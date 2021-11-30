Стоит ли искать витамины в замороженных фруктах и овощах

Чем дольше хранятся сорванными свежие овощи и фрукты, тем меньше остается в них витаминов и полезных микроэлементов. Действительно ли замороженные плоды – не менее здоровая альтернатива, чем свежие фрукты и овощи, рассказали в Министерстве здравоохранения Украины.
Правда ли, что свежие фрукты и овощи теряют витамины?
Как только любой овощ, фрукт или ягода сорван, он начинает терять витамины и другие находящиеся в нем питательные вещества. Это происходит со всеми сорванными плодами: эти фрукты и овощи используют собственные питательные вещества для поддержания жизнедеятельности.
Далее по теме
Поэтому далеко не всегда свежий плод, который долго хранился где-либо до попадания на ваш стол, будет настолько полезен, как вы хотели бы. Импортируемые же фрукты и овощи тоже далеко не сразу с ветки попадают к нам нас тол, к тому же их перед отправкой обрабатывают консервантами для большей сохранности.
К тому же импортеры часто срывают и транспортируют недозревшие овощи и фрукты, которые "дозревают", уже на полках магазинов. Польза от таких продуктов весьма сомнительна.
Что же делать – заморозить овощи и фрукты?
Заморозка плодов действительно помогает замедлить процесс распада полезных веществ, поскольку тормозится окисление плода. Но здесь важно время, в течении которого сорванные фрукты, овощи или ягоды были заморожены. Не важно, сами ли вы заморозите плоды или будете пользоваться готовыми: чем скорее после сбора заморожены плоды, тем они полезнее.
Приобретенные замороженные овощи и фрукты – тоже хорошая альтернатива, поскольку промышленный процесс замораживания ускорился благодаря современным технологиям. Заводы по переработке находятся недалеко от полей и садов и процесс от момента сбора плодов до их заморозки часто занимает лишь несколько часов.
В таком виде овощи и фрукты могут храниться долго, не "растеряв" витамины и другие питательные вещества. Главное – их не размораживать и повторно замораживать несколько раз.
А что учесть, замораживая фрукты и овощи самостоятельно?
Сразу после сбора важно, как можно быстрее заморозить целые (то есть не поврежденные плоды, не мятые и не подгнившие и т.д.) плоды или их части. Не стоит замораживать фрукты или овощи, которые уже длительное время хранились после сбора.
Только мгновенное влияние низких температур не дает воде, содержащейся в плодах, превратиться в большие кристаллы льда. Клеточные оболочки остаются целыми, а полезные вещества – невредимыми.
Поэтому замороженные овощи и фрукты – хорошая альтернатива, когда нет возможности есть свежие несезонные овощи и фрукты в течение года. Замороженные плоды помогут не только разнообразить питание, а также сделать его более полезным и сбалансированным по микроэлементам.
Также ранее мы писали, кому особенно нужна клетчатка.