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Лазарева суббота-2021: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

Сегодня, 18:26

В этот день нельзя ругаться, зато можно друг друга бить

24 апреля православные христиане отмечают Лазареву субботу-2021. В этот день церковь вспоминает чудо воскрешения Иисусом Христом праведного Лазаря. Праздник имеет давние обычаи, традиции, правила, а также запреты, о которых вы узнаете в нашей статье.

Н не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

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Лазарева суббота-2021: история праздника

Празднование Лазаревой субботы установлено с давних времен. Святой Лазарь был братом Марфы и Марии, жил с сестрами неподалеку от Иерусалима, в селении Вифания. Христос часто посещал их дом, а Лазаря называл своим другом. Однажды Лазарь заболел, и когда весть об этом дошла до Христа, Он сказал: "Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий".

Воскрешение Лазаря, фреска
Воскрешение Лазаря, фреска
Фото: Depositphotos

Лазарь скончался за четыре дня до прихода Иисуса в Вифанию. Услышав о смерти Лазаря, Иисус прослезился и велел отнять камень от пещеры, в которой похоронили праведника, и воззвал к нему: "Лазарь! Иди вон". Умерший воскрес и вышел из погребальной пещеры.

Народные поверья и приметы Лазаревой субботы

  • В этот день издавна наблюдали, сколько уже распустившихся почек на вербе. Если в достатке – год будет не только урожайным, но и богатым на радостные события.

Лазарева суббота: по обычаю в этот день заготавливают веточки вербы
Лазарева суббота: по обычаю в этот день заготавливают веточки вербы
Фото: Pixabay

  • Считается, что для того, чтобы избавиться от материальных проблем, следует взять ветвь вербы в левую руку и прочесть молитву "Отче Наш". Затем правой рукой трижды перекреститься и попросить у Господа помощи в денежных делах.
  • В Лазареву субботу принято молиться об исцелении. По возможности следует находиться в радостном настроении, следить за тем, чтобы желания и мысли были чистыми.
  • Для девушек, стремящихся в текущем году выйти замуж, есть обряд: нужно примерить свадебное платье, покрутиться в нем перед зеркалом и показаться родителям.
  • Также в этот день люди наблюдали за поведением змей: если те массово покидают норы после зимней спячки – пришла весна.
  • Принято заготавливать веточки вербы, чтобы на следующий день успеть освятить их во время церковной службы.
  • В этот день, а также в воскресенье легонько били родных вербовыми веточками – для здоровья, особое внимание уделяли детям.

Лазарева суббота-2021: что нельзя делать в праздник

  • ругаться, злиться и сквернословить – весь негатив возвращается назад с тройной силой;
  • выполнять тяжелую работу и работу по дому, стирать, убирать, шить;
  • устраивать шумные гуляния и застолья;
  • употреблять алкоголь (разрешается лишь выпить немного вина);
  • под запретом остаются продукты животного происхождения (мясо, яйца, молоко), поскольку продолжается Великий пост;
  • по поверью, нельзя топтать крошки еды, упавшие с праздничного стола на пол – это считается дурным знаком;
  • нельзя никому отказывать в помощи.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

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Источник: Сегодня
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