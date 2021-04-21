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Якщо снідати цим продуктом, то дефіцит вітамінів вам не загрожує – вчені

Сьогодні, 07:00

Які продукти їсти, щоб в організм надходили найнеобхідніші нам вітаміни і мікроелементи? Всього лише 2 яйця на сніданок – з'ясували дослідники

Шукаєте ідеальний за вмістом корисних речовин продукт? Їжте курячі яйця на сніданок : вони сприяють надходженню в наш організм найнеобхідніших для нього поживних елементів. Вчені в черговий раз довели, що яйця – основа здорового раціону: результати дослідження опубліковані в медичному журналі Nutrients .

Чим же так гарні саме яйця? Тим, що цей продукт доступний кожному і в ньому містяться всі найнеобхідніші людському організму корисні речовини. А ще яйця можна їсти кожен день без шкоди для здоров'я. Звичайно, бувають випадки непереносимості курячого білка або алергія на жовток (особливо у маленьких дітей). Але для більшості людей яйця – продукт, який добре сприймається організмом і легко засвоюється.

Яйця – джерело мінеральних речовин, вітамінів і амінокислот
Яйця – джерело мінеральних речовин, вітамінів і амінокислот
Фото: unsplash.com

Що ж буде, якщо додати в раціон яйця?

Вчені перевірили, наскільки додавання яєць в раціон може поліпшити показники здоров'я у дорослих і дітей. Медики додали яйця в раціон тих добровольців, які раніше не їли цей продукт або їли, але дуже рідко. В результаті з'ясувалося, що якщо з'їдати саме на сніданок одне або два яйця, то надходження деяких поживних речовин в організм збільшиться від 10 до 20%. А саме – яйця є відмінним природним джерелом вітамінів А, D і групи В.

Які важливі вітаміни і мікроелементи містяться в яйцях?

Наприклад вітамін В4 – холін, якого особливо багато в жовтках, дуже важливий для нормальної роботи нервової системи і бере участь в утворенні елементів нервової тканини. Особливо корисний цей вітамін вагітним і маленьким дітям, оскільки дозволяє дитячому мозку краще розвиватися. Пантотенова