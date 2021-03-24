Международный день борьбы с туберкулезом: реально ли остановить "чуму" 21-го века

Четверть населения заражена туберкулезной палочкой, но даже не подозревает об этом

Ощущение разбитости, постоянная слабость, потливость по ночам, кашель – это признаки туберкулеза (ТБ). Сейчас, в период пандемии COVID-19, особенно важно не перепутать эти заболевания, симптомы которых похожи. Чтобы не заболеть, нужно делать прививку БЦЖ и вести здоровый образ жизни: сегодня, в Международный день туберкулеза, ЦОЗ МОЗ напомнил о важности быть в теме ТБ.

При туберкулезе часто беспокоит кашель, как и при коронавирусе Фото: freepik.com

Рассказываем:

какова ситуация с заболеваемостью в Украине; симптомы заболевания и чем опасен ТБ; как отличить туберкулез от ковида; что будет, если не вакцинироваться от ТБ; способы диагностики ТБ; как защитить себя и семью.

Сегодня также состоялся организованный МОЗ онлайн-брифинг, где каждый желающий мог узнать все подробности о заболеваемости "чумой" 21-го века.

Украина – в топе стран по заболеваемости

- Украина вошла в ТОП-20 стран с максимальной заболеваемостью туберкулезом,- отметил в ходе брифинга Роман Родина, генеральный директор Центра общественного здоровья МОЗ Украины. – Ежегодно до 3 тысяч человек умирает, в прошлом году было зафиксировано 17 тысяч активных случаев ТБ. Ситуацию усугубляет пандемия коронавируса, поскольку меньше людей стало обращаться за помощью и проходить обследование.

Чем опасен туберкулез и как распознать болезнь

Микобактерией туберкулеза, она же палочка Коха (ее именно 24 марта 1882 года выявил немецкий микробиолог Роберт Кох), поражена треть человечества. Чахотка, как раньше называли туберкулез, может поражать почти все органы человека, кроме волос и ногтей. Бактерия поражает кости, глаза, кожу, самое страшное – мозг (при туберкулезном менингите вылечить человека не удается).

Но болезнь полностью излечима, если ТБ вовремя диагностировать и правильно лечить.

Болеют далеко не все, потому что туберкулез развивается только в определенных условиях. Проявляется ТБ такими симптомами:

разбитость, слабость;

потливость, особенно по ночам;

бледность кожи;

сухой, мучительный, приступообразный кашель, которые появляется со временем;

субфебрильная температура (37,2-37,5).

Это состояние может продолжаться месяцами, то приостанавливаясь, то возобновляясь снова.

Как отличить туберкулез от коронавируса

Невысокая температура, слабость, кашель при отсутствии насморка наблюдается и при туберкулезе, и при COVID-19.

- Отличить одно заболевание от другого поможет только лабораторный анализ,- подчеркнула Яна Терлеева, завотделом координации программ диагностики и лечения ТБЦОЗ МОЗ, – поэтому при вышеперечисленных симптомах обращайтесь к своему семейному врачу. Он может и просто обязан назначить дополнительные обследования, чтобы исключить туберкулез.

Зачем делать прививку БЦЖ?

Единственный и самый надежный метод профилактики туберкулеза – это вакцинация. Она проводится новорожденным вакциной БЦЖ еще в роддоме.

После прививки остается небольшой характерный шрам на предплечье. Противники вакцинации часто задают вопрос, зачем делать прививку, если человек все равно может заразиться бактерией?

Туберкулез относится к особо опасным инфекциям, которая быстро переходит в стойкие формы, плохо поддающиеся лечению, и поражает внутренние органы,- подчеркнул Роман Родина.- Болезнь смертельна, поэтому вакцинация обязательна. Любой ребенок получает привику бесплатно. И если потом он, даже будучи уже взрослым, заражается палочкой Коха, то формируется иммунный ответ и человек не заболевает.

Заболеть туберкулезом можно, если качество жизни резко снижается (поэтому болезнь еще называют недугом бедных). К развитию болезни приводят:

недостаточное питание;

скученность в помещениях (поэтому ТБ так распространен в тюрьмах);

частые контакты с больными ТБ.

Болеют и социально благополучные люди, это связано со снижением иммунитета. Подорвать защитные силы организма, когда иммунная система не справляется с инфекцией, могут:

стрессовые ситуации;

несбалансированное питание, голодание (неправильно подобранная диета);

естественное старение организма (старость).

Как диагностировать туберкулез

Чтобы защититься от ТБ в детском возрасте, необходимо своевременно вакцинироваться. А затем ежегодно наблюдать за развитием противотуберкулезного иммунитета, раз в год делать пробу Манту. Эту "пуговичку" на руке многие часто путают с прививкой.

Проба Манту – это не вакцинация, а метод диагностики туберкулеза Фото: Pixabay

Далее диагностируют туберкулез так:

Детям с 8-ми лет проводят Диаскин-тест, а не Манту, он более специфичный и выявляет уже самое начало роста микобактерии в организме. Подросткам с 15 лет и взрослым – ежегодное флюорографическое обследование грудной клетки. При подозрении на ТБ, для более тщательной диагностики используются специфические лабораторные методы исследования.

Как защитить себя и родных от туберкулеза

Как уже сказано, лучшие меры профилактики ТБ – это

вакцина;

регулярная инструментальная и лабораторная диагностика;

здоровый образ жизни, активность, сбалансированное питание;

ношение масок, особенно при кашле (чтобы не заразить других в первую очередь).

Фото: Facebook прокуратуры Киева

Если игнорировать симптомы ТБ и не обращаться к врачу, то через 3-4 месяца в легких начинает развиваться воспалительный очаг. В нем содержатся микобактерии, которые заболевший откашливает, заражая других. Дальше болезнь может начать поражать другие органы. Поэтому не игнорируйте затянувшийся кашель и другие симптомы, обращайтесь к врачу!

Напомним, что ранее мы писали о кашле по утрам и симптомами каких недугов он является.

Также в YouTube вышел новый выпуск дерзкого социального ютуб-шоу "Дед Панч и молодежь", в котором пенсионер-влогер поговорил с молодыми людьми о том, готовы ли современные украинцы воевать за Родину.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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