24 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 24 декабря в истории

Какой сегодня праздник, 24 декабря? День работников архивных учреждений Украины. День памяти преподобных Даниила и Луки Столпников, а также преподобного Никона Печерского – в православном календаре. Никонов день – в народном календаре. Рождественский сочельник – у католиков. Именины празднуют: Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Лука, Николай, Никон, Петр, Терентий, Феофан.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 24 декабря 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 декабря.

24 декабря: какой сегодня праздник Фото: Pexels

День работников архивных учреждений Украины – профессиональный праздник работников, отвечающих за хранение разных видов документов Национального архивного фонда страны, который был установлен в 1998 году.

– профессиональный праздник работников, отвечающих за хранение разных видов документов Национального архивного фонда страны, который был установлен в 1998 году. День Независимости отмечается в Ливии в честь освобождение от Великобритании и Франции в 1951 году.

Какой сегодня праздник

В 2020 году на 24 декабря приходится Рождественский сочельник у западных христиан.

24 декабря в православной церкви чтится память преподобного Даниила Столпника, преподобного Никона Сухого, Печерского, в Ближних пещерах, мученика Миракса Египтянина, память мучеников Акепсия и Аифала, преподобного Луки Столпника, иеромонаха.

В народе 24 декабря отмечался Никонов день, а еще день Данилы и Луки. В молитвах святому Никону люди просили прогнать нечистую силу, которая, по их представлениям, появлялась на земле в виде метелей. Наши предки верили, что святой Никон может дать успокоение любой душе.

Приметы на 24 декабря

чтобы прогнать нечистую силу, нужно в Никонов день зажечь лампаду и позвать солнце;

пока день не прибудет, ведьмы будут поднимать снежные вихри;

если лучи от солнца расходятся пучками – к снежным вихрям;

с Никона на Спиридона снятся вещие сны.

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Интересные и важные события в Украине и мире

1624 – гетман Михайло Дорошенко заключил межгосударственный договор о взаимопомощи между Войском Запорожским и Крымским ханством.

1801 – английский конструктор Ричард Тревитик продемонстрировал первый паровой автомобиль.

1903 – в Великобритании видан первый регистрационный номер для авто.

1908 – в Париже открылось первое международное авиашоу.

1942 – в СССР было введено обязательное употребление буквы "ё".

1943 – в ходе Второй мировой войны началась Днепровско-Карпатская операция в Украине.

1958 – в СССР введено обязательное 8-летнее образование.

1982 – прошел первый полет опытного образца военно-транспортного самолета Ан-124 "Руслан".

2004 – запущен на орбиту украинский спутник "Січ-1М".

Кто родился 24 декабря

1798 – Адам Мицкевич, польский поэт, публицист, деятель польского национального движения.

1818 – Джеймс Джоуль, английский физик, один из основоположников термодинамики.

1922 – Ава Гарднер, американская актриса и певица, звезда Голливуда.

1937 – Вячеслав Черновол, украинский политический деятель.

1946 – Леонид Филатов, советский и российский актер, режиссер, поэт, драматург.

1971 – Рики Мартин, пуэрториканский певец, музыкант, актер.

1973 – Стефани Майер, американская писательница, автор серии романов "Сумерки".

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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