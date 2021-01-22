С Днем Соборности Украины: эффектные картинки, открытки и поздравления

Сегодня Украина отмечает государственный праздник – День Соборности

22 января ежегодно празднуется День Соборности Украины. В этот день традиционно происходит зрелищное действо, когда две части Украины символически объединяются в единое целое.

День Соборности Украины: картинки, открытки и поздравления Фото: Игорь Рец, Сегодня

И хотя в 2021 году из-за карантина и локдауна у людей нет возможности присутствовать на праздничном флешмобе, вы можете отправить друг другу яркие открытки, тематические картинки и добрые пожелания в День Соборности Украины. Сегодня.Lifestyle подготовили красивые поздравления с Днем Соборности Украины-2021.

С Днем Соборности Украины: красивое поздравление в стихах

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С Днем Соборности сегодня

Поздравляю я тебя,

Пусть все время процветает

Наша вольная страна.



Жить всегда под небом мирным

Пожелаю в день особый,

С верой в лучшее вступать

В каждый день желаю новый.

День Соборности Украины: картинки и поздравления Фото: Pinterest

Поздравление в прозе с Днем Соборности Украины

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22 января мы празднуем День Соборности Украины – это особый день, символизирующий единство украинских земель и людей. Всем жителям страны шлем поздравления и пожелания сохранять силу духа, бодрость и оптимизм. Пусть в каждой семье царит мир и спокойствие, любовь и взаимопонимание. Мы верим в наше светлое будущее и будем содействовать развитию и процветанию любимой страны.

День Соборности Украины: картинки и поздравления Фото: Pinterest

День Соборности Украины: стихи на украинском языке

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Велична і свята, моя ти Україно,

Тобі одній карать нас і судить,

Нам берегти тебе, соборну і єдину,

І нам твою історію творить!

Патриотичные стихи в День Соборности Украины

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В этот важный праздник украинцы,

Обрели свой суверенитет,

Ничего дороже нет свободы,

И желаннее ее на свете нет!



Сохранить, что есть, и приумножить,

Дать отпор, когда наступит враг!

Подчинить никто себе не сможет,

Покорить наш дух нельзя никак!

День Соборности Украины: картинки и поздравления Фото: Pinterest

День Соборности Украины: красивые поздравления своими словами

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Поздравляю с Днем Соборности Украины и от души желаю единого духа народа, великой силы и могущества, крепкой дружбы и братской помощи, взаимоуважения и понимания, верных целей и высоких стремлений, одного чистого и мирного неба на всех.

День Соборности Украины: картинки и поздравления Фото: Pinterest

С Днем Соборности Украины: короткое поздравление на украинском языке

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Живи, Україно, живи для краси,

Для сили, для правди, для волі!

Шуми, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі.

Одна Україна! Єдиная мати!

Не зможе ніщо наш союз розірвати.

День Соборности Украины: картинки и поздравления Фото: Pinterest

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме День соборности Украины

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