Великий вторник 27 апреля: что можно и нельзя делать

Неделя перед Пасхой: вторник Страстной седмицы называется великим

Последний вторник перед празднованием Пасхи, который приходится на Страстную неделю, называется Великим. Чем примечателен этот день, какие традиции и запреты сохранились до наших дней, как правильно себя вести и что ни в коем случае нельзя делать в Великий вторник, 27 апреля, читайте в нашей статье.

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В Страстную неделю христиане вспоминают о последних днях земной жизни Иисуса Христа, а также о страстях, т.е. физических и духовных страданиях, которые Он пережил во время казни. Каждый день Страстной недели имеет свое особенное значение, а в церкви проводятся службы, посвященные различным сюжетам Евангелие.

Великий вторник: значение дня

Великий вторник, который наступает перед Пасхой и в 2021 году выпадает на 27 апреля, символизирует время, когда Иисус Христос обучал апостолов в храме на горе.

В этот день Христос обличил фарисеев и книжников, а еще рассказал своим ученикам несколько притч: о десяти девах, о талантах, о дани кесарю, о воскресении мертвых, а также о Страшном суде и кончине мира.

Великий вторник: чем заниматься в этот день

Страстная неделя подразумевает, что каждый день следует проводить в строгом воздержании не только в соблюдении поста и питании, но и в поведении.

В Великий вторник следует вспоминать жизненный путь Иисуса Христа, читать Евангелие и молиться.

По народным традициям, в Великий вторник занимаются мелкими домашними делами. Желательно закончить ремонтные и грязные работы, завершить стирку, шитье и глажку.

Особое внимание следует уделить праздничной одежде, в которой семья будет встречать Пасху. Ее нужно окончательно привести в порядок.

Великий вторник: что нельзя делать

Продолжается Великий пост, который в последнюю неделю становится особенно строгим. Поэтому нельзя его нарушать, есть скоромную пищу, пить алкоголь.

Под запретом в этот день любое празднование, веселье, танцы, пение, развлечения.

Также ни в коем случае нельзя ругаться, злиться, проявлять агрессию, завидовать, обманывать, сквернословить – весь негатив возвращается назад с тройной силой.

Нельзя отказывать тем, кто просит о помощи.

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