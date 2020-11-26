Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

ТОП-10 бьюти покупок к "черной пятнице", которые точно стоит сделать

Сегодня, 10:01

Базовые продукты, которые можно приобрести по выгодной цене

Главным событием этой недели стала "черная пятница", которая продлилась на целую неделю. Вот уже несколько дней как бренды и магазины предлагают заманчивые скидки, а бьюти-шопоголики ищут самые выгодные предложения. О том, где искать самые выгодные скидки офлайн и в Сети мы уже рассказывали. А сейчас делимся списком ТОП 10 полезных бьюти-продуктов, которые вы гарантированно сможете купить по приятной цене.

1. Щетка для очищения лица

Щетка для очищения и массажа лица
Щетка для очищения и массажа лица
Фото: Pinterest

Популярные щетки для очищения лица заслуженно завоевало авторитет на рынке бьюти-продуктов. Если вы долгое время откладывали подобную покупку, то именно в "черную пятницу" можно приобрести этот гаджет с отличной скидкой.

2. Средства для очищения макияжа

Очищение кожи лица
Очищение кожи лица
Фото: Pinterest

Многие крупные бьюти-бренды еще с понедельника открыли неделю скидок, которые, конечно же, охватывают и различные средства для очищения и умывания. Пенки, гидрофильные масла, тонеры и десятки других средств – это то, чем точно стоит закупиться в дни распродаж.

3. Уход за кожей лица

Что купить в "черную пятницу"
Что купить в "черную пятницу"
Фото: Pinterest

Одна из главных покупок – уходовые средства за кожей лица, без которых зимой уж точно не обойтись. Качественный крем, эмульсия или сыворотка – хорошие средства стоят немало, а в день распродаж можно найти отличные ценовые предложения.

4. Маски для лица / патчи под глаза

Патчи под глаза
Патчи под глаза
Фото: Pexels

Тканевые, глиняные или маски пленки, а также патчи под глаза, для губ и различные полоски на нос для очищения пор – то, что всегда быстро заканчивается, а следовательно – стоит пополнить свои запасы.

5. Скрабы и пилинги для тела

Выгодные бьюти-покупки в "черную пятницу"
Выгодные бьюти-покупки в "черную пятницу"
Фото: Pinterest

Кто-то предпочитает только домашние скрабы, а кому-то нравятся оба варианта: и самодельные, и уже готовые, созданные любимыми брендами. Кроме того, можно приобрести продукт для себя или же кому-то из друзей и близких в подарок к зимним праздникам. Но не забывайте, что зимой кожа нуждается в щадящем очищении, поэтому ставку лучше сделать на пилинги и маски.

6. Уход за волосами

Уход за волосами
Уход за волосами
Фото: Pexels

От масс-маркета до топовых брендов – на средства по уходу за волосами в "черную пятницу" будут предлагать скидки отовсюду. Главное – выбрать то, что подходит именно вам, и, конечно же, разыскать самое выгодное предложение.

7. Масла для ногтей

Масло для кутикулы
Масло для кутикулы
Фото: Getty Images

Поскольку во время пандемии многие девушки воссоздали спа-салоны у себя дома, то и уход за ногтями перешел на "домашний" режим. Пока ногти отдыхают от гель-лака, самое время воспользоваться моментом и улучшить состояние кутикулы. В этом масла – лучшие помощники, поэтому они заслуженно входят в наш список must-have покупок в "черную пятницу".

8. Средства для эпиляции

Средства для эпиляции
Средства для эпиляции
Фото: Pexels

Продолжая тему карантина, многие из нас отказались от процедур в салонах, а кто-то и вовсе всегда отдавал предпочтение домашнему уходу. На этой неделе распродаж бренды представили немало акционных предложений на действительно качественные инструменты для эпиляции.

9. Парфюм

Что купить в "черную пятницу"- парфюм
Что купить в "черную пятницу"- парфюм
Фото: unsplash.com

"Черная пятница" – это также и повод для неожиданных, но столь желанных покупок. Многие бренды парфюмерии предлагают доступные цены и достаточно большой ассортимент.

