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СЬОГОДНІ Life Здорово

Які фрукти допоможуть уникнути раку – дослідження

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
13 листопада, 08:30
В закладинки
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Улюблені багатьма яблука не лише дають нам клітковину та вітаміни, а й допомагають боротися з раком. Достатньо щодня з'їдати хоча б один такий плід
Яблука - фрукти, які допоможуть уникнути раку
Яблука - фрукти, які допоможуть уникнути раку / Фото: unsplash.com

Щоб досягти від яблук максимального ефекту та користі – їжте їх зі шкіркою . Ці фрукти визнані одними з найкращих у боротьбі з раком та профілактикою онкології, пише журнал Nutrients.

Чим корисні яблука щодо профілактики раку

Яблуко – фрукт, що широко вживається в усьому світі, який доступний цілий рік а головне – цей плід є багатим джерелом фітохімічних речовин. Вони багаті на тритерпеноїди, органічні та жирні кислоти, фенольні сполуки.

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Регулярне вживання яблук знижує захворюваність на різні види раку
Регулярне вживання яблук знижує захворюваність на різні види раку / Фото: Unsplash

Дослідники зазначають, що у плані профілактики раку яблука "зобов'язані" флавоноїдам проціанідинам. Ці речовини мають багато протиракових властивостей, але нам зовсім не обов'язково запам'ятовувати складні назви корисних речовин. Достатньо того, що дослідники з'ясували, що регулярне вживання яблук знижує захворюваність на різні види раку.

А як правильно їсти яблука?

Медики зазначають, що корисніше їсти яблука неочищеними оскільки шкірка яблука містить приблизно в 2-4 рази більш високу концентрацію флавоноїдів, ніж м'якоть. Особливо багаті на ці протиракові речовини сорти яблук "Гренні Сміт", "Айдаред", "Червоний Рим", "Джонмак", "Глостер" і "Старкінг Делішес".

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Червоні яблука сорту "Айдаред" – одні з найкращих у плані профілактики раку
Червоні яблука сорту "Айдаред" – одні з найкращих у плані профілактики раку / Фото: Unsplash

Достатньо з'їдати одне яблуко на день як перекушування, а не спільно з іншою їжею. Так яблуко краще перетравиться і всі корисні речовини, що містяться в ньому – засвояться.

Також ми писали, як зробити сушку з яблук та груш.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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