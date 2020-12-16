16 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 16 декабря в истории
Какой сегодня праздник, 16 декабря? День независимости Казахстана, День работников МЧС Азербайджана. День преподобного Иоанна Молчальника – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Андрей, Гавриил, Георгий, Ефрем, Иван, Николай, Савва, Федор.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 16 декабря 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 16 декабря.
- День независимости Казахстана – главный национальный праздник, отмечаемый в честь принятия в 1991 году закона о независимости и государственном суверенитете. Казахстан последний из республик СССР принял закон о независимости. В честь праздника два дня, 16 и 17 декабря, являются выходными.
- День работников МЧС Азербайджана – ежегодно 16 декабря отмечается профессиональный праздник, установленный в 2006 году в честь годовщины создания в стране Министерства по чрезвычайным ситуациям.
- День Победы празднуется в Индии и Бангладеш.
- Национальный день отмечается в Королевстве Бахрейн.
- День примирения чествуется в Южной Африке.
16 декабря в православной церкви чтится память пророка Софонии, преподобного Саввы, игумена Сторожевского, Звенигородского чудотворца, преподобного Феодула Цареградского, преподобного Иоанна Молчальника, епископа Колонийского, священномученика Феодора, архиепископа Александрийского.
В народе 16 декабря почитался Иван Молчальник. Святому Молчальнику люди традиционно адресовали молитвы, произнесенные про себя, его просили о благоразумии и наставлении на правильный путь, в этот день размышляли о своих поступках и помыслах.
Приметы на 16 декабря
- в день Молчальника нельзя ничего говорить и писать без крайней надобности;
- этот день лучше провести в молчании, размышлениях и единстве с Божьим Миром;
- кто на Ивана весь день промолчит – весь год красноречив будет;
- на Молчальника в лесу тихо и безветренно.
Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:
- 1631 – сильное извержение Везувия.
- 1637 – состоялся бой повстанцев под руководством гетмана Войска Запорожского Павла Бута под Кумейками с польской армией.
- 1899 – в Италии основан футбольный клуб "Милан".
- 1913 – Чарли Чаплин начал сниматься в своем первом фильме "Борьба за жизнь".
- 1941 – в ходе Второй мировой войны нацисты создали Брестское гетто.
- 1946 – Кристиан Диор открыл дом моды на авеню Монтень в Париже.
- 1979 – впервые американский автогонщик Стэн Барретт преодолел звуковой барьер, передвигаясь по поверхности Земли.
- 1770 – Людвиг ван Бетховен, немецкий композитор.
- 1775 – Джейн Остин, английская писательница, классик западной литературы.
- 1776 – Иоганн Вильгельм Риттер, немецкий ученый, открывший ультрафиолетовое излучение.
- 1883 – Макс Линдер, французский актер-комик, сценарист, режиссер немого кино.
- 1915 – Георгий Свиридов, русский композитор.
- 1917 – Артур Кларк, английский ученый и писатель.
- 1948 – Юрий Николаев, советский телеведущий, актер.
- 1949 – Билли Гиббонс, американский рок-музыкант, участник группы ZZ Top.
- 1967 – Миранда Отто, австралийская киноактриса.
- 1971 – Пол ван Дайк, немецкий музыкант, диджей.
- 1982 – Анна Седокова, украинская певица.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.
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