26 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити
Дізнайтеся про найважливіші події 26 лютого в історії
Яке сьогодні свято, 26 лютого? Міжнародний день неквапливості, Свято ліхтарів у Китаї. День пам'яті преподобних Мартініана, Зої і Фотинії (Світлани) – в православному календарі. Мартініанів день – у народному календарі. Іменини святкують: Ганна, Артемій, Василь, Віра, Володимир, Гаврило, Євген, Зоя, Іван, Ірина, Леонтій, Мартін, Михайло, Микола, Павло, Світлана, Тимофій.
Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 26 лютого 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 26 лютого.
- Міжнародний день неквапливості або День повільності – оригінальне свято, придумане італійцями в 2007 році, незабаром набуло статусу міжнародного. Його мета – закликати людей нікуди не поспішати і насолоджуватися кожним моментом життя.
- Свято ліхтарів у Китаї – відзначається на 15-й день першого місяця за місячним календарем і в 2021 році припадає на 26 лютого. Він знаменує закінчення святкування китайського Нового року і прикрашений безліччю палаючих барвистих ліхтарів.
- День визволення від іракської окупації відзначає Кувейт – це офіційне національне свято починаючи з 1991 року.
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26 лютого в православній церкві шанується пам'ять преподобного Мартініана, преподобних Зої і Фотинії (Світлани), преподобного Євлогія, архієпископа Олександрійського, благовірного князя Костянтина Острозького, святителя Стефана, у чернецтві Симеона, царя Сербського, Мироточивого.
У народі 26 лютого відзначався Мартініанів день. Люди шанували святого Мартініана як приборкувача пристрастей. Цього дня йому молилися і просили про зміцнення сім'ї та позбавлення від гріховних спокус.
Прикмети на 26 лютого
- якщо на Мартініана сніг тане, то весна прийде дружна;
- похмурий день Мартініана приведе холодну і затяжну весну;
- чим холодніше цей день, тим спекотніше буде літо.
- 1832 – Польща стає складовою частиною Російської імперії, позбавляється власної армії і сейму.
- 1878 – французьким філологом Емілем Литтре введено термін "мікроб" для визначення мікроорганізмів.
- 1878 – у Львові розпочався судовий процес над українським письменником Іваном Франком.
- 1886 – в Горлівці (Донбас) отримали першу в Російській імперії ртуть.
- 1921 – засновано Кам'янець-Подільський державний педагогічний інститут.
- 1935 – винахідником Робертом Уотсон-Уоттом проведені перші випробування радара.
- 1564 – Крістофер Марло, англійський поет, перекладач, драматург.
- 1802 – Віктор Гюго, відомий французький письменник.
- 1829 – Леві Стросс, американський підприємець, творець джинсів.
- 1908 – Анна Щетиніна, перша в світі жінка капітан далекого плавання.
- 1932 – Джонні Кеш, американський співак, композитор-пісняр кантрі.
- 1933 – Любомир Гузар, предстоятель Української греко-католицької церкви.
- 1941 – Євген Жариков, радянський кіноактор.
- 1964 – Марк Дакаскос, американський актор, майстер бойових мистецтв.
- 1973 – Андре Таннебергер, німецький музикант і діджей.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у лютому 2021 року в Україні.
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