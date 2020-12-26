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26 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 26 декабря в истории

Какой сегодня праздник, 26 декабря? День подарков. День святого Стефана – у западных христиан. День святого Евстратия – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Анастасия, Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Гавриил, Герман, Григорий, Евгений, Емельян, Иван, Николай, Орест, Яков.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 26 декабря 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 26 декабря.

26 декабря: какой сегодня праздник
26 декабря: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • День подарков или День коробок (Boxing day) – праздник, который ежегодно отмечается во второй день Рождества, 26 декабря, во многих странах: Англии, Австралии, Новой Зеландии, Канаде и др. По одной из версий, в старину в этот день одаривали людей более низкого социального положения подарками и угощениями, запакованными в коробки. По другой версии, в этот день торговые сети готовы обменять рождественские подарки, которые не подошли людям. Также в этот день проходит много спортивных соревнований по футболу, крикету, скачкам и др.
  • День независимости и единства почитает Словения.
  • День отца отмечается в Болгарии.
  • День семьи празднуется в Вануату и Намибии.

Какой сегодня праздник

День святого Стефана ежегодно 26 декабря, на второй день после Рождества, празднуется католической церковью, во многих европейских странах день является государственным праздником и официальным выходным.

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26 декабря в православной церкви чтится память мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, мученицы Лукии Сиракузской, преподобного Аркадия Новоторжского, преподобного Мардария, затворника Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Арсения Латрийского, игумена, святителя Досифея, митрополита Молдавского.

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В народе 26 декабря отмечался Евстратиев день, известный также как Ведьмины посиделки. С каждым днем света прибавляется, а ночи становятся короче. С Евстратиева дня люди следили за погодой в течение 12 дней и по ним предсказывали погоду на каждый месяц, начиная с января. Также в народе верили, что в этот день ведьмы собираются на свои посиделки.

Приметы на 26 декабря

  • если мученик Евстрат солнышку рад – то и январь будет солнечным;
  • на Евстратия нельзя сквернословить, чтобы не навлечь на себя темные силы;
  • в этот день ни в коем случае нельзя оставлять на крыльце веник, иначе его утащит ведьма и наметет снежные вихри.

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

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Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1898 – Мария и Пьер Кюри впервые получили радиоактивный элемент радий.
  • 1919 – в СССР принят декрет "О ликвидации безграмотности", согласно которому начитается ликбез для всех безграмотных, желающих научиться читать и писать.

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  • 1931 – в Токио основана автомобильная компания Dat Jidosha Seizo, впоследствии переименованная в Nissan.
  • 1963 – в Америке выпущен первый сингл группы The Beatles – I Want to Hold Your Hand / I Saw Her Standing There.

Кто родился 26 декабря

  • 1791 – Чарльз Бэббидж, британский математик, изобретатель первой аналитической вычислительной машины.
  • 1869 – Моисей Наппельбаум, советский фотомастер студийного портрета.
  • 1891 – Генри Миллер, американский писатель и художник.
  • 1937 – Алла Бабенко, украинская актриса, режиссер.
  • 1966 – Сандра Тейлор, американская модель и актриса.
  • 1968 – Триша Ли Фишер, американская актриса кино и телевидения, певица.
  • 1971 – Джаред Лето, американский рок-музыкант, актер, вокалист группы Thirty Seconds to Mars.
  • 1985 – Бет Берс, американская актриса.
  • 1986 – Кит Харингтон, английский актер театра, кино и телевидения.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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