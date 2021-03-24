24 березня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 24 березня в історії

Яке сьогодні свято, 24 березня? Всесвітній день боротьби проти туберкульозу, День фтизіатра в Україні, Міжнародний день боротьби з депресією . Єфімов день – у православному і народному календарі. Іменини святкують: Василь, Георгій, Юхим, Іван.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 24 березня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 24 березня.

24 березня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Всесвітній день боротьби проти туберкульозу (World Tuberculosis Day) щорічно з 1982 року відзначається з ініціативи ВООЗ у день, коли в 1882 році німецький мікробіолог Роберт Кох оголосив про зроблене ним відкриття збудника туберкульозу – палички Коха. Символом дня обрана біла ромашка, що уособлює здорове дихання.

щорічно з 1982 року відзначається з ініціативи ВООЗ у день, коли в 1882 році німецький мікробіолог Роберт Кох оголосив про зроблене ним відкриття збудника туберкульозу – палички Коха. Символом дня обрана біла ромашка, що уособлює здорове дихання. День фтизіатра в Україні – 24 березня також є професійним святом лікарів-фтизіатрів.

– 24 березня також є професійним святом лікарів-фтизіатрів. Міжнародний день боротьби з депресією щорічно відзначається 24 березня з метою привернути увагу людей до проблем психічного здоров'я і одного з найбільш поширених розладів.

щорічно відзначається 24 березня з метою привернути увагу людей до проблем психічного здоров'я і одного з найбільш поширених розладів. Міжнародний день права на встановлення істини стосовно грубих порушень прав людини і гідності жертв (International Day for the Right to the Truth concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims ) проводиться під егідою ООН з 2010 року. День встановлений в пам'ять архієпископа Оскара Арнульфо Ромеро, який виступав проти бідності, соціальної нерівності, вбивств і тортур.

Яке сьогодні свято

24 березня в православній церкві шанується день пам'яті святителя Софронія, патріарха Єрусалимського, преподобного Софронія, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, священномученика Піонія, пресвітера Смирнського та інших з ним, святителя Софронія, єпископа Врачанського. Перенесення мощей мученика Єпимаха.

У народі 24 березня шанувався Єфімов день. Святого Євфимія шанували як цілителя від зубного болю та інших хвороб. Вважалося, що цього дня починається рух соку в березах. Прилітають перелітні птахи і починає кувати зозуля, з якою було пов'язано безліч прикмет.

Прикмети на 24 березня

якщо чути зозулю, потрібно побринчати грошима в кишені, щоб не переводилися;

рання зозуля до першого листя на дереві – до голоду;

зозуля злодіям у чужому домі невдачу кує;

якщо на полях з'явилося багато мишей – до поганого врожаю.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 24 березня

1155 – князь Юрій Долгорукий захопив Київ і вступив на його престол.

1802 – англійський винахідник Річард Тревітік отримав перший патент на паровоз.

1896 – фізик Олександр Попов здійснив у Російському фізико-хімічному суспільстві першу передачу радіосигналу.

1898 – проданий перший американський автомобіль. Модель "Уїнтон" пішла за 1000 доларів.

1930 – карликова планета Плутон отримує своє нинішнє ім'я.

1945 – під час Другої світової війни в західній Європі почалися Рейнська операція і Рейнська повітряно-десантна операція.

1992 – головою Національного банку України призначений Віктор Гетьман.

Хто народився 24 березня

1874 – Гаррі Гудіні, американський ілюзіоніст, актор, філантроп.

1900 – Іван Козловський, радянський оперний і камерний співак, режисер опери.

1906 – Клавдія Шульженко, радянська співачка, актриса театру і кіно.

1932 – Олександр Мовчан, радянський і український актор театру і кіно.

1960 – Келлі ЛеБрок, американська актриса кіно і телебачення, фотомодель.

1970 – Лара Флінн Бойл, американська актриса кіно і телебачення.

1971 – Мегіно Прайс, американська актриса кіно і телебачення.

1973 – Джим Парсонс, американський актор.

1974 – Елісон Ханніган, американська актриса.

1975 – Фредерік Бель, французька актриса кіно, телебачення і озвучування.

1977 – Джессіка Честейн, американська актриса і кінопродюсер

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