10. Подарочный набор

Что купить в "черную пятницу" – подарочный набор
Что купить в "черную пятницу" – подарочный набор
Фото: Pinterest

Купить необходимое для себя и одновременно закупиться подарками к грядущим праздникам – то, для чего создана "черная пятница". Подобные подарочные наборы точно можно будет найти на прилавках бутиков в ТРЦ, или же в онлайн-магазинах.

Где в Украине купить косметику и уходовые средства в "черную пятницу"?

Самыми популярными сайтами на данный момент являются Makeup, Brocard, Parfums.

Поскольку множество крутых магазинов еще не "пришли" в Украину, то можно заказать доставку. Многие сервисы сейчас предлагают маленькие хитрости, если бренд не предоставляет доставку в вашу страну: вы оформляете доставку на физический адрес в другой стране, а затем посылка перенаправляется в Украину.

Ранее мы назвали ТОП-16 самых выгодных и нужных товаров, которые стоит купить в "черную пятницу".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Алло: За кулисами "черной пятницы". Чего стоит подготовка к празднику Когда украинцам лучше всего охотиться за скидками в "черную пятницу" - ответ маркетолога Черная пятница: 15 лучших предложений на технику и гаджеты
красота распродажа косметика черная пятница уход за собой
Реклама

Новости партнеров

Испанская гандболистка, которая излучает красоту
Испанская гандболистка, которая излучает красоту
«Сладенькая»: украинка с 13-м размером груди порадовала публику
«Сладенькая»: украинка с 13-м размером груди порадовала публику
"Забеременела от отчима": Мишина спровоцировала откровения в Сети
"Забеременела от отчима": Мишина спровоцировала откровения в Сети
Беда с двухлетним сыном Тодоренко: подробности
Беда с двухлетним сыном Тодоренко: подробности

Популярные статьи

Вчера, 17:40Шоу-бизнес

Вадим Лисица о разрыве с Alyosha и ее поездке на Евровидение: "Я еще должен 220 тысяч евро"

Вчера, 17:04Food

Черноплодная рябина: польза и вред для здоровья

Вчера, 16:29Шоу-бизнес

ТОП-10 голливудских звезд, которые стали жертвами сексуального насилия

Вчера, 13:22Техно

Когда украинцам лучше всего охотиться за скидками в "черную пятницу" – ответ маркетолога

Вчера, 12:41Шоу-бизнес

Меган Маркл потеряла второго ребенка

Вчера, 06:55Fun

Что купить в "черную пятницу": ТОП-16 самых выгодных и нужных товаров

Вчера, 05:49Психология

Гороскоп на сегодня 25 ноября: Водолеям нужно следить за эмоциями, а Рыбам – успокоиться

24 ноябряШоу-бизнес

Новая жена Остапчука обратилась к его экс-супруге: "Если будет война – не советую"

24 ноябряFun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

24 ноябряFood

Как есть сладкое и не поправляться

24 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 24 ноября: Овен может закатить вечериночку, а Тельцам нужно расслабиться

23 ноябряEvents

День Вооруженных сил Украины: дата, история и значение праздника

23 ноябряСтиль

Кто лучше: Тина Кароль повторила образ звезды 90-х Евы Герциговой

23 ноябряШоу-бизнес

Под песню Queen и аплодисменты: во Львове попрощались с Виктюком. Эксклюзив (видео)

23 ноябряШоу-бизнес

Мэрия Москвы подала в суд на Наташу Королеву: как певица обманула город

23 ноябряШоу-бизнес

Майли Сайрус – 28! Необычные образы скандальной звезды

Новости партнеров

Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Яд в чистом виде: врачи рассказали, какой суп самый опасный
Яд в чистом виде: врачи рассказали, какой суп самый опасный
Рецепт фантастичної шарлотки
Рецепт фантастичної шарлотки
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Рецепт нежной и необычайно вкусной маринованной скумбрии
Рецепт нежной и необычайно вкусной маринованной скумбрии
Обнаженная Ана Чери сверкнула фигурой богини
Обнаженная Ана Чери сверкнула фигурой богини
Капризный сын Киркорова опозорил отца перед знаменитым режиссёром
Капризный сын Киркорова опозорил отца перед знаменитым режиссёром
Звёзды, которых больше не узнать: фото после пластики
Звёзды, которых больше не узнать: фото после пластики

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять