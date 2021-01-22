С Днем Соборности Украины: эффектные картинки, открытки и поздравления
Сегодня Украина отмечает государственный праздник – День Соборности
22 января ежегодно празднуется День Соборности Украины. В этот день традиционно происходит зрелищное действо, когда две части Украины символически объединяются в единое целое.
И хотя в 2021 году из-за карантина и локдауна у людей нет возможности присутствовать на праздничном флешмобе, вы можете отправить друг другу яркие открытки, тематические картинки и добрые пожелания в День Соборности Украины. Сегодня.Lifestyle подготовили красивые поздравления с Днем Соборности Украины-2021.
С Днем Соборности Украины: красивое поздравление в стихах
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С Днем Соборности сегодня
Поздравляю я тебя,
Пусть все время процветает
Наша вольная страна.
Жить всегда под небом мирным
Пожелаю в день особый,
С верой в лучшее вступать
В каждый день желаю новый.
Поздравление в прозе с Днем Соборности Украины
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22 января мы празднуем День Соборности Украины – это особый день, символизирующий единство украинских земель и людей. Всем жителям страны шлем поздравления и пожелания сохранять силу духа, бодрость и оптимизм. Пусть в каждой семье царит мир и спокойствие, любовь и взаимопонимание. Мы верим в наше светлое будущее и будем содействовать развитию и процветанию любимой страны.
День Соборности Украины: стихи на украинском языке
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Велична і свята, моя ти Україно,
Тобі одній карать нас і судить,
Нам берегти тебе, соборну і єдину,
І нам твою історію творить!
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Патриотичные стихи в День Соборности Украины
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В этот важный праздник украинцы,
Обрели свой суверенитет,
Ничего дороже нет свободы,
И желаннее ее на свете нет!
Сохранить, что есть, и приумножить,
Дать отпор, когда наступит враг!
Подчинить никто себе не сможет,
Покорить наш дух нельзя никак!
День Соборности Украины: красивые поздравления своими словами
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Поздравляю с Днем Соборности Украины и от души желаю единого духа народа, великой силы и могущества, крепкой дружбы и братской помощи, взаимоуважения и понимания, верных целей и высоких стремлений, одного чистого и мирного неба на всех.
С Днем Соборности Украины: короткое поздравление на украинском языке
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Живи, Україно, живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!
Шуми, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.
Одна Україна! Єдиная мати!
Не зможе ніщо наш союз розірвати.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.
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