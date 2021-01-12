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12 січня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші свята і події 12 січня в історії

Яке сьогодні свято, 12 січня? Національний день молоді в Індії. День пам'яті святої Анісії, апостола від 70 Тимона – в православному календарі. Анісин день – в народному календарі. Іменини святкують: Онися, Давид, Йосип, Ірина, Лев, Макар, Марія, Яків.

Сегодня.Lifestyle пишуть, який православне свято у українців 12 січня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії в цей день, а також про головні прикмети на 12 січня.

12 січня: яке сьогодні свято
12 січня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • Національний день молоді відзначається в Індії.
  • День Пам'яті в Туркменістані шанується в пам'ять про жертви битви при Геок-Тепе в 1881 році.
  • День революції на Занзібарі в Танзанії відзначається на честь подій 1964 року, в результаті яких був повалений султан Занзібару.

Яке сьогодні свято

12 січня в православній церкві шанується день мучениці Анисії, священномученика Зотика пресвітера, апостола від 70 Тимона, диякона, мученика Філетера Нікомидійського, преподобної Феодори Кесарійської, преподобної Феодори Царгородської, святителя Макарія, митрополита Московського.

У народі 12 січня відзначався Онисіїв день. Святу Анісию називали Шлуночницею, тому що вважали, що вона виліковує від шлункових хвороб. Онисіїв день випадав на розпал Святок, коли тривали народні гуляння. У цей період люди кололи домашніх свиней, влаштовували полювання на диких кабанів, а потім готували різноманітні страви з м'яса, в тому числі і тельбуха.

Прикмети на 12 січня

  • до Онисіївого дня зазвичай посилювалися морози;
  • в народі спостерігали, що до Онисії холоди приходять;
  • На Анісу ворожили про зиму по свинячій Требухів: наскільки цей сезон буде холодним і затяжним.

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Цікаві і важливі події в Україні та світі 12 січня

  • 1943 – в ході Другої світової війни почалася операція "Іскра", в результаті чого була прорвана Ленінградська блокада.
  • 1945 – СРСР почав повномасштабний наступ проти нацистської Німеччини в Східній Європі.
  • 1967 – вперше в історії кріонована людина – американець Джеймс Бедфорд.
  • 1998 – підписано протокол про заборону клонування людини.
  • 2004 – найбільше в світі круїзне судно "Queen Mary 2" зробило перше плавання через Атлантичний океан.

Хто народився 12 січня

  • 1627
  • - Шарль Перро, французький поет і письменник-казкар.
  • 1876 – Джек Лондон, американський письменник.
  • 1907 – Сергій Корольов, радянський вчений, конструктор, основоположник практичної космонавтики.
  • 1909 – Марія Примаченко, українська народна художниця, представниця "наївного мистецтва".
  • 1929 – Микола Мащенко, український кінорежисер, сценарист, письменник.
  • 1936 – Раймонд Паулс, радянський і латвійський композитор, диригент, піаніст.
  • 1949 – Харукі Муракамі, японський письменник і перекладач.
  • 1960 – Станіслав Боклан, український актор театру і кіно.
  • 1986 – Злата Огнєвіч, українська співачка.

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