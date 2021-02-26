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26 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных событиях 26 февраля в истории

Какой сегодня праздник, 26 февраля? Международный день неторопливости, Праздник фонарей в Китае. День памяти преподобных Мартиниана, Зои и Фотинии (Светланы) – в православном календаре. Мартинианов день – в народном календаре. Именины празднуют: Анна, Артемий, Василий, Вера, Владимир, Гавриил, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Леонтий, Мартин, Михаил, Николай, Павел, Светлана, Тимофей.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 26 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 26 февраля.

26 февраля: какой сегодня праздник
26 февраля: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • Международный день неторопливости или День медлительности – оригинальный праздник, придуманный итальянцами в 2007 году, вскоре приобрел статус международного. Его цель – призвать людей никуда не спешить и наслаждаться каждым моментом жизни.
  • Праздник фонарей в Китае – отмечается на 15-й день первого месяца по лунному календарю и в 2021 году приходится на 26 февраля. Он знаменует окончание празднования китайского Нового года и украшен множеством горящих красочных фонарей.
  • День освобождения от иракской оккупации отмечает Кувейт – это официальный национальный праздник начиная с 1991 года.

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Какой сегодня праздник

26 февраля в православной церкви чтится память преподобного Мартиниана, преподобных Зои и Фотинии (Светланы), преподобного Евлогия, архиепископа Александрийского, благоверного князя Константина Острожского, преподобного Стефана, в иночестве Симеона, царя Сербского, Мироточивого.

В народе 26 февраля отмечался Мартинианов день. Люди почитали святого Мартиниана как укротителя страстей. В этот день ему молились и просили об укреплении семьи и избавлении от греховных соблазнов.

Приметы на 26 февраля

  • если на Мартиниана снег тает, то весна придет дружная;
  • пасмурный день Мартиниана приведет холодную и затяжную весну;
  • чем холоднее этот день, тем жарче будет лето.

Интересные и важные события в Украине и мире 26 февраля

  • 1832 – Польша становится составной частью Российской империи, лишается собственной армии и сейма.
  • 1878 – французским филологом Эмилем Литтре введен термин "микроб" для определения микроорганизмов.
  • 1878 – во Львове начался судебный процесс над украинским писателем Иваном Франко.
  • 1886 – в Горловке (Донбасс) получили первую в Российской империи ртуть.
  • 1921 – основан Каменец-Подольский государственный педагогический институт.
  • 1935 – изобретателем Робертом Уотсон-Уоттом проведены первые испытания радара.

Кто родился 26 февраля

  • 1564 – Кристофер Марло, английский поэт, переводчик, драматург.
  • 1802 – Виктор Гюго, известный французский писатель.
  • 1829 – Ливай Страусс, американский предприниматель, создатель джинсов.
  • 1908 – Анна Щетинина, первая в мире женщина капитан дальнего плавания.
  • 1932 – Джонни Кэш, американский певец, композитор-песенник кантри.
  • 1933 – Любомир Гузар, предстоятель Украинской грекокатолической церкви.
  • 1941 – Евгений Жариков, советский киноактер.
  • 1964 – Марк Дакаскос, американский актер, мастер боевых искусств.
  • 1973 – Андре Таннебергер, немецкий музыкант и диджей.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.

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