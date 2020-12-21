Как отпраздновать Новый год 2021 в Каменец-Подольском: 4 идеи

Каменец-Подольская крепость – настоящая изюминка города

Провести зимние праздники в местах, где можно уединиться в этом году стремятся многие украинцы. Один из самых популярных городов – Каменец-Подольский. Кроме местной кухни и зрелищной крепости, город готовит также праздничные забавы. Чем будут развлекать туристов в новогоднюю ночь – далее в материале.

Сюжет Ксении Середы и Юрия Васильченко Видео: Сегодня

Костюмированная вечеринка в крепости

Каменец-Подольская крепость – настоящая изюминка города и обязательный пункт для посещения всех туристов. Здесь есть все для праздничного настроя: и хлеб, и зрелища. А вот толпы туристов в зимний период точно не встретите. Сколько лет твердыни, путаются даже историки, впрочем это и не принципиально – она 11 или 14 века, когда стены ворот сохранили не одну историю любви.

К примеру, есть башня Кармелюка. По легенде, в нее посадили самого Кармелюка – украинского Робин-Гуда. Женщины, которым он очень нравился, связали с носовых платков веревку и таким образом помогли ему выбраться из этой башни.

Каменец-Подольская крепость Фото: www.instagram.com/traveling_lapping/

В новогоднюю ночь в крепости, как правило, устраивают костюмированную вечеринку, но места стоит бронировать заранее.

По словам местного гида Алины Политико, здесь можно пострелять из лука, из арбалета, можно заходить в музеи, можно потрогать средневековое оружие, старое оружие. И когда ты приходишь сюда особенно вечером, то чувствуешь действительно дух средневековья.

Здесь интересно будет и тем, кто устраивает себе каникулы на неделю, и тем, кто у кого есть всего 3 дня.

Попасть на мастер-класс по гончарству

Продолжается мастер-класс по гончарству 10-15 минут, сделанный сосуд затем можно получить на память. А нагулявшись крепостью и уютными улочками города, можно хорошо поесть в местных ресторанах.

Отведать местной кухни и продегустировать украинские блюда

Рыбные блюда, мясное жаркое, зельц, сало и рыба на гриле – с такими блюдами новогодняя ночь будет еще и сытной.

По словам хозяина местного ресторана Андрея Войтко, они делали самые разные вечеринки – безлимитный день рыбы, безлимитный день барбекю, шоу с мастер-классами на любой вкус.

Приготовить сыр своими руками

Мастер-класс по приготовлению сыра – одно из самых популярных гастрономических развлечений. Сыр можно сделать с оливками, грибами и даже ананасами. Ирина Сухина – хозяйка козьей фермы, говорит, что из нескольких литров молока научит делать от 10 различных видов сыра.

Разные виды сыров Фото: facebook.com/vsi.svoi

Например, сыр панир – это индийский сыр, который готовится при помощи лимонной кислоты или сока, обладает сливочным вкусом. Он без соли совершенно и хорош для диетического питания и для деток.

И самое приятное в таком мастер-классе – все приготовленное можно поставить на праздничный стол.

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Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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