День объятий-2021: самые прикольные поздравления, картинки, открытки и стихи
Сегодня.Lifestyle подготовили самые красивые пожелания с Днем объятий-2021
Во всем мире 21 января отмечают Международный день объятий. Это яркий и необычный праздник был основан в США в 1986 году, а затем стремительно приобрел популярность по всему миру.
И хотя сейчас из-за сложной эпидемиологической ситуации обнимашки и целовашки могут быть опасными, особенно с малознакомыми людьми, мы предлагаем не забывать этот добрый праздник. Отметьте его, к примеру, теплыми словами, душевными пожеланиями, виртуальными объятиями, а также поздравлениями, смс-ками и открытками.
Сегодня.Lifestyle подготовили самые красивые поздравления с Днем объятий-2021 своими словами, стихах и коротких SMS-сообщениях, а также собрали для вас лучших картинки и открытки с праздником 21 января.
День объятий – это неофициальный праздник, несмотря на свой нынешний международный статус. Появилось данное торжество в 1986 году в Америке, правда, тогда его называли Национальным днем объятий.
Американские студенты факультетов медицины и психологии решили создать праздник, который поднимал бы людям настроение. В этот день принято было обнимать всех, даже тех, кто был незнаком.
Давай обнимемся, дружок, –
Сегодня день объятий!
Откусим вместе пирожок,
Романтика так кстати!
Подарок для тебя готов,
Его откроешь вскоре,
Мы будем целый день с тобой
Улыбок будет море!
Цветов и радости тебе,
Обнимемся покрепче,
И не расстанемся вовек,
Нам вместе всегда легче!
***
Такое уж объятье приятное занятье –
Оно объединяет энергию людей.
Сегодня, в этот праздник – всемирный День объятий
Становимся друг другу мы ближе и родней!
***
Этот день один из лучших,
И чтоб было всем понятней,
Он безумно всем нам нужен,
Это праздник – День объятий.
Дружеских или любовных,
Или просто, так сказать,
Однозначно, безусловно,
Так приятно обнимать.
Окунуться в чьи – то руки,
И прижаться что есть силы,
Чтобы слышать сердца стуки,
День объятий – день любимый!
***
Подарить тепло друг другу
И в объятья заключить,
Рука об руку по кругу –
Вместе страхи победить!
Для поднятия здоровья,
Для огня в твоей крови,
Нужно чаще обниматься,
Каплю радости дарить!
***
Сегодня буду я добра,
Мила, красива, весела,
И всех своих знакомых
Обниму уже с утра!
День объятий – глупый праздник,
Несерьезный, но смешной,
Пусть приносит вам он счастье,
Настроение – ой-ей-ей!
***
Поцелуй сестру и брата,
Обними своих друзей!
За окном ведь день объятий,
Дружбы крепкой всех людей!
Радость есть в прикосновеньях,
А в печали и сомненьях
Вряд ли счастье ты найдешь!
Обними и все поймешь!
Каждый день пускай тебя
Радуют твои друзья,
Уделяют пуд тепла!
***
С Днем объятий поздравляю,
Море теплых слов дарю,
Вас душевно обнимаю,
Пыл объятий я люблю!
Так же нынче обнимите
Своих близких и родных,
Настроенье поднимите
Им до облаков седых!
***
Нет на свете, кажется, ничего дороже,
Как ощутить приятное дыхание на коже.
Давайте же в день объятий обниматься,
Желать здоровья, счастья, улыбаться.
Давайте сбросим груз печалей с плеч.
И постараться позитивом всех зажечь.
Чтоб в лабиринтах счастья потеряться,
И перед трудностями не сдаваться.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.
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