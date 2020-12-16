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16 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 16 декабря в истории

Какой сегодня праздник, 16 декабря? День независимости Казахстана, День работников МЧС Азербайджана. День преподобного Иоанна Молчальника – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Андрей, Гавриил, Георгий, Ефрем, Иван, Николай, Савва, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 16 декабря 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 16 декабря.

16 декабря: какой сегодня праздник
16 декабря: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • День независимости Казахстана – главный национальный праздник, отмечаемый в честь принятия в 1991 году закона о независимости и государственном суверенитете. Казахстан последний из республик СССР принял закон о независимости. В честь праздника два дня, 16 и 17 декабря, являются выходными.
  • День работников МЧС Азербайджана – ежегодно 16 декабря отмечается профессиональный праздник, установленный в 2006 году в честь годовщины создания в стране Министерства по чрезвычайным ситуациям.
  • День Победы празднуется в Индии и Бангладеш.
  • Национальный день отмечается в Королевстве Бахрейн.
  • День примирения чествуется в Южной Африке.

Какой сегодня праздник

16 декабря в православной церкви чтится память пророка Софонии, преподобного Саввы, игумена Сторожевского, Звенигородского чудотворца, преподобного Феодула Цареградского, преподобного Иоанна Молчальника, епископа Колонийского, священномученика Феодора, архиепископа Александрийского.

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В народе 16 декабря почитался Иван Молчальник. Святому Молчальнику люди традиционно адресовали молитвы, произнесенные про себя, его просили о благоразумии и наставлении на правильный путь, в этот день размышляли о своих поступках и помыслах.

Приметы на 16 декабря

  • в день Молчальника нельзя ничего говорить и писать без крайней надобности;
  • этот день лучше провести в молчании, размышлениях и единстве с Божьим Миром;
  • кто на Ивана весь день промолчит – весь год красноречив будет;
  • на Молчальника в лесу тихо и безветренно.

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

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Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1631 – сильное извержение Везувия.
  • 1637 – состоялся бой повстанцев под руководством гетмана Войска Запорожского Павла Бута под Кумейками с польской армией.

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  • 1899 – в Италии основан футбольный клуб "Милан".
  • 1913 – Чарли Чаплин начал сниматься в своем первом фильме "Борьба за жизнь".
  • 1941 – в ходе Второй мировой войны нацисты создали Брестское гетто.
  • 1946 – Кристиан Диор открыл дом моды на авеню Монтень в Париже.
  • 1979 – впервые американский автогонщик Стэн Барретт преодолел звуковой барьер, передвигаясь по поверхности Земли.

Кто родился 16 декабря

  • 1770 – Людвиг ван Бетховен, немецкий композитор.
  • 1775 – Джейн Остин, английская писательница, классик западной литературы.
  • 1776 – Иоганн Вильгельм Риттер, немецкий ученый, открывший ультрафиолетовое излучение.
  • 1883 – Макс Линдер, французский актер-комик, сценарист, режиссер немого кино.
  • 1915 – Георгий Свиридов, русский композитор.
  • 1917 – Артур Кларк, английский ученый и писатель.
  • 1948 – Юрий Николаев, советский телеведущий, актер.
  • 1949 – Билли Гиббонс, американский рок-музыкант, участник группы ZZ Top.
  • 1967 – Миранда Отто, австралийская киноактриса.
  • 1971 – Пол ван Дайк, немецкий музыкант, диджей.
  • 1982 – Анна Седокова, украинская певица.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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