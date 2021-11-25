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5 продуктів, які повернуть сили – що їсти після ковіда чи ГРВІ

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
25 листопада, 15:40
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Найшвидше відновитися після сезонних болячок допоможуть клітковина, молочні та м'ясні продукти, яйця. Важливо, щоб раціон був ситним і водночас – дієтичним
Повернуть сили після ковіда або ГРВІ яйця, овочі, білкова м'ясна та рослинна їжа
Повернуть сили після ковіда або ГРВІ яйця, овочі, білкова м'ясна та рослинна їжа / Фото: Колаж: Сьогодні

Наша система травлення не менш важлива при боротьбі з інфекціями, ніж імунна. Які продукти допоможуть швидше відновитися після хвороби, як організувати режим харчування і чи потрібні харчові добавки – розповів лікар фізичної та реабілітаційної медицини Ігор Сомов.

Ігор Сомов
Ігор Сомов / Фото: пресслужба

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А якщо ви не знаєте, що купити на "чорну п'ятницю", то допоможе wish list улюблених кіногероїв.

Чому важливо добре харчуватися при ГРВІ та інших інфекціях?

Холодна пора року і так сприяє сплеску простудних захворювань, плюс цього сезону нас все ще атакує коронавірус. Епідемія ковіда, вже "знайомі" ГРВІ та застуда, загострення хронічних недуг – після таких хвороб організм потребує додаткової підтримки.

Адже наша система травлення, як і дихальна, це один з основних бар'єрів для боротьби з інфекціями, що потрапляють у наш організм. Чи знаєте ви, що саме в органах травлення, "сховавшись" у товстому шарі слизу, живуть бактерії. А захисні клітини імунної системи – макрофаги живуть під шаром поверхневих клітин.

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Біль у животі, нудота, проблеми із травленням часто виникають після застуди та ГРВІ
Біль у животі, нудота, проблеми із травленням часто виникають після застуди та ГРВІ / Фото: Depositphotos

І запальний процес – це захисна імунна реакція збудника, який потрапив до організму і з яким розпочали боротьбу макрофаги. До чого тут травлення та харчування? До того, що органи травлення теж включаються до боротьби з вірусами.

Нудота, біль у шлунку, тяжкість після їжі, погіршення роботи кишківника – такі ж "супутники" простудної хвороби, як температура, кашель чи нежить. Тому для якнайшвидшого одужання та підтримки не тільки травної системи, а й усього імунітету важливо відрегулювати харчування .

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Продукти, що відновлюють сили після хвороби – це які?

Зверніть увагу на саме харчування: не переїдайте і в водночас їжте до насищення, намагайтеся їсти 3 рази на день. Обмежити варто цукор, магазинні кетчупи та соуси копченості, біле борошно, напівфабрикати – та інші швидкі вуглеводи (їм не місце у здоровому раціоні взагалі). Дієтичне, збалансоване та водночас ситне меню повинно містити:

  1. Рибу жирних сортів , будь-яку морську, той самий оселедець – не обов'язково витрачатися на дорогих сьомгу чи лосося. Тільки рибу вибирайте запечену, слабосолона – але не копчену!
  2. М'ясо – телятина або індичатина, а не жирна свинина і т.д. Теж запікаємо, варимо, тушкуємо, а не смажимо.
  3. Яйця – варимо до стану "у смятку", тобто напівм'якого, а не "крутого" жовтка.
  4. Кисломолочні продукти – сири, сир, кефір, йогурти (без наповнювачів та цукру).
  5. Не забувайте про клітковину – це овочі, зелень, крупи (гречка, перлівка).

Не забувайте пити достатньо води (втім, пити досить чистої води важливо завжди, а не тільки в період хвороби). Магазинні соки, а тим більше солодкі газовані напої краще замінити компотом, узваром, морсом чи трав'яним чаєм.

А як же вітаміни та добавки після хвороби?

Не лише медикаменти, а й вітамінні комплекси та харчові добавки повинен призначати фахівець. Особливо якщо ви перехворіли і хвороба позначилася на системі травлення. Те, що допомогло вашим родичам/друзям/сусідам, може у вас викликати загострення. Особливо якщо захворювання позначилося на травній системі.

Харчові добавки та вітаміни, особливо після ГРВІ чи ковіда, повинен призначати лікар
Харчові добавки та вітаміни, особливо після ГРВІ чи ковіда, повинен призначати лікар / Фото: unsplash.com

Якщо хвороба відступила, а проблеми із травленням залишилися, то допоможе гастроентеролог. Не ігноруйте проблеми з кишківником, біль у шлунку або тяжкість у животі. Пам'ятайте: головна зброя проти інфекцій – це сильний організм. А своєчасне звернення до лікаря заощаджує час, кошти та допомагає уникнути ускладнень.

Також ми писали, що таке читміл і чому таке харчування підходить не всім.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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