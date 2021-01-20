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Китайский Новый год-2021: дата, история и традиции праздника

Сегодня, 15:03

Узнайте, когда начинается Китайский Новый год в 2021 году, какова его история и чем интересны традиции

После встречи Нового года-2021 по традиционному европейскому и старому славянскому календарю настанет черед китайского Нового года.

Китайский Новый год
Китайский Новый год
Фото: Depositphotos

Этот восточный праздник, посвященный встрече нового года, в последнее время пользуется немалой популярностью у европейцев. Когда наступит Новый год по восточному календарю в 2021 году, какая у него история и традиции, узнайте в нашей статье.

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Дата китайского Нового года в 2021 году

Китайский Новый год обычно идет с некоторым опозданием следом за традиционным европейским. Жители стран Азии, как и мы, празднуют начало года и нового жизненного цикла. Считается, что в этот день зима встречается с весной, а потому еще одно название Нового года – Праздник весны.

Примечательным свойством китайского Нового года является его непостоянство. Дата этого праздника напрямую зависит от лунного календаря, отсюда другое название – Лунный Новый год. Он наступает во второе новолуние после декабрьского дня зимнего солнцестояния. Так что дата китайского Нового года может варьироваться в промежутке с 21 января по 21 февраля.

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Китайский Новый год-2021 мы будем отмечать 12 февраля в пятницу. На Востоке это один из самых продолжительных праздников и длится он целых 15 дней. Таким образом, в 2021 году празднование китайского Нового года закончится почти одновременно с зимой – 27 февраля. На самом деле это не 2021-й, а 4719 год, согласно летоисчислению восточного календаря.

Этот Новый год придет под знаком Белого Металлического Быка и продлится он чуть менее года – до 1 февраля 2022-го, когда его сменит год Черного Водяного Тигра.

Китайский Новый год-2021: история праздника

Китайский Новый год
Китайский Новый год
Фото: Pexels

У праздника Нового года в Китае очень интересная легенда, сохранившаяся до наших дней. Китайцы называют свой Новый год "Нянь", что в переводе означает "год". Нянь − это страшное и прожорливое чудовище, жившее в морской пучине, которое периодически, как раз в канун Нового года, выбиралось на сушу, нападало на целые селения и пожирало всех, кто попадался ему на пути. Люди боялись Няня, ему жертвовали еду, а сами в это время прятались, чтобы страшилище никого не нашло и не съело.

Но однажды один нищий старик чудесным образом спас людей от страшного Няня. Он разукрасил красной краской двери в дом, сам нарядился в красную одежду, взял фонарь и хлопушки из бамбука и устроил такой неимоверный шум, что до смерти напугал чудовище. С тех пор у китайцев сохранилась традиция шумно и весело встречать Новый год, а обязательным атрибутом праздников стали огонь, фонари и красный цвет.

Традиции китайского Нового года

Китайский Новый год
Китайский Новый год
Фото: Depositphotos

Еще одно название китайского Нового года – "встреча после разлуки". Дело в том, что на востоке соблюдается важная новогодняя традиция, когда все члены семьи собираются вместе за праздничным столом. Считается, что на китайский Новый год помимо живых, за столом также присутствуют духи умерших родственников, которых принято почитать. На столе обязательно должны быть пельмени, блюда из риса, рыбы, курицы, бобов и другие угощения.

Уже со следующего дня люди ходят в гости с поздравлениями, мандаринами, которые символизируют богатство, а также с красными конвертами с деньгами. Также в Китае популярны шумные народные гулянья, уличные шествия и маскарады.

Завершается китайский Новый год традиционным Фестивалем китайских фонарей. Это красивейшее зрелище, когда сотни горящих фонариков поднимаются в ночное небо и озаряют его своим светом.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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