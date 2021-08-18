2 основні причини, через які зникає менструація

Якщо ви сидите на жорсткій дієті і регулярно стрессуете, то менструація може не тільки порушитися, а взагалі зникнути. Чим це небезпечно – в матеріалі

Дієта та постійний стрес можуть привести до того, що місячні зникають / Фото: Колаж: Сьогодні

Все більше жінок і дівчат в світі страждають проблемою зі складною назвою функціональна гіпоталамічнна аменорея . При такому стані припиняють йти місячні , а причиною найчастіше стає стрес і дієта. До такого висновку прийшли польські вчені: результати їх дослідження опубліковані в журналі Nutrients.

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Невже місячні пропадають від стресу і схуднення?

Аменорея, тобто відсутність менструації у жінки, яка не вагітна, може з'являтися з багатьох причин, включаючи жіночі захворювання. Медики виділяють саме функціональну гипоталамическую аменорею, тому що це стан пов'язаний саме з жорстким обмеженням у їжі і стресом.

Основним визначальним чинником є як не тільки тривалий стрес і дієта, так і нездатність впоратися з його наслідками. Це дуже складне захворювання, яке часто не діагностується . Більш того, терапевтичні втручання не усувають всі причини розладу, який може мати негативні наслідки для здоров'я жінки.

Чим же небезпечно тривала відсутність місячних

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Даний стан викликається також недоліком енергії в раціоні, низьким споживанням мікро- і макроелементів, надмірною інтенсивною фізичної активністю. Часто такі проблеми виникають у дівчат, які намагаються худнути, жорстко обмежуючи себе в їжі і інтенсивно тренуючись.

Але психогенна аменорея викликається саме тривалими стресовими ситуаціями, в тому числі і спортивними перерузкамі (для організму це теж стрес). В результаті у жінок відбувається порушення процесів регенерації тканин, метаболізму, гормонального фону, сну. Жінку або дівчину починають турбувати головні болі, падає різкість зору, погіршується стан волосся і нігтів.

Не тільки побутової, але і спортивний стрес, тобто перенавантаження призводять до аменореї / Фото: unsplash.com

Крім того, тривала нерегульована відсутність місячних через обмеження в харчуванні або стресу може привести до безпліддя і остеопорозу. Остеопороз, тобто зниження щільності кісткової тканини виникає через зниження гормону естрогену. Тому будь-яке порушення менструального циклу вимагає звернення до гінеколога і навіть психотерапевта.

Чи можна викликати місячні при аменореї?

Місячні потрібно не викликати, а лікувати стан, яке призвів до аменореї: його можна виправити, відкоригувавши причини. Так, при зниженні інтенсивності фізичних навантажень і стресу, який вони викликають в організмі, відновиться нормальна кількість жирової тканини.

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А разом з цим – і гормональний рівень. Опрацювання стресових ситуацій допоможе налагодити функції гіпоталамуса (області мозку, відповідальної за вироблення гормонів, що регулюють менструальний цикл).

І звичайно ж, харчування в будь-якому віці має бути раціональним і збалансованим за всіма мікро, і макроелементами, вітамініами, жирами, білками і вуглеводами.

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