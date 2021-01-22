День Соборности Украины: интересные факты

Узнайте, как отмечался День Соборности Украины в разные годы

Сегодня, 22 января, Украина отмечает День Соборности в честь провозглашения Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской Народной республики.

День Соборности Фото: Мила Князьская-Ханова, Сегодня

Впервые этот день в Украине официально отпраздновали в 1939 году в городе Хусте. В акции принимали участие около тридцати тысяч человек, что вывело мероприятие в разряд наиболее массового.

В годы независимости в День Соборности Украины во многих городах традиционно организовывались мероприятия, нацеленные на демонстрацию стремления граждан к единству и целостности нашей страны. Например, проводились факельные шествия, возложение цветов к памятникам Тарасу Шевченко и других выдающихся деятелей и борцов за независимость Украины.

Но главной традицией на День Соборности, укрепившейся в конце ХХ века, стало появление "живой цепи", состоящей из людей с украинской символикой. Люди брались за руки и растягивались, как живая цепочка, по улицам родного города, и даже за его пределами, между городами, по мостам через реки, соединяя берега и символизируя единство разных регионов Украины.

К примеру, в 1990 году знаменитая живая цепь из нескольких десятков тысяч людей протянулась от Киева до Львова, показывая соборность разных городов Украины. И уже в 2011 году эту традицию поддержали в более чем двадцати городах Украины. А в последние годы к украинской акции "живой цепи" присоединялись люди в других странах.

День Соборности Украины

В 2019 году в честь 100-летия праздника в Киеве проводилась акция объединения двух берегов Днепра живой цепью, в которой приняли участие несколько сотен людей. Они шли навстречу друг другу по мосту Патона, неся с одного берега желтое полотнище украинского национального флага, а с другого – голубое.

В Харькове Украину символично воссоединили двумя рушниками, которые связали флагом. А на реке Збруч, между Тернопольской и Хмельницкой областями, где раньше пролегала граница между двумя украинскими республиками, установили рекорд – подняли более трех тысяч флагов.

В знаменательную 100-ю годовщину объединения жители Ивано-Франковска стали в живую цепь длиной почти 9 километров, которая протянулась через весь город. В Днепре курсанты устроили праздничный марш, образовав большое сердце. А в Виннице люди выстроились так, что образовали собой слово "соборность".

День Соборности Украины Фото: Игорь Рец, Сегодня

В прошлом году в День Соборности в Киеве по мосту Патона множество людей соединили два берега Днепра. Всем желающим раскрашивали лица в цвета национального флага: рисовали флажки, сердечки, усы. Две колонны с разных берегов с флагами и барабанами встретились на мосту, символизируя объединение двух берегов Украины.

В нынешнем году из-за пандемии флешмоб в День Соборности пройдет в онлайн-формате.

Смотрите видео о традициях празднования Дня Соборности Украины:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме День соборности Украины

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться