12 січня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші свята і події 12 січня в історії

Яке сьогодні свято, 12 січня? Національний день молоді в Індії. День пам'яті святої Анісії, апостола від 70 Тимона – в православному календарі. Анісин день – в народному календарі. Іменини святкують: Онися, Давид, Йосип, Ірина, Лев, Макар, Марія, Яків.

Сегодня.Lifestyle пишуть, який православне свято у українців 12 січня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії в цей день, а також про головні прикмети на 12 січня.

12 січня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Національний день молоді відзначається в Індії.

відзначається в Індії. День Пам'яті в Туркменістані шанується в пам'ять про жертви битви при Геок-Тепе в 1881 році.

шанується в пам'ять про жертви битви при Геок-Тепе в 1881 році. День революції на Занзібарі в Танзанії відзначається на честь подій 1964 року, в результаті яких був повалений султан Занзібару.

Яке сьогодні свято

12 січня в православній церкві шанується день мучениці Анисії, священномученика Зотика пресвітера, апостола від 70 Тимона, диякона, мученика Філетера Нікомидійського, преподобної Феодори Кесарійської, преподобної Феодори Царгородської, святителя Макарія, митрополита Московського.

У народі 12 січня відзначався Онисіїв день. Святу Анісию називали Шлуночницею, тому що вважали, що вона виліковує від шлункових хвороб. Онисіїв день випадав на розпал Святок, коли тривали народні гуляння. У цей період люди кололи домашніх свиней, влаштовували полювання на диких кабанів, а потім готували різноманітні страви з м'яса, в тому числі і тельбуха.

Прикмети на 12 січня

до Онисіївого дня зазвичай посилювалися морози;

в народі спостерігали, що до Онисії холоди приходять;

На Анісу ворожили про зиму по свинячій Требухів: наскільки цей сезон буде холодним і затяжним.

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Цікаві і важливі події в Україні та світі 12 січня

1943 – в ході Другої світової війни почалася операція "Іскра", в результаті чого була прорвана Ленінградська блокада.

1945 – СРСР почав повномасштабний наступ проти нацистської Німеччини в Східній Європі.

1967 – вперше в історії кріонована людина – американець Джеймс Бедфорд.

1998 – підписано протокол про заборону клонування людини.

2004 – найбільше в світі круїзне судно "Queen Mary 2" зробило перше плавання через Атлантичний океан.

Хто народився 12 січня

1627

- Шарль Перро, французький поет і письменник-казкар.

1876 – Джек Лондон, американський письменник.

1907 – Сергій Корольов, радянський вчений, конструктор, основоположник практичної космонавтики.

1909 – Марія Примаченко, українська народна художниця, представниця "наївного мистецтва".

1929 – Микола Мащенко, український кінорежисер, сценарист, письменник.

1936 – Раймонд Паулс, радянський і латвійський композитор, диригент, піаніст.

1949 – Харукі Муракамі, японський письменник і перекладач.

1960 – Станіслав Боклан, український актор театру і кіно.

1986 – Злата Огнєвіч, українська співачка.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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