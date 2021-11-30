Чи варто шукати вітаміни в заморожених фруктах та овочах

Чим довше зберігаються зірваними свіжі овочі і фрукти, тим менше залишається в них вітамінів та корисних мікроелементів. Чи дійсно заморожені плоди – не менш здорова альтернатива, ніж свіжі фрукти та овочі, розповіли у Міністерстві охорони здоров'я України.
Чи правда, що свіжі фрукти та овочі втрачають вітаміни?
Як тільки будь-який овоч, фрукт чи ягода зірвано, він починає втрачати вітаміни та інші поживні речовини, що знаходяться в ньому. Це відбувається з усіма зірваними плодами: так фрукти та овочі використовують власні поживні речовини для підтримки життєдіяльності.
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Тому далеко не завжди свіжий плід, який довго зберігався десь до попадання на ваш стіл, буде настільки корисним, як ви хотіли б. Імпортовані ж фрукти та овочі теж далеко не відразу з гілки потрапляють до нас на стіл, до того ж їх перед відправкою обробляють консервантами для більшої безпеки.
До того ж імпортери часто зривають та транспортують недозрілі овочі та фрукти, які "дозрівають", вже на полицях магазинів. Користь від таких продуктів дуже сумнівна.
Що ж робити – заморозити овочі та фрукти?
Заморожування плодів дійсно допомагає уповільнити процес розпаду корисних речовин, оскільки гальмується окиснення плода. Але тут важливим є час, протягом якого зірвані фрукти, овочі або ягоди були заморожені. Не важливо, чи самі ви заморозите плоди або користуватиметеся готовими: чим швидше після збирання заморожені плоди, тим вони корисніші.
Придбані заморожені овочі та фрукти – теж гарна альтернатива, оскільки промисловий процес заморожування прискорився завдяки сучасним технологіям. Заводи з переробки знаходяться недалеко від полів та садів і процес від моменту збирання плодів до їх заморожування часто займає лише кілька годин.
У такому вигляді овочі та фрукти можуть зберігатися довго , не "розгубивши" вітаміни та інші поживні речовини. Головне – їх не розморожувати та повторно заморожувати кілька разів.
А що врахувати, заморожуючи фрукти та овочі самостійно?
Відразу після збору важливо, якнайшвидше заморозити цілі (тобто не ушкоджені плоди, не м'яті та не підгнили і т.д.) плоди або їх частини. Не варто заморожувати фрукти чи овочі, які вже тривалий час зберігалися після збирання.
Тільки миттєвий вплив низьких температур не дає воді, що міститься в плодах, перетворитися на великі кристали льоду. Клітинні оболонки залишаються цілими, а корисні речовини – неушкодженими.
Тому заморожені овочі та фрукти – хороша альтернатива, коли немає можливості їсти свіжі несезонні овочі та фрукти протягом року. Заморожені плоди допоможуть не тільки урізноманітнити харчування, а також зробити його більш корисним та збалансованим за мікроелементами.
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