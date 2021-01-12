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12 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 12 января в истории

Какой сегодня праздник, 12 января? Национальный день молодежи в Индии. День памяти святой Анисии, апостола от 70 Тимона – в православном календаре. Анисьин день – в народном календаре. Именины празднуют: Анисья, Давид, Иосиф, Ирина, Лев, Макар, Мария, Яков.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 12 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 января.

12 января: какой сегодня праздник
12 января: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • Национальный день молодежи отмечается в Индии.
  • День Памяти в Туркменистане чтится в память о жертвах битвы при Геок-Тепе в 1881 году.
  • День революции на Занзибаре в Танзании отмечается в честь событий 1964 года, в результате которых был свергнут султан Занзибара.

Какой сегодня праздник

12 января в православной церкви чтится день памяти мученицы Анисии, священномученика Зотика пресвитера, апостола от 70 Тимона, диакона, мученика Филетера Никомидийского, преподобной Феодоры Кесарийской, преподобной Феодоры Цареградской, святителя Макария, митрополита Московского.

В народе 12 января отмечался Анисьин день. Святую Анисию называли Желудочницей, потому что считали, что она излечивает от желудочных болезней. Анисьин день выпадал на разгар Святок, когда продолжались народные гуляния. В этот период люди кололи домашних свиней, устраивали охоту на диких кабанов, а затем готовили разнообразные блюда из мяса, в том числе и требухи.

Приметы на 12 января

  • к Анисьину дню обычно усиливались морозы;
  • в народе наблюдали, что к Анисье холода приходят;
  • На Анисию гадали о зиме по свиной требухе: насколько этот сезон будет холодным и затяжным.

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Интересные и важные события в Украине и мире 12 января

  • 1943 – в ходе Второй мировой войны началась операция "Искра", в результате чего была прорвана Ленинградская блокада.
  • 1945 – СССР начал полномасштабное наступление против нацистской Германии в Восточной Европе.
  • 1967 – впервые в истории крионирован человек – американец Джеймс Бедфорд.
  • 1998 – подписан протокол о запрете клонирования человека.
  • 2004 – крупнейшее в мире круизное судно "Queen Mary 2" совершило первое плавание через Атлантический океан.

Кто родился 12 января

  • 1628 – Шарль Перро, французский поэт и писатель-сказочник.
  • 1876 – Джек Лондон, американский писатель.
  • 1907 – Сергей Королев, советский ученый, конструктор, основоположник практической космонавтики.
  • 1909 – Мария Примаченко, украинская народная художница, представительница "наивного искусства".
  • 1929 – Николай Мащенко, украинский кинорежиссер, сценарист, писатель.
  • 1936 — Раймонд Паулс, советский и латвийский композитор, дирижер, пианист.
  • 1949 – Харуки Мураками, японский писатель и переводчик.
  • 1960 – Станислав Боклан, украинский актер театра и кино.
  • 1986 – Злата Огневич, украинская певица.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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