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26 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші події 26 лютого в історії

Яке сьогодні свято, 26 лютого? Міжнародний день неквапливості, Свято ліхтарів у Китаї. День пам'яті преподобних Мартініана, Зої і Фотинії (Світлани) – в православному календарі. Мартініанів день – у народному календарі. Іменини святкують: Ганна, Артемій, Василь, Віра, Володимир, Гаврило, Євген, Зоя, Іван, Ірина, Леонтій, Мартін, Михайло, Микола, Павло, Світлана, Тимофій.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 26 лютого 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 26 лютого.

26 лютого: яке сьогодні свято
26 лютого: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • Міжнародний день неквапливості або День повільності – оригінальне свято, придумане італійцями в 2007 році, незабаром набуло статусу міжнародного. Його мета – закликати людей нікуди не поспішати і насолоджуватися кожним моментом життя.
  • Свято ліхтарів у Китаї – відзначається на 15-й день першого місяця за місячним календарем і в 2021 році припадає на 26 лютого. Він знаменує закінчення святкування китайського Нового року і прикрашений безліччю палаючих барвистих ліхтарів.
  • День визволення від іракської окупації відзначає Кувейт – це офіційне національне свято починаючи з 1991 року.

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Яке сьогодні свято

26 лютого в православній церкві шанується пам'ять преподобного Мартініана, преподобних Зої і Фотинії (Світлани), преподобного Євлогія, архієпископа Олександрійського, благовірного князя Костянтина Острозького, святителя Стефана, у чернецтві Симеона, царя Сербського, Мироточивого.

У народі 26 лютого відзначався Мартініанів день. Люди шанували святого Мартініана як приборкувача пристрастей. Цього дня йому молилися і просили про зміцнення сім'ї та позбавлення від гріховних спокус.

Прикмети на 26 лютого

  • якщо на Мартініана сніг тане, то весна прийде дружна;
  • похмурий день Мартініана приведе холодну і затяжну весну;
  • чим холодніше цей день, тим спекотніше буде літо.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 26 лютого

  • 1832 – Польща стає складовою частиною Російської імперії, позбавляється власної армії і сейму.
  • 1878 – французьким філологом Емілем Литтре введено термін "мікроб" для визначення мікроорганізмів.
  • 1878 – у Львові розпочався судовий процес над українським письменником Іваном Франком.
  • 1886 – в Горлівці (Донбас) отримали першу в Російській імперії ртуть.
  • 1921 – засновано Кам'янець-Подільський державний педагогічний інститут.
  • 1935 – винахідником Робертом Уотсон-Уоттом проведені перші випробування радара.

Хто народився 26 лютого

  • 1564 – Крістофер Марло, англійський поет, перекладач, драматург.
  • 1802 – Віктор Гюго, відомий французький письменник.
  • 1829 – Леві Стросс, американський підприємець, творець джинсів.
  • 1908 – Анна Щетиніна, перша в світі жінка капітан далекого плавання.
  • 1932 – Джонні Кеш, американський співак, композитор-пісняр кантрі.
  • 1933 – Любомир Гузар, предстоятель Української греко-католицької церкви.
  • 1941 – Євген Жариков, радянський кіноактор.
  • 1964 – Марк Дакаскос, американський актор, майстер бойових мистецтв.
  • 1973 – Андре Таннебергер, німецький музикант і діджей.

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