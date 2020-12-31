С Новым годом-2021: эксклюзивные поздравления Сегодня.Lifestyle

Поздравляем с наступающим Новым годом-2021: прикольные стихи про год Быка на русском и украинском языке

В канун приближающихся новогодних праздников Сегодня.Lifestyle подготовили для вас веселые, прикольные, позитивные, радостные открытки и поздравления с Новым годом-2021, которые вы можете адресовать родным, любимым людям, друзьям и знакомым, коллегам и однокурсникам.

Поздравления с Новым годом-2021 на русском языке

Новогодняя открытка Сегодня.Lifestyle

***

На планете – Новый год.

Он распространяется.

На часы взглянул – и вот:

Старый удаляется.

Будем радостно смотреть

В будущее, пялиться.

Быть счастливей хоть на треть

Каждый постарается.

Всем здоровым быть всегда

Нынче предрекаем!

Просто жить, как никогда,

От души желаем!

Новогодняя открытка Сегодня.Lifestyle

С Новым годом-2021: стихи и поздравления на украинском языке

Новогодняя открытка Сегодня.Lifestyle

***

Я – на місці. Сяє зірка.

Я санчата приволік.

Сніг відсутній, толку з гірки?

Але так було й торік.

Диво-дивне із зимою:

Ні сніжків, ні хуртовин.

Новий рік несе з собою

Нам не сніг, а карантин.

Та усе одно це – свято.

Запасаймось на нього!

Нас у хаті небагато,

Але завались усього!

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Новогодняя открытка Сегодня.Lifestyle

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