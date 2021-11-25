5 продуктів, які повернуть сили – що їсти після ковіда чи ГРВІ

Найшвидше відновитися після сезонних болячок допоможуть клітковина, молочні та м'ясні продукти, яйця. Важливо, щоб раціон був ситним і водночас – дієтичним

Повернуть сили після ковіда або ГРВІ яйця, овочі, білкова м'ясна та рослинна їжа / Фото: Колаж: Сьогодні

Наша система травлення не менш важлива при боротьбі з інфекціями, ніж імунна. Які продукти допоможуть швидше відновитися після хвороби, як організувати режим харчування і чи потрібні харчові добавки – розповів лікар фізичної та реабілітаційної медицини Ігор Сомов.

Ігор Сомов / Фото: пресслужба

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Чому важливо добре харчуватися при ГРВІ та інших інфекціях?

Холодна пора року і так сприяє сплеску простудних захворювань, плюс цього сезону нас все ще атакує коронавірус. Епідемія ковіда, вже "знайомі" ГРВІ та застуда, загострення хронічних недуг – після таких хвороб організм потребує додаткової підтримки.

Адже наша система травлення, як і дихальна, це один з основних бар'єрів для боротьби з інфекціями, що потрапляють у наш організм. Чи знаєте ви, що саме в органах травлення, "сховавшись" у товстому шарі слизу, живуть бактерії. А захисні клітини імунної системи – макрофаги живуть під шаром поверхневих клітин.

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Біль у животі, нудота, проблеми із травленням часто виникають після застуди та ГРВІ / Фото: Depositphotos

І запальний процес – це захисна імунна реакція збудника, який потрапив до організму і з яким розпочали боротьбу макрофаги. До чого тут травлення та харчування? До того, що органи травлення теж включаються до боротьби з вірусами.

Нудота, біль у шлунку, тяжкість після їжі, погіршення роботи кишківника – такі ж "супутники" простудної хвороби, як температура, кашель чи нежить. Тому для якнайшвидшого одужання та підтримки не тільки травної системи, а й усього імунітету важливо відрегулювати харчування .

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Продукти, що відновлюють сили після хвороби – це які?

Зверніть увагу на саме харчування: не переїдайте і в водночас їжте до насищення, намагайтеся їсти 3 рази на день. Обмежити варто цукор, магазинні кетчупи та соуси копченості, біле борошно, напівфабрикати – та інші швидкі вуглеводи (їм не місце у здоровому раціоні взагалі). Дієтичне, збалансоване та водночас ситне меню повинно містити:

Рибу жирних сортів , будь-яку морську, той самий оселедець – не обов'язково витрачатися на дорогих сьомгу чи лосося. Тільки рибу вибирайте запечену, слабосолона – але не копчену! М'ясо – телятина або індичатина, а не жирна свинина і т.д. Теж запікаємо, варимо, тушкуємо, а не смажимо. Яйця – варимо до стану "у смятку", тобто напівм'якого, а не "крутого" жовтка. Кисломолочні продукти – сири, сир, кефір, йогурти (без наповнювачів та цукру). Не забувайте про клітковину – це овочі, зелень, крупи (гречка, перлівка).

Не забувайте пити достатньо води (втім, пити досить чистої води важливо завжди, а не тільки в період хвороби). Магазинні соки, а тим більше солодкі газовані напої краще замінити компотом, узваром, морсом чи трав'яним чаєм.

А як же вітаміни та добавки після хвороби?

Не лише медикаменти, а й вітамінні комплекси та харчові добавки повинен призначати фахівець. Особливо якщо ви перехворіли і хвороба позначилася на системі травлення. Те, що допомогло вашим родичам/друзям/сусідам, може у вас викликати загострення. Особливо якщо захворювання позначилося на травній системі.

Харчові добавки та вітаміни, особливо після ГРВІ чи ковіда, повинен призначати лікар / Фото: unsplash.com

Якщо хвороба відступила, а проблеми із травленням залишилися, то допоможе гастроентеролог. Не ігноруйте проблеми з кишківником, біль у шлунку або тяжкість у животі. Пам'ятайте: головна зброя проти інфекцій – це сильний організм. А своєчасне звернення до лікаря заощаджує час, кошти та допомагає уникнути ускладнень.

Також ми писали, що таке читміл і чому таке харчування підходить не всім.