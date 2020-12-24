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24 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 24 декабря в истории

Какой сегодня праздник, 24 декабря? День работников архивных учреждений Украины. День памяти преподобных Даниила и Луки Столпников, а также преподобного Никона Печерского – в православном календаре. Никонов день – в народном календаре. Рождественский сочельник – у католиков. Именины празднуют: Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Лука, Николай, Никон, Петр, Терентий, Феофан.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 24 декабря 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 декабря.

24 декабря: какой сегодня праздник
24 декабря: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • День работников архивных учреждений Украины – профессиональный праздник работников, отвечающих за хранение разных видов документов Национального архивного фонда страны, который был установлен в 1998 году.
  • День Независимости отмечается в Ливии в честь освобождение от Великобритании и Франции в 1951 году.

Какой сегодня праздник

В 2020 году на 24 декабря приходится Рождественский сочельник у западных христиан.

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24 декабря в православной церкви чтится память преподобного Даниила Столпника, преподобного Никона Сухого, Печерского, в Ближних пещерах, мученика Миракса Египтянина, память мучеников Акепсия и Аифала, преподобного Луки Столпника, иеромонаха.

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В народе 24 декабря отмечался Никонов день, а еще день Данилы и Луки. В молитвах святому Никону люди просили прогнать нечистую силу, которая, по их представлениям, появлялась на земле в виде метелей. Наши предки верили, что святой Никон может дать успокоение любой душе.

Приметы на 24 декабря

  • чтобы прогнать нечистую силу, нужно в Никонов день зажечь лампаду и позвать солнце;
  • пока день не прибудет, ведьмы будут поднимать снежные вихри;
  • если лучи от солнца расходятся пучками – к снежным вихрям;
  • с Никона на Спиридона снятся вещие сны.

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

Видео: Сегодня

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1624 – гетман Михайло Дорошенко заключил межгосударственный договор о взаимопомощи между Войском Запорожским и Крымским ханством.
  • 1801 – английский конструктор Ричард Тревитик продемонстрировал первый паровой автомобиль.

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  • 1903 – в Великобритании видан первый регистрационный номер для авто.
  • 1908 – в Париже открылось первое международное авиашоу.
  • 1942 – в СССР было введено обязательное употребление буквы "ё".
  • 1943 – в ходе Второй мировой войны началась Днепровско-Карпатская операция в Украине.
  • 1958 – в СССР введено обязательное 8-летнее образование.
  • 1982 – прошел первый полет опытного образца военно-транспортного самолета Ан-124 "Руслан".
  • 2004 – запущен на орбиту украинский спутник "Січ-1М".

Кто родился 24 декабря

  • 1798 – Адам Мицкевич, польский поэт, публицист, деятель польского национального движения.
  • 1818 – Джеймс Джоуль, английский физик, один из основоположников термодинамики.
  • 1922 – Ава Гарднер, американская актриса и певица, звезда Голливуда.
  • 1937 – Вячеслав Черновол, украинский политический деятель.
  • 1946 – Леонид Филатов, советский и российский актер, режиссер, поэт, драматург.
  • 1971 – Рики Мартин, пуэрториканский певец, музыкант, актер.
  • 1973 – Стефани Майер, американская писательница, автор серии романов "Сумерки".

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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