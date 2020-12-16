16 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 16 декабря в истории

Какой сегодня праздник, 16 декабря? День независимости Казахстана, День работников МЧС Азербайджана. День преподобного Иоанна Молчальника – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Андрей, Гавриил, Георгий, Ефрем, Иван, Николай, Савва, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 16 декабря 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 16 декабря.

16 декабря: какой сегодня праздник Фото: Pexels

День независимости Казахстана – главный национальный праздник, отмечаемый в честь принятия в 1991 году закона о независимости и государственном суверенитете. Казахстан последний из республик СССР принял закон о независимости. В честь праздника два дня, 16 и 17 декабря, являются выходными.

– главный национальный праздник, отмечаемый в честь принятия в 1991 году закона о независимости и государственном суверенитете. Казахстан последний из республик СССР принял закон о независимости. В честь праздника два дня, 16 и 17 декабря, являются выходными. День работников МЧС Азербайджана – ежегодно 16 декабря отмечается профессиональный праздник, установленный в 2006 году в честь годовщины создания в стране Министерства по чрезвычайным ситуациям.

– ежегодно 16 декабря отмечается профессиональный праздник, установленный в 2006 году в честь годовщины создания в стране Министерства по чрезвычайным ситуациям. День Победы празднуется в Индии и Бангладеш.

празднуется в Индии и Бангладеш. Национальный день отмечается в Королевстве Бахрейн.

отмечается в Королевстве Бахрейн. День примирения чествуется в Южной Африке.

Какой сегодня праздник

16 декабря в православной церкви чтится память пророка Софонии, преподобного Саввы, игумена Сторожевского, Звенигородского чудотворца, преподобного Феодула Цареградского, преподобного Иоанна Молчальника, епископа Колонийского, священномученика Феодора, архиепископа Александрийского.

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В народе 16 декабря почитался Иван Молчальник. Святому Молчальнику люди традиционно адресовали молитвы, произнесенные про себя, его просили о благоразумии и наставлении на правильный путь, в этот день размышляли о своих поступках и помыслах.

Приметы на 16 декабря

в день Молчальника нельзя ничего говорить и писать без крайней надобности;

этот день лучше провести в молчании, размышлениях и единстве с Божьим Миром;

кто на Ивана весь день промолчит – весь год красноречив будет;

на Молчальника в лесу тихо и безветренно.

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Интересные и важные события в Украине и мире

1631 – сильное извержение Везувия.

1637 – состоялся бой повстанцев под руководством гетмана Войска Запорожского Павла Бута под Кумейками с польской армией.

1899 – в Италии основан футбольный клуб "Милан".

1913 – Чарли Чаплин начал сниматься в своем первом фильме "Борьба за жизнь".

1941 – в ходе Второй мировой войны нацисты создали Брестское гетто.

1946 – Кристиан Диор открыл дом моды на авеню Монтень в Париже.

1979 – впервые американский автогонщик Стэн Барретт преодолел звуковой барьер, передвигаясь по поверхности Земли.

Кто родился 16 декабря

1770 – Людвиг ван Бетховен, немецкий композитор.

1775 – Джейн Остин, английская писательница, классик западной литературы.

1776 – Иоганн Вильгельм Риттер, немецкий ученый, открывший ультрафиолетовое излучение.

1883 – Макс Линдер, французский актер-комик, сценарист, режиссер немого кино.

1915 – Георгий Свиридов, русский композитор.

1917 – Артур Кларк, английский ученый и писатель.

1948 – Юрий Николаев, советский телеведущий, актер.

1949 – Билли Гиббонс, американский рок-музыкант, участник группы ZZ Top.

1967 – Миранда Отто, австралийская киноактриса.

1971 – Пол ван Дайк, немецкий музыкант, диджей.

1982 – Анна Седокова, украинская певица.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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