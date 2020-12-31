С Новым годом-2021: эксклюзивные поздравления Сегодня.Lifestyle
Поздравляем с наступающим Новым годом-2021: прикольные стихи про год Быка на русском и украинском языке
В канун приближающихся новогодних праздников Сегодня.Lifestyle подготовили для вас веселые, прикольные, позитивные, радостные открытки и поздравления с Новым годом-2021, которые вы можете адресовать родным, любимым людям, друзьям и знакомым, коллегам и однокурсникам.
***
На планете – Новый год.
Он распространяется.
На часы взглянул – и вот:
Старый удаляется.
Будем радостно смотреть
В будущее, пялиться.
Быть счастливей хоть на треть
Каждый постарается.
Всем здоровым быть всегда
Нынче предрекаем!
Просто жить, как никогда,
От души желаем!
***
Я – на місці. Сяє зірка.
Я санчата приволік.
Сніг відсутній, толку з гірки?
Але так було й торік.
Диво-дивне із зимою:
Ні сніжків, ні хуртовин.
Новий рік несе з собою
Нам не сніг, а карантин.
Та усе одно це – свято.
Запасаймось на нього!
Нас у хаті небагато,
Але завались усього!
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