24 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных событиях 24 марта в истории

Какой сегодня праздник, 24 марта? Всемирный день борьбы против туберкулеза, День фтизиатра в Украине, Международный день борьбы с депрессией . Ефимов день – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Василий, Георгий, Ефим, Иван.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 24 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 марта.

24 марта: какой сегодня праздник Фото: Unsplash

Всемирный день борьбы против туберкулеза (World Tuberculosis Day) ежегодно с 1982 года отмечается по инициативе ВОЗ в день, когда в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза – палочки Коха. Символом дня выбрана белая ромашка, олицетворяющая здоровое дыхание.

ежегодно с 1982 года отмечается по инициативе ВОЗ в день, когда в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза – палочки Коха. Символом дня выбрана белая ромашка, олицетворяющая здоровое дыхание. День фтизиатра в Украине – 24 марта также является профессиональным праздником врачей-фтизиатров.

– 24 марта также является профессиональным праздником врачей-фтизиатров. Международный день борьбы с депрессией ежегодно отмечается 24 марта с целью привлечь внимание людей к проблемам психического здоровья и одного из наиболее распространенных расстройств.

ежегодно отмечается 24 марта с целью привлечь внимание людей к проблемам психического здоровья и одного из наиболее распространенных расстройств. Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв (International Day for the Right to the Truth concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims) проводится под эгидой ООН с 2010 года. День установлен в память архиепископа Оскара Арнульфо Ромеро, который выступал против бедности, социального неравенства, убийств и пыток.

Какой сегодня праздник

24 марта в православной церкви чтится день памяти святителя Софрония, патриарха Иерусалимского, преподобного Софрония, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, священномученика Пиония, пресвитера Смирнского и других с ним, святителя Софрония, епископа Врачанского. Перенесение мощей мученика Епимаха.

В народе 24 марта почитался Ефимов день. Святого Евфимия почитали как целителя от зубной боли и других хворей. Считалось, что в этот день начинается движение сока в березах. Прилетают перелетные птицы и начинает куковать кукушка, с которой было связано множество примет.

Приметы на 24 марта

если слышно кукушку, нужно позвенеть деньгами в кармане, чтобы не переводились;

ранняя кукушка до первых листьев на дереве – к голоду;

кукушка ворам в чужом доме неудачу кукует;

если на полях появилось много мышей – к плохому урожаю.

Интересные и важные события в Украине и мире 24 марта

1155 – князь Юрий Долгорукий захватил Киев и вступил на его престол.

1802 – английский изобретатель Ричард Тревитик получил первый патент на паровоз.

1896 – физик Александр Попов осуществил в Русском физико-химическом обществе первую передачу радиосигнала.

1898 – продан первый американский автомобиль. Модель "Уинтон" ушла за 1000 долларов.

1930 – карликовая планета Плутон получает своё нынешнее имя.

1945 – в ходе Второй мировой войны в западной Европе начались Рейнская операция и Рейнская воздушно-десантная операция.

1992 – главой Национального банка Украины назначен Виктор Гетьман.

Кто родился 24 марта

1874 – Гарри Гудини, американский иллюзионист, актер, филантроп.

1900 – Иван Козловский, советский оперный и камерный певец, режиссер оперы.

1906 – Клавдия Шульженко, советская певица, актриса театра и кино.

1932 – Александр Мовчан, советский и украинский актер театра и кино.

1960 – Келли Леброк, американская актриса кино и телевидения, фотомодель.

1970 – Лара Флинн Бойл, американская актриса кино и телевидения.

1971 – Мегин Прайс, американская актриса кино и телевидения.

1973 – Джим Парсонс, американский актер.

1974 – Элисон Ханниган, американская актриса.

1975 – Фредерик Бель, французская актриса кино, телевидения и озвучивания.

1977 – Джессика Честейн, американская актриса и кинопродюсер

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

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