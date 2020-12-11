Что нужно успеть до Нового года 2021 — чек-лист

До Нового года осталось 20 дней

До Нового 2021 года осталось 20 дней, а активная подготовка к нему уже началась полным ходом. Все магазины, кафе и рестораны уже украсили праздничной мишурой, открыты ярмарки и катки, даже погода и та готовиться к праздникам, украшая все льдом и создавая бесплатные катки в каждом городе. В соцсетях люди вовсю хвастаются наряженными елками и пишут списки дел, которые важно успеть сделать до Нового года.

Мы выяснили, что важно успеть сделать до Нового года 2021 в зависимости от того, сколько дней к нему осталось.

До Нового года остался 20 дней: купите подарки и отдайте долги

Если тема подарков для вас еще открыта, тогда нужно скорее закрывать этот вопрос, пока не началась вселенская спешка и хаос, когда скупается что-то ненужное, некачественное и зачастую еще и дороже. Пройдитесь по магазинам или устройте онлайн-шопинг и закажите доставку. Позаботьтесь о подарках уже сейчас и вздохните с облегчением, закрыв этот важный вопрос.

Еще один не менее важное дело, которое нужно решить в конце календарного года! Отдайте все свои долги, заплатите по счетам и выплатите штрафы. Идеально, конечно, в долги и вовсе не влезать, но если все же есть какие-то обязательства – нужно их закрыть в этом году и в 2021 входить не обремененным никакими повинностями. Не тяните денежные проблемы с собой в Новый год.

До Нового года осталось 14 дней: продумайте праздничный вечер до мелочей

Чтобы празднование Нового года прошло хорошо и весело, важно продумать все до мелочей:

Составить список гостей Отправить приглашения всем участникам вечера Продумать меню Продумать сценарий вечеринки Продумать наряд Составить плейлист Придумать убранство для дома и стола

Это позволит вам понимать, что и когда лучше приготовить, что у вас уже есть и что необходимо приобрести. Составив меню, поймете, какие продукты необходимо закупить и когда начать заготовки. К слову, акции на алкоголь, определенные продукты и декор уже есть в магазинах, поэтому можно начинать подготовку прямо сейчас.

Кроме еды, вам нужно позаботиться и о веселье. Причем это важно сделать независимо от того, какое количество гостей вы позовете – 2 или 10 человек. Составьте новогодний плейлист и продумайте сценарий вечеринки, подберите наряд и позаботьтесь об убранстве своего жилья.

Мало того, что вам не нужно будет думать об этих вещах в последний момент, так у вас еще и появится новогоднее настроение.

До Нового года осталось 7 дней: избавьтесь от хлама и украсьте свой дом

Все организационные вопросы празднования Нового года вы уже решили, теперь переходим к практике. Психологи, эксперты по фэн-шую, коучи говорят о том, как важно очистить пространство, чтобы в нем появилось что-то новое, лучшее.

Поэтому закатывайте рукава и беритесь за работу – устройте в доме генеральную уборку с утилизацией хлама. Возьмитесь не только за гардероб – загляните в каждый шкаф, кладовку, тумбочку, на балкон и уберите все, чем вы не пользуетесь.

Проделав эту титаническую работу, вы почувствуете не только усталость, но и облегчение, ведь в доме станет буквально легче дышать.

Немного передохнув, беритесь за убранство своего жилья к Новому году. Нарядите елку, постелите праздничную скатерть, достаньте посуду с атрибутикой Нового года, поставьте на видное место символ 2021 года – статуэтку быка.

До Нового года осталось 4 дня: подведите итоги дня, составьте карту желаний и отдохните

2020 год выдался еще тем испытанием для многих. Причиной могло стать и то, что он високосный, и то, что Марс, Меркурий и Венера ретроградными были и, конечно, же коронавирус. И все же, не все так печально.

Возьмите блокнот с ручкой или в электронном формате и выпишите туда все то знаковое, что с вами происходило в этом году. А напротив этих пунктов напишите те уроки, которые вынесли для себя. И обязательно поблагодарите год за все, что он вам принес. Психологи утверждают, что практика благодарности имеет большое влияние и способна менять жизнь к лучшему. А кому этого не хочется?

После анализа – переходите к планированию. Выписывать свои желания, хотелки и цели – очень важно. Во-первых, мысли и правда умеют материализоваться, а во-вторых, так вы сможете действовать согласно плану и ничего не упустить. А приклеив карту желаний например, на холодильник, вы точно не сможете избежать хорошего результата. Выделите себе вечер, а то и два и в спокойном обстановке напишите все, что вы хотите получить в 2021 году.

До Нового года осталось 24 часа: последние приготовления и веселье

Для начала, постарайтесь хорошенько выспаться, чтобы быть в хорошем расположении духа и отлично себя чувствовать. Не пытайтесь сразу все решить и браться за все дела одновременно, а лучше позовите на подмогу кого-то из списка приглашенных. Мало того, что вам будет легче со всем справиться и быстрее подготовиться, так еще и веселее будет.

Не забудьте поздравить коллег, родных, близких, соседей с наступающими праздниками.

Наряжайтесь в свой праздничны костюм и наслаждайтесь праздником в хорошей компании, с вкусной едой и выпивкой. Загадывайте желания и верьте в лучшее – оно обязательно произойдет! Чин-Чин!

Тут найдете ТОП самых популярных подарков у украинцев на Новый год и узнаете, что нужно приготовить на новогодний стол.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться