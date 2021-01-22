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22 січня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші свята і події 22 січня в історії

Яке сьогодні свято, 22 січня? День Соборності України і День прийняття Четвертого універсалу в Україні. День святителя Філіпа – в православному і народному календарі. Іменини святкують Антоніна, Захар, Павло, Петро, Пилип.

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Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 22 січня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 22 січня.

22 січня: яке сьогодні свято
22 січня: яке сьогодні свято
Фото: Игорь Рец, Сьогодні

  • День Соборності України – державне свято, встановлене указом президента в 1999 році на честь дня проголошення в 1919 році Акту возз'єднання Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) в єдину українську державу.
  • День прийняття Четвертого універсалу в Україні в 1918 році. Документ декларував, що Україна є самостійною, ні від кого не залежною, вільною суверенною державою.
  • День дідуся в Польщі – сімейне свято, яке йде слідом за Днем бабусі, що відзначається напередодні, 21 січня.
  • День чоловіка в Ісландії щорічно відзначається наприкінці січня і в 2021 році припадає на 22 січня.

Яке сьогодні свято

22 січня в православній церкві шанується день пам'яті мученика Полієвкта, пророка Самея, святителя Петра, єпископа Севастії Вірменської, преподобного Євстратія чудотворця, святителя Філіпа, митрополита Московського і всієї Русі, чудотворця.

У народі 22 січня відзначається Пилипів день. Після Святок наставав час господарських турбот, що встигали накопичитися за свята. Цього дня люди намагалися навести лад у своєму житлі та підсобних приміщеннях, затівали прибирання і прання, а також влаштовували банний день.

Прикмети на 22 січня

  • якщо на Пилипіа ясно – влітку можна чекати на хороший урожай;
  • на Пилипа домашню худобу випускали на подвір'я провітритися, щоб поприбирати в хліві;
  • якщо тварини не хотіли бути на дворі, а поспішали назад у стійло – будуть сніги й холоди.

Дивіться відео про вихідні-2021 в Україні:

Відео: Сьогодні

Цікаві і важливі події в Україні та світі 22 січня

  • 1904 – заснована Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.М. Горького.
  • 1905 – "Кривава неділя" в Санкт-Петербурзі.
  • 1918 – Українська Центральна рада IV Універсалом проголосила незалежність Української Народної Республіки.
  • 1919 – "Акт Злуки" – відбулося проголошення злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки в єдину українську державу.
  • 1980 – почалося заслання академіка Андрія Сахарова в місто Горький.
  • 1992 – 22-23 січня відбувся I Всесвітній конгрес українців.

Хто народився 22 січня

  • 1788 – лорд Джордж Байрон, англійський поет-романтик.
  • 1933 – Анатолій Мокренко, український оперний співак.
  • 1965 – Дайан Лейн, американська актриса кіно і телебачення.
  • 1968 – Ракель Кессіді, англійська актриса театру, кіно і телебачення.
  • 1981 – Бен Муді, американський гітарист, продюсер, засновник рок-групи Evanescence.
  • 1996 – Семі Гейл, американська актриса театру, кіно і телебачення.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

Всі подробиці в спецтемі День соборності України

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