22 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 22 января в истории

Какой сегодня праздник, 22 января? День Соборности Украины и День принятия Четвертого универсала в Украине. День святителя Филиппа – в православном и народном календаре. Именины празднуют Антонина, Захар, Павел, Петр, Филипп.

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Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 22 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 22 января.

22 января: какой сегодня праздник Фото: Игорь Рец, Сегодня

День Соборности Украины – государственный праздник, установленный указом президента в 1999 году в честь дня провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) в единое украинское государство.

– государственный праздник, установленный указом президента в 1999 году в честь дня провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) в единое украинское государство. День принятия Четвертого универсала в Украине в 1918 году. Документ декларировал, что Украина является самостоятельным, ни от кого не зависимым, свободным суверенным государством.

в 1918 году. Документ декларировал, что Украина является самостоятельным, ни от кого не зависимым, свободным суверенным государством. День дедушки в Польше – семейный праздник, который идет следом за Днем бабушки, отмечаемым накануне, 21 января.

– семейный праздник, который идет следом за Днем бабушки, отмечаемым накануне, 21 января. День супруга в Исландии ежегодно отмечается в конце января и в 2021 году приходится на 22 января.

Какой сегодня праздник

22 января в православной церкви чтится день памяти мученика Полиевкта, пророка Самея, святителя Петра, епископа Севастии Армянской, преподобного Евстратия чудотворца, святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца.

В народе 22 января отмечался Филиппов день. После Святок наступало время хозяйственных забот, которые успевали накопиться за праздники. В этот день люди старались привести в порядок свои жилища и подсобные помещения, затевали уборку и стирку, а также устраивали банный день.

Приметы на 22 января

если на Филиппа ясно – летом можно ждать хороший урожай;

на Филиппа домашний скот выпускали во двор на воздух, чтобы убраться в хлеву;

если животные не хотели быть на дворе, а спешили назад в стойло – будут снега и холода.

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

Видео: Сегодня

Интересные и важные события в Украине и мире 22 января

1904 – основана Запорожская областная универсальная научная библиотека им. А. М. Горького.

1905 – "Кровавое воскресенье" в Санкт-Петербурге.

1918 – Украинская Центральная рада IV Универсалом провозгласила независимость Украинской Народной Республики.

1919 – "Акт Злуки" – состоялось провозглашение объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в единое украинское государство.

1980 – началась ссылка академика Андрея Сахарова в город Горький.

1992 – 22-23 января состоялся I Всемирный конгресс украинцев.

Кто родился 22 января

1788 – лорд Джордж Байрон, английский поэт-романтик.

1933 – Анатолий Мокренко, украинский оперный певец.

1965 – Дайан Лейн, американская актриса кино и телевидения.

1968 – Ракель Кэссиди, английская актриса театра, кино и телевидения.

1981 – Бен Муди, американский гитарист, продюсер, основатель рок-группы Evanescence.

1996 – Сэми Гейл, американская актриса театра, кино и телевидения.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме День соборности Украины

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