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24 березня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші події 24 березня в історії

Яке сьогодні свято, 24 березня? Всесвітній день боротьби проти туберкульозу, День фтизіатра в Україні, Міжнародний день боротьби з депресією . Єфімов день – у православному і народному календарі. Іменини святкують: Василь, Георгій, Юхим, Іван.

Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята березня для рідних, друзів і близьких.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 24 березня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 24 березня.

24 березня: яке сьогодні свято
24 березня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • Всесвітній день боротьби проти туберкульозу (World Tuberculosis Day) щорічно з 1982 року відзначається з ініціативи ВООЗ у день, коли в 1882 році німецький мікробіолог Роберт Кох оголосив про зроблене ним відкриття збудника туберкульозу – палички Коха. Символом дня обрана біла ромашка, що уособлює здорове дихання.
  • День фтизіатра в Україні – 24 березня також є професійним святом лікарів-фтизіатрів.
  • Міжнародний день боротьби з депресією щорічно відзначається 24 березня з метою привернути увагу людей до проблем психічного здоров'я і одного з найбільш поширених розладів.
  • Міжнародний день права на встановлення істини стосовно грубих порушень прав людини і гідності жертв (International Day for the Right to the Truth concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims ) проводиться під егідою ООН з 2010 року. День встановлений в пам'ять архієпископа Оскара Арнульфо Ромеро, який виступав проти бідності, соціальної нерівності, вбивств і тортур.

Яке сьогодні свято

24 березня в православній церкві шанується день пам'яті святителя Софронія, патріарха Єрусалимського, преподобного Софронія, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, священномученика Піонія, пресвітера Смирнського та інших з ним, святителя Софронія, єпископа Врачанського. Перенесення мощей мученика Єпимаха.

У народі 24 березня шанувався Єфімов день. Святого Євфимія шанували як цілителя від зубного болю та інших хвороб. Вважалося, що цього дня починається рух соку в березах. Прилітають перелітні птахи і починає кувати зозуля, з якою було пов'язано безліч прикмет.

Прикмети на 24 березня

  • якщо чути зозулю, потрібно побринчати грошима в кишені, щоб не переводилися;
  • рання зозуля до першого листя на дереві – до голоду;
  • зозуля злодіям у чужому домі невдачу кує;
  • якщо на полях з'явилося багато мишей – до поганого врожаю.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 24 березня

  • 1155 – князь Юрій Долгорукий захопив Київ і вступив на його престол.
  • 1802 – англійський винахідник Річард Тревітік отримав перший патент на паровоз.
  • 1896 – фізик Олександр Попов здійснив у Російському фізико-хімічному суспільстві першу передачу радіосигналу.
  • 1898 – проданий перший американський автомобіль. Модель "Уїнтон" пішла за 1000 доларів.
  • 1930 – карликова планета Плутон отримує своє нинішнє ім'я.
  • 1945 – під час Другої світової війни в західній Європі почалися Рейнська операція і Рейнська повітряно-десантна операція.
  • 1992 – головою Національного банку України призначений Віктор Гетьман.

Хто народився 24 березня

  • 1874 – Гаррі Гудіні, американський ілюзіоніст, актор, філантроп.
  • 1900 – Іван Козловський, радянський оперний і камерний співак, режисер опери.
  • 1906 – Клавдія Шульженко, радянська співачка, актриса театру і кіно.
  • 1932 – Олександр Мовчан, радянський і український актор театру і кіно.
  • 1960 – Келлі ЛеБрок, американська актриса кіно і телебачення, фотомодель.
  • 1970 – Лара Флінн Бойл, американська актриса кіно і телебачення.
  • 1971 – Мегіно Прайс, американська актриса кіно і телебачення.
  • 1973 – Джим Парсонс, американський актор.
  • 1974 – Елісон Ханніган, американська актриса.
  • 1975 – Фредерік Бель, французька актриса кіно, телебачення і озвучування.
  • 1977 – Джессіка Честейн, американська актриса і кінопродюсер

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні.

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