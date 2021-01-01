1 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 1 января в истории

Какой сегодня праздник, 1 января?Новый год, Всемирный день мира. Праздник Марии Царицы мира – у католиков. День Ильи Муромца – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Григорий, Илья, Тимофей.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 1 января 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 1 января.

1 января: какой сегодня праздник Фото: Unsplash

Новый год – один из главных праздников отмечается во многих странах в ночь с 31 декабря на 1 января по григорианскому календарю.

– один из главных праздников отмечается во многих странах в ночь с 31 декабря на 1 января по григорианскому календарю. Всемирный день мира (World Day of Peace) – изначально праздник романо-католической церкви, отмечаемый в честь торжества Божией Матери Марии, с 1969 года провозглашен ООН официальным праздником, во время которого верующие молятся о мире на Земле и прекращении войн.

– изначально праздник романо-католической церкви, отмечаемый в честь торжества Божией Матери Марии, с 1969 года провозглашен ООН официальным праздником, во время которого верующие молятся о мире на Земле и прекращении войн. День освобождения – Куба празднует триумф революции.

– Куба празднует триумф революции. День независимости отмечает Камерун, Гаити, Куба, Судан.

отмечает Камерун, Гаити, Куба, Судан. День флага чествует Литва с 1919 года.

чествует Литва с 1919 года. День возникновения Словацкой республики празднует Словакия.

празднует Словакия. День восстановления независимого государства отмечает Чехия.

Какой сегодня праздник

У католиков 1 января празднуется Торжество Пресвятой Богородицы.

1 января в православной церкви чтится память мученика Вонифатия, преподобного Илии Муромца, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, мучеников Ильи, Прова и Ариса, египтян, мучеников Полиевкта и Тимофея диакона, святителя Вонифатия Милостивого, епископа Ферентийского, святителя Григория, епископа Омиритского.

В народе 1 января отмечался День былинного богатыря Ильи Муромца – избавителя Киева от татарского Калин-царя. В этот день люди кланялись родной земле и вспоминали подвиги народных героев.

Приметы на 1 января

люди шли на перекресток, чертили на земле палкой крест и прикладывали ухо к земле: если слышен шум от саней с грузом – к богатому и урожайному году;

сильный ветер на Илью – к хорошему урожаю орехов;

звездная ночь принесет летом богатый урожай гороха, чечевицы и ягод;

теплая погода в этот день – значит, уродится рожь.

в день Ильи Муромца (первый день Нового года) нельзя выносить мусор из дома.

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Интересные и важные события в Украине и мире

45 год до н. э. – введен юлианский календарь.

1788 – начала выходить английская газета "Таймс".

1919 – издан закон об автокефалии Украинской Православной Церкви.

1942 – была подписана Вашингтонская Декларация и образована антигитлеровская коалиция.

1947 – новогодний праздник в СССР впервые отмечался как нерабочий день.

1961 — в СССР проведена денежная реформа – десятикратная деноминация рубля.

1999 – в безналичные расчеты введен евро.

2002 – евро введен в наличных расчетах.

Кто родился 1 января

1879 – Уильям Фокс, продюсер, один из пионеров американской кинематографии.

1909 – Степан Бандера, глава Организации украинских националистов.

1924 – Владимир Ефетов, советский и украинский ученый, хирург-онколог.

1925 – Вениамин Баснер, советский композитор, автор музыки к фильмам.

1939 – Мишель Мерсье, французская актриса.

1947 – Владимир Титов, советский и российский космонавт.

1950 – Галина Кирпа, украинская писательница, поэтесса, переводчик.

1960 – Георгий Делиев, украинский актер, режиссер комик-труппы "Маски", музыкант.

1968 – Рик Джордан, немецкий музыкант, композитор, основатель группы Scooter.

1986 – Колин Морган, британский актер.

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