям Брэдфорд организовал День благодарения Всевышнему за дарованные плоды.

День благодарения 1621 года
День благодарения 1621 года
Фото: wikipedia.org

На праздник осенью 1621 года англичане пригласили вождя и других индейцев племени, которое помогло им выжить. Трапеза британских колонистов, разделенная с индейцами, стала первым празднованием Дня благодарения.

Впоследствии День благодарения стал национальным американским праздником после соответствующего указа первого президента страны Джорджа Вашингтона в 1789 году.

В 1941 году Конгресс США постановил праздновать День благодарения в четвертый четверг ноября. Эта дата соблюдается и сейчас.

Традиции Дня благодарения

Американцы свято хранят давние традиции праздника. В этот день все члены семьи должны сходить в церковь, а затем собраться дома за праздничным столом. Они произносят слова благодарности за все хорошее, что произошло в их жизни.

Традиционные блюда в День благодарения
Традиционные блюда в День благодарения
Фото: Pexels

Главные блюда на праздничном столе в День благодарения – те же самые, которые готовились на первый праздник колонистов: фаршированная индейка с клюквенным сиропом и тыквенный пирог.

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Интересная традиция появилась в Америке в 1940-х годах. Накануне празднования Дня благодарения президенту США преподносится в дар индейка. В ходе церемонии президент зачитывает указ о помиловании индюшки, которая затем отправляется в зоопарк и спокойно доживает свой век.

Рональд Рейган и помилованная индейка
Рональд Рейган и помилованная индейка
Фото: wikipedia.org

В преддверии Дня благодарения многие люди вспоминают о благотворительности, стараясь поддержать малоимущих, накормить бедных, пожертвовать деньги и продукты на благие цели. Благотворительные организации раздают нуждающимся собранные подарки, а для бездомных организуют обеды.

Также в День благодарения ежегодно проводились праздничные шествия с большими надувными игрушками и костюмированные парады. А на следующий день наступает "черная пятница" – тотальные предрождественские распродажи в магазинах и в интернете.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.

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