24 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 24 декабря в истории
Какой сегодня праздник, 24 декабря? День работников архивных учреждений Украины. День памяти преподобных Даниила и Луки Столпников, а также преподобного Никона Печерского – в православном календаре. Никонов день – в народном календаре. Рождественский сочельник – у католиков. Именины празднуют: Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Лука, Николай, Никон, Петр, Терентий, Феофан.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 24 декабря 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 декабря.
- День работников архивных учреждений Украины – профессиональный праздник работников, отвечающих за хранение разных видов документов Национального архивного фонда страны, который был установлен в 1998 году.
- День Независимости отмечается в Ливии в честь освобождение от Великобритании и Франции в 1951 году.
В 2020 году на 24 декабря приходится Рождественский сочельник у западных христиан.
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24 декабря в православной церкви чтится память преподобного Даниила Столпника, преподобного Никона Сухого, Печерского, в Ближних пещерах, мученика Миракса Египтянина, память мучеников Акепсия и Аифала, преподобного Луки Столпника, иеромонаха.
В народе 24 декабря отмечался Никонов день, а еще день Данилы и Луки. В молитвах святому Никону люди просили прогнать нечистую силу, которая, по их представлениям, появлялась на земле в виде метелей. Наши предки верили, что святой Никон может дать успокоение любой душе.
Приметы на 24 декабря
- чтобы прогнать нечистую силу, нужно в Никонов день зажечь лампаду и позвать солнце;
- пока день не прибудет, ведьмы будут поднимать снежные вихри;
- если лучи от солнца расходятся пучками – к снежным вихрям;
- с Никона на Спиридона снятся вещие сны.
Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:
- 1624 – гетман Михайло Дорошенко заключил межгосударственный договор о взаимопомощи между Войском Запорожским и Крымским ханством.
- 1801 – английский конструктор Ричард Тревитик продемонстрировал первый паровой автомобиль.
- 1903 – в Великобритании видан первый регистрационный номер для авто.
- 1908 – в Париже открылось первое международное авиашоу.
- 1942 – в СССР было введено обязательное употребление буквы "ё".
- 1943 – в ходе Второй мировой войны началась Днепровско-Карпатская операция в Украине.
- 1958 – в СССР введено обязательное 8-летнее образование.
- 1982 – прошел первый полет опытного образца военно-транспортного самолета Ан-124 "Руслан".
- 2004 – запущен на орбиту украинский спутник "Січ-1М".
- 1798 – Адам Мицкевич, польский поэт, публицист, деятель польского национального движения.
- 1818 – Джеймс Джоуль, английский физик, один из основоположников термодинамики.
- 1922 – Ава Гарднер, американская актриса и певица, звезда Голливуда.
- 1937 – Вячеслав Черновол, украинский политический деятель.
- 1946 – Леонид Филатов, советский и российский актер, режиссер, поэт, драматург.
- 1971 – Рики Мартин, пуэрториканский певец, музыкант, актер.
- 1973 – Стефани Майер, американская писательница, автор серии романов "Сумерки".
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.
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