День объятий-2021: самые прикольные поздравления, картинки, открытки и стихи

Сегодня.Lifestyle подготовили самые красивые пожелания с Днем объятий-2021

Во всем мире 21 января отмечают Международный день объятий. Это яркий и необычный праздник был основан в США в 1986 году, а затем стремительно приобрел популярность по всему миру.

21 января – День объятий Фото: Depositphotos

И хотя сейчас из-за сложной эпидемиологической ситуации обнимашки и целовашки могут быть опасными, особенно с малознакомыми людьми, мы предлагаем не забывать этот добрый праздник. Отметьте его, к примеру, теплыми словами, душевными пожеланиями, виртуальными объятиями, а также поздравлениями, смс-ками и открытками.

Сегодня.Lifestyle подготовили самые красивые поздравления с Днем объятий-2021 своими словами, стихах и коротких SMS-сообщениях, а также собрали для вас лучших картинки и открытки с праздником 21 января.

День объятий: короткая история праздника

День объятий – это неофициальный праздник, несмотря на свой нынешний международный статус. Появилось данное торжество в 1986 году в Америке, правда, тогда его называли Национальным днем объятий.

Американские студенты факультетов медицины и психологии решили создать праздник, который поднимал бы людям настроение. В этот день принято было обнимать всех, даже тех, кто был незнаком.

Поздравления с Днем объятий: картинки и открытки

Давай обнимемся, дружок, –

Сегодня день объятий!

Откусим вместе пирожок,

Романтика так кстати!

Поздравления с Днем объятий Фото: Bipbap

Подарок для тебя готов,

Его откроешь вскоре,

Мы будем целый день с тобой

Улыбок будет море!

Цветов и радости тебе,

Обнимемся покрепче,

И не расстанемся вовек,

Нам вместе всегда легче!

***

Такое уж объятье приятное занятье –

Оно объединяет энергию людей.

Сегодня, в этот праздник – всемирный День объятий

Становимся друг другу мы ближе и родней!

Поздравления с Днем объятий Фото: Bipbap

***

Этот день один из лучших,

И чтоб было всем понятней,

Он безумно всем нам нужен,

Это праздник – День объятий.

Дружеских или любовных,

Или просто, так сказать,

Однозначно, безусловно,

Так приятно обнимать.

Поздравления с Днем объятий Фото: Bipbap

Окунуться в чьи – то руки,

И прижаться что есть силы,

Чтобы слышать сердца стуки,

День объятий – день любимый!

***

Подарить тепло друг другу

И в объятья заключить,

Рука об руку по кругу –

Вместе страхи победить!

Поздравления с Днем объятий Фото: Bipbap

Для поднятия здоровья,

Для огня в твоей крови,

Нужно чаще обниматься,

Каплю радости дарить!

***

Сегодня буду я добра,

Мила, красива, весела,

И всех своих знакомых

Обниму уже с утра!

Поздравления с Днем объятий Фото: Bipbap

День объятий – глупый праздник,

Несерьезный, но смешной,

Пусть приносит вам он счастье,

Настроение – ой-ей-ей!

***

Поцелуй сестру и брата,

Обними своих друзей!

За окном ведь день объятий,

Дружбы крепкой всех людей!

Радость есть в прикосновеньях,

А в печали и сомненьях

Вряд ли счастье ты найдешь!

Обними и все поймешь!

Каждый день пускай тебя

Радуют твои друзья,

Уделяют пуд тепла!

***

С Днем объятий поздравляю,

Море теплых слов дарю,

Вас душевно обнимаю,

Пыл объятий я люблю!

Поздравления с Днем объятий Фото: Bipbap

Так же нынче обнимите

Своих близких и родных,

Настроенье поднимите

Им до облаков седых!

***

Нет на свете, кажется, ничего дороже,

Как ощутить приятное дыхание на коже.

Давайте же в день объятий обниматься,

Желать здоровья, счастья, улыбаться.

Поздравления с Днем объятий Фото: Bipbap

Давайте сбросим груз печалей с плеч.

И постараться позитивом всех зажечь.

Чтоб в лабиринтах счастья потеряться,

И перед трудностями не сдаваться.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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