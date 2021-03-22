Общий гороскоп на апрель 2021 года для всех знаков зодиака: Раки будут транжирить, а Девам есть что скрывать
Узнайте свой астрологический прогноз на апрель 2021 года: каким знакам зодиака повезет в разгар весны, а кто останется на обочине
Кто из знаков зодиака будет самым богатым, везучим и счастливым в середине весны? У кого в апреле-2021 дела складываются благополучно в разных сферах жизни? А кому из зодиакального круга придется смириться с участью неудачника? Узнайте свой астрологический прогноз на апрель 2021 года.
Порадуйте близких людей и подарите что-нибудь приятное. В нашем весеннем календаре подарков есть очень много идей, которые смогут удивить каждого.
Овен станет более независимым в материальном плане человеком. В апреле 2021 появится склонность к накоплениям, вплоть до несвойственной вам жадности. А еще это хороший период для примирения, если были ссоры, романтического времяпровождения и признания в любви.
В апреле 2021 года Телец будет способен проявить твердость в мышлении, вплоть до упрямства, но при этом совершенно не сможет грамотно распланировать расходы. Зато это удачное время для совместного творчества. Занятия одним и тем же сближают людей и укрепляют чувства.
Близнецов в целом ждет позитивный и активный месяц. Расслабляться будет некогда. Ваши деловые связи позволят заметно поправить материальное положение. Вы сможете использовать свое обаяние для достижения корыстных целей. Но вот близкие люди подпортят настроение.
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Непростой месяц предстоит Ракам. В финансовой сфере будьте поаккуратнее и не спустите месячный бюджет за пару дней. Взаимоотношения с партнерами могут стать напряженными или ограниченными. Зато ваша целеустремленность в этот период не будет знать границ.
Месяц у Львов выдастся сложным и интересным одновременно. В апреле 2021 вопросы вашей социальной деятельности будут выдвинуты на первое место. В деловой сфере вы приобретаете власть над людьми, а романтические предложения месяца будут серьезными, как никогда.
Апрель 2021 будет сложным для Дев. Вам будет свойственно бессмысленное накопительство денег или же полное их отсутствие. Возможно, по каким-то причинам вам придется скрывать от окружающих специфику своей работы. А любовным отношениям будет не хватать беззаботности.
В апреле 2021 Весы смогут доказать окружающим, что умеют зарабатывать деньги. Любое дело принесет прибыль, пусть и небольшую, так что у вас есть возможность вырасти как профессионал и закрепить за собой хорошую репутацию. Романтические отношения также будут приятными.
У Скорпионов в апреле 2021 появится потребность и желание в дополнительном общении, что может вылиться в общественную работу. Вы заслужите признание и уважение окружающих. Также возможно открытие собственного дела, которое в будущем будет приносить доход.
В этом месяце Стрельцов ждут необоснованные траты из-за желания произвести впечатление. Будьте осторожны: ваши запросы часто будут превышать возможности вашего кошелька. Вы склонны слишком критически оценивать свои достижения и неудачи в сфере отношений.
Козероги в апреле-2021 будут стремиться к полной независимости, причем, не только в финансовом смысле. У вас проявится завидная сила воли и выдержка в критической ситуации, а любые испытания вас укрепят. Только старайтесь чаще давать отдых мозгу, чтобы не сорваться.
Водолеи в этом весеннем месяце будут немного оторваны от реальности. В стремлении к комфорту проявится ваше непостоянство. Часто будут возникать ситуации непонимания вас со стороны близких людей. Это лишь усложнит чувства и может привести к попытке изменить отношения.
Рыб часто будет преследовать неудовлетворенность жизнью и склонность к самобичеванию. Не замыкайтесь в себе. Если вы правильно воспользуетесь предложениями апреля-2021, то они откроют перед вами новые дальние горизонты и реальные перспективы для выхода из тупика.
Смотрите астрологический гороскоп на 2021 год:
Ранее мы публиковали гороскоп от астролога на 2021 год для всех знаков зодиака.
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