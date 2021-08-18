Lifestyle
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Загибель мера Кривого Рогу ⚽ Шахтар в Лізі чемпіонів 📽 Одеський кінофест 🇺🇦 День Незалежності України - 2021

Як носити худі

Тримаємо тіло у тонусі

Стосунки з кавою

На море восени

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Здорово

2 основні причини, через які зникає менструація

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
18 серпня, 12:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Якщо ви сидите на жорсткій дієті і регулярно стрессуете, то менструація може не тільки порушитися, а взагалі зникнути. Чим це небезпечно – в матеріалі
Дієта та постійний стрес можуть привести до того, що місячні зникають
Дієта та постійний стрес можуть привести до того, що місячні зникають / Фото: Колаж: Сьогодні

Все більше жінок і дівчат в світі страждають проблемою зі складною назвою функціональна гіпоталамічнна аменорея . При такому стані припиняють йти місячні , а причиною найчастіше стає стрес і дієта. До такого висновку прийшли польські вчені: результати їх дослідження опубліковані в журналі Nutrients.

Реклама

А ми зібрали для вас 10 лайфхаків, які допоможуть провести серпень весело і з користю.

Невже місячні пропадають від стресу і схуднення?

Аменорея, тобто відсутність менструації у жінки, яка не вагітна, може з'являтися з багатьох причин, включаючи жіночі захворювання. Медики виділяють саме функціональну гипоталамическую аменорею, тому що це стан пов'язаний саме з жорстким обмеженням у їжі і стресом.

Читайте також:

Основним визначальним чинником є як не тільки тривалий стрес і дієта, так і нездатність впоратися з його наслідками. Це дуже складне захворювання, яке часто не діагностується . Більш того, терапевтичні втручання не усувають всі причини розладу, який може мати негативні наслідки для здоров'я жінки.

Чим же небезпечно тривала відсутність місячних

Реклама

Даний стан викликається також недоліком енергії в раціоні, низьким споживанням мікро- і макроелементів, надмірною інтенсивною фізичної активністю. Часто такі проблеми виникають у дівчат, які намагаються худнути, жорстко обмежуючи себе в їжі і інтенсивно тренуючись.

Але психогенна аменорея викликається саме тривалими стресовими ситуаціями, в тому числі і спортивними перерузкамі (для організму це теж стрес). В результаті у жінок відбувається порушення процесів регенерації тканин, метаболізму, гормонального фону, сну. Жінку або дівчину починають турбувати головні болі, падає різкість зору, погіршується стан волосся і нігтів.

Не тільки побутової, але і спортивний стрес, тобто перенавантаження призводять до аменореї
Не тільки побутової, але і спортивний стрес, тобто перенавантаження призводять до аменореї / Фото: unsplash.com

Крім того, тривала нерегульована відсутність місячних через обмеження в харчуванні або стресу може привести до безпліддя і остеопорозу. Остеопороз, тобто зниження щільності кісткової тканини виникає через зниження гормону естрогену. Тому будь-яке порушення менструального циклу вимагає звернення до гінеколога і навіть психотерапевта.

Чи можна викликати місячні при аменореї?

Місячні потрібно не викликати, а лікувати стан, яке призвів до аменореї: його можна виправити, відкоригувавши причини. Так, при зниженні інтенсивності фізичних навантажень і стресу, який вони викликають в організмі, відновиться нормальна кількість жирової тканини.

Реклама

А разом з цим – і гормональний рівень. Опрацювання стресових ситуацій допоможе налагодити функції гіпоталамуса (області мозку, відповідальної за вироблення гормонів, що регулюють менструальний цикл).

І звичайно ж, харчування в будь-якому віці має бути раціональним і збалансованим за всіма мікро, і макроелементами, вітамініами, жирами, білками і вуглеводами.

Також раніше ми писали про інших причини порушення менструального циклу.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де краще купувати продукти
Хочу дізнатись
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Не лягати спати з макіяжем
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як вибрати достиглу диню
Хакнути
Сольник зірки
Гурт "Бумбокс"
19 серпня / 19:00
5 головних концертів серпня
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Наталі Портман для Vogue China
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
16 - 22 серпня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Похід до басейну за 10 тис. гривень
За що такі гроші?
Особистий досвід
Як швидко вакцинуватися від COVID-19
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на серпень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Останній місяць літа стартував
10 речей, які треба встигнути зробити у серпні
Хочу дізнатися!
Lifestyle
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти