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Чистый четверг-2021: традиции праздника

Сегодня, 18:04

Есть важные ритуалы в Чистый четверг, чтобы привлечь здоровье и благополучие в дом на весь год

Чистый четверг-2021 наступит 29 апреля. Это важный день Страстной недели перед Пасхой. Life Сегодня расскажут вам об основных народных приметах и традициях Чистого четверга, что нужно делать, чтобы сохранить здоровье и прогнать болезни, привлечь благополучие и достаток в дом.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

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Чистый четверг: традиции дня

Этот день обладает большой магической силой. В Чистый четверг чистоте отводиться главное место. Причем чистота должна осуществляться не только физически – уборка дома, купание, но и духовно – необходимо избавиться от плохих мыслей.

  • Утром Чистого четверга принято умыться с серебра, то есть с серебряной монетки или ложки. Считается, что таким способом человек одаривает себя не только крепким здоровьем, но и красотой.
  • В Чистый четверг важно устроить генеральную уборку в доме. Необходимо вынести весь мусор, избавиться от хлама, перемыть всю посуду, перестирать белье.
  • Что нельзя делать в Чистый четверг, так это оставлять на Страстную пятницу не вымытой посуду и замоченное, но не выстиранное белье.
  • Также в Чистый четверг принято купаться до восхода солнца – именно в ранее время вода в водоемах и даже в водопроводе насыщается благодатной силой. Считается, что этот обычай помогает оставаться счастливым и успешным на целый год. Перед омовением нужно помолиться, произнести слова благодарности за то, что имеете сейчас.
  • Еще одно важное занятие, что нужно делать на Чистый четверг – это печь куличи и паски. После уборки хозяйки ставят тесто, чтобы оно поднималось. А ближе к вечеру, прочитав все необходимые молитвы в Чистый четверг, приступают к праздничной выпечке.

В народе существует поверье, согласно которому, какие получились куличи, можно судить, как пройдет весь год до следующей Пасхи. Если пасхальные куличи получились пышные и вкусные, то будущий год принесет только радость. А в случае, если выпечка не удалась – год предстоит сложный.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

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