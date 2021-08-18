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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

2 основные причины, из-за которых исчезает менструация

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
18 августа, 12:00
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Если вы сидите на жесткой диете и регулярно стрессуете, то менструация может не только нарушиться, а вообще исчезнуть. Чем это опасно – в материале
Диета и постоянный стресс могут привести к тому, что месячные исчезают
Диета и постоянный стресс могут привести к тому, что месячные исчезают / Фото: Коллаж: Сегодня

Все больше женщин и девушек в мире страдают проблемой со сложным названием функциональная гипоталамическая аменорея. При таком состоянии прекращают идти месячные, а причиной чаще всего становится стресс и диета. К такому выводу пришли польские ученые: результаты их исследования опубликованы в журнале Nutrients.

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Неужели месячные пропадают от стресса и похудения?

Аменорея, то есть отсутствие менструации у женщины, которая не беременна, может появляться по многим причинам, включая женские заболевания. Медики выделяют именно функциональную гипоталамическую аменорею, потому что это состояние связано именно с жестким ограничением в еде и стрессом.

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Основным определяющим фактором является не только длительный стресс и диета, так и неспособность справиться с его последствиями. Это очень сложное заболевание, которое часто не диагностируется. Более того, терапевтические вмешательства не устраняют все причины расстройства, которое может иметь негативные последствия для здоровья женщины.

Чем же опасно длительное отсутствие месячных

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Данное состояние вызывается также недостатком энергии в рационе, низким потреблением микро- и макроэлементов, чрезмерной интенсивной физической активностью. Часто такие проблемы возникают у девушек, которые стараются худеть, жестко ограничивая себя в еде и интенсивно тренируясь.

Но психогенная аменорея вызывается именно длительными стрессовыми ситуациями, в том числе и спортивными перерузками (для организма это тоже стресс). В итоге у женщин происходит нарушение процессов регенерации тканей, метаболизма, гормонального фона, сна. Женщину или девушку начинают беспокоить головные боли, падает резкость зрения, ухудшается состояние волос и ногтей.

Не только бытовой, но и спортивный стресс, то есть перенагрузки приводят к аменорее
Не только бытовой, но и спортивный стресс, то есть перенагрузки приводят к аменорее / Фото: unsplash.com

Кроме того, длительное нерегулируемое отсутствие месячных из-за ограничения в питании или стресса может привести к бесплодию и остеопорозу. Остеопороз, то есть снижение плотности костной ткани возникает из-за снижения гормона эстрогена. Поэтому любое нарушение менструального цикла требует обращения к гинекологу и даже психотерапевту.

Можно ли вызвать месячные при аменорее?

Месячные нужно не вызывать, а лечить состояние, которое привело к аменорее: его можно исправить, откорректировав причины. Так, при снижении интенсивности физических нагрузок и стресса, который они вызывают в организме, восстановится нормальное количество жировой ткани.

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А вместе с этим – и гормональный уровень. Проработка стрессовых ситуаций поможет наладить функции гипоталамуса (области мозга, ответственной за выработку гормонов, регулирующих менструальный цикл).

И, конечно же, питание в любом возрасте должно быть рациональным и сбалансированным по всем микро, и макроэлементам, витаминам, жирам, белкам и углеводам.

Также ранее мы писали о других причинах нарушения менструального цикла.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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