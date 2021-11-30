Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон 💡 Что изменится 1 декабря 🔱 Бурба - герой или предатель? 🎄 Новый год 2022

Новый год в Европе

Стиль Ефросининой

Витамин D

Шоу "Маска"-2

Новый год 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Стоит ли искать витамины в замороженных фруктах и овощах

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
30 ноября, 07:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Замороженные овощи и фрукты могут быть полезнее свежих, если их правильно собрать и заморозить. Как употреблять такие плоды с максимальной пользой – в статье
Витамины в замороженных фруктах и овощах сохраняются лучше, чем просто в сорванных
Витамины в замороженных фруктах и овощах сохраняются лучше, чем просто в сорванных / Фото: Коллаж: Сегодня

Чем дольше хранятся сорванными свежие овощи и фрукты, тем меньше остается в них витаминов и полезных микроэлементов. Действительно ли замороженные плоды – не менее здоровая альтернатива, чем свежие фрукты и овощи, рассказали в Министерстве здравоохранения Украины.

Правда ли, что свежие фрукты и овощи теряют витамины?

Как только любой овощ, фрукт или ягода сорван, он начинает терять витамины и другие находящиеся в нем питательные вещества. Это происходит со всеми сорванными плодами: эти фрукты и овощи используют собственные питательные вещества для поддержания жизнедеятельности.

Реклама

Импортеры часто транспортируют недозревшие овощи и фрукты, которые
Импортеры часто транспортируют недозревшие овощи и фрукты, которые "дозревают" уже на полках магазинов / Фото: Getty Images

Поэтому далеко не всегда свежий плод, который долго хранился где-либо до попадания на ваш стол, будет настолько полезен, как вы хотели бы. Импортируемые же фрукты и овощи тоже далеко не сразу с ветки попадают к нам нас тол, к тому же их перед отправкой обрабатывают консервантами для большей сохранности.

К тому же импортеры часто срывают и транспортируют недозревшие овощи и фрукты, которые "дозревают", уже на полках магазинов. Польза от таких продуктов весьма сомнительна.

Реклама

Что же делать – заморозить овощи и фрукты?

Заморозка плодов действительно помогает замедлить процесс распада полезных веществ, поскольку тормозится окисление плода. Но здесь важно время, в течении которого сорванные фрукты, овощи или ягоды были заморожены. Не важно, сами ли вы заморозите плоды или будете пользоваться готовыми: чем скорее после сбора заморожены плоды, тем они полезнее.

Чем скорее после сбора заморожены плоды, тем они полезнее
Чем скорее после сбора заморожены плоды, тем они полезнее / Фото: freepik.com

Приобретенные замороженные овощи и фрукты – тоже хорошая альтернатива, поскольку промышленный процесс замораживания ускорился благодаря современным технологиям. Заводы по переработке находятся недалеко от полей и садов и процесс от момента сбора плодов до их заморозки часто занимает лишь несколько часов.

Реклама

В таком виде овощи и фрукты могут храниться долго, не "растеряв" витамины и другие питательные вещества. Главное – их не размораживать и повторно замораживать несколько раз.

А что учесть, замораживая фрукты и овощи самостоятельно?

Сразу после сбора важно, как можно быстрее заморозить целые (то есть не поврежденные плоды, не мятые и не подгнившие и т.д.) плоды или их части. Не стоит замораживать фрукты или овощи, которые уже длительное время хранились после сбора.

Только мгновенное влияние низких температур не дает воде, содержащейся в плодах, превратиться в большие кристаллы льда. Клеточные оболочки остаются целыми, а полезные вещества – невредимыми.

Замороженные плоды после разморозки нужно сразу использовать, а не снова замораживать
Замороженные плоды после разморозки нужно сразу использовать, а не снова замораживать / Фото: freepik.com

Поэтому замороженные овощи и фрукты – хорошая альтернатива, когда нет возможности есть свежие несезонные овощи и фрукты в течение года. Замороженные плоды помогут не только разнообразить питание, а также сделать его более полезным и сбалансированным по микроэлементам.

Также ранее мы писали, кому особенно нужна клетчатка.

Читайте также:

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Wow Black Friday
Wish list beauty-покупок
Еще больше бестселлеров
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
No Smoking
Эффективные способы
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Happy New Year
Встречаем Новый год в Европе
Выбрать направление
Happy New Year
А вы уже нарядили елку?
Лайфхак недели
Как сделать фото на 1000 лайков
Хакнуть
Здорово
Узнать индекс массы своего тела СЕГОДНЯ
Рассчитать
Ваш ИМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Личный опыт
Что нужно знать перед тем, как стоять на гвоздях
Честный отзыв
Книжная полка
Выбираем книгу под настроение
Буду читать
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Насколько за год подорожала богатая жизнь?
Идем в самый дорогой супермаркет Киева
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
29 ноября - 5 декабря
Читать гороскоп
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять