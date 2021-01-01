1 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 1 января в истории
Какой сегодня праздник, 1 января?Новый год, Всемирный день мира. Праздник Марии Царицы мира – у католиков. День Ильи Муромца – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Григорий, Илья, Тимофей.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 1 января 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 1 января.
- Новый год – один из главных праздников отмечается во многих странах в ночь с 31 декабря на 1 января по григорианскому календарю.
- Всемирный день мира (World Day of Peace) – изначально праздник романо-католической церкви, отмечаемый в честь торжества Божией Матери Марии, с 1969 года провозглашен ООН официальным праздником, во время которого верующие молятся о мире на Земле и прекращении войн.
- День освобождения – Куба празднует триумф революции.
- День независимости отмечает Камерун, Гаити, Куба, Судан.
- День флага чествует Литва с 1919 года.
- День возникновения Словацкой республики празднует Словакия.
- День восстановления независимого государства отмечает Чехия.
У католиков 1 января празднуется Торжество Пресвятой Богородицы.
1 января в православной церкви чтится память мученика Вонифатия, преподобного Илии Муромца, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, мучеников Ильи, Прова и Ариса, египтян, мучеников Полиевкта и Тимофея диакона, святителя Вонифатия Милостивого, епископа Ферентийского, святителя Григория, епископа Омиритского.
В народе 1 января отмечался День былинного богатыря Ильи Муромца – избавителя Киева от татарского Калин-царя. В этот день люди кланялись родной земле и вспоминали подвиги народных героев.
Приметы на 1 января
- люди шли на перекресток, чертили на земле палкой крест и прикладывали ухо к земле: если слышен шум от саней с грузом – к богатому и урожайному году;
- сильный ветер на Илью – к хорошему урожаю орехов;
- звездная ночь принесет летом богатый урожай гороха, чечевицы и ягод;
- теплая погода в этот день – значит, уродится рожь.
- в день Ильи Муромца (первый день Нового года) нельзя выносить мусор из дома.
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- 45 год до н. э. – введен юлианский календарь.
- 1788 – начала выходить английская газета "Таймс".
- 1919 – издан закон об автокефалии Украинской Православной Церкви.
- 1942 – была подписана Вашингтонская Декларация и образована антигитлеровская коалиция.
- 1947 – новогодний праздник в СССР впервые отмечался как нерабочий день.
- 1961 — в СССР проведена денежная реформа – десятикратная деноминация рубля.
- 1999 – в безналичные расчеты введен евро.
- 2002 – евро введен в наличных расчетах.
- 1879 – Уильям Фокс, продюсер, один из пионеров американской кинематографии.
- 1909 – Степан Бандера, глава Организации украинских националистов.
- 1924 – Владимир Ефетов, советский и украинский ученый, хирург-онколог.
- 1925 – Вениамин Баснер, советский композитор, автор музыки к фильмам.
- 1939 – Мишель Мерсье, французская актриса.
- 1947 – Владимир Титов, советский и российский космонавт.
- 1950 – Галина Кирпа, украинская писательница, поэтесса, переводчик.
- 1960 – Георгий Делиев, украинский актер, режиссер комик-труппы "Маски", музыкант.
- 1968 – Рик Джордан, немецкий музыкант, композитор, основатель группы Scooter.
- 1986 – Колин Морган, британский актер.
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