Лазарева суббота-2021: что ни в коем случае нельзя делать в праздник
В этот день нельзя ругаться, зато можно друг друга бить
24 апреля православные христиане отмечают Лазареву субботу-2021. В этот день церковь вспоминает чудо воскрешения Иисусом Христом праведного Лазаря. Праздник имеет давние обычаи, традиции, правила, а также запреты, о которых вы узнаете в нашей статье.
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Празднование Лазаревой субботы установлено с давних времен. Святой Лазарь был братом Марфы и Марии, жил с сестрами неподалеку от Иерусалима, в селении Вифания. Христос часто посещал их дом, а Лазаря называл своим другом. Однажды Лазарь заболел, и когда весть об этом дошла до Христа, Он сказал: "Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий".
Лазарь скончался за четыре дня до прихода Иисуса в Вифанию. Услышав о смерти Лазаря, Иисус прослезился и велел отнять камень от пещеры, в которой похоронили праведника, и воззвал к нему: "Лазарь! Иди вон". Умерший воскрес и вышел из погребальной пещеры.
- В этот день издавна наблюдали, сколько уже распустившихся почек на вербе. Если в достатке – год будет не только урожайным, но и богатым на радостные события.
- Считается, что для того, чтобы избавиться от материальных проблем, следует взять ветвь вербы в левую руку и прочесть молитву "Отче Наш". Затем правой рукой трижды перекреститься и попросить у Господа помощи в денежных делах.
- В Лазареву субботу принято молиться об исцелении. По возможности следует находиться в радостном настроении, следить за тем, чтобы желания и мысли были чистыми.
- Для девушек, стремящихся в текущем году выйти замуж, есть обряд: нужно примерить свадебное платье, покрутиться в нем перед зеркалом и показаться родителям.
- Также в этот день люди наблюдали за поведением змей: если те массово покидают норы после зимней спячки – пришла весна.
- Принято заготавливать веточки вербы, чтобы на следующий день успеть освятить их во время церковной службы.
- В этот день, а также в воскресенье легонько били родных вербовыми веточками – для здоровья, особое внимание уделяли детям.
- ругаться, злиться и сквернословить – весь негатив возвращается назад с тройной силой;
- выполнять тяжелую работу и работу по дому, стирать, убирать, шить;
- устраивать шумные гуляния и застолья;
- употреблять алкоголь (разрешается лишь выпить немного вина);
- под запретом остаются продукты животного происхождения (мясо, яйца, молоко), поскольку продолжается Великий пост;
- по поверью, нельзя топтать крошки еды, упавшие с праздничного стола на пол – это считается дурным знаком;
- нельзя никому отказывать в помощи.
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2021 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе
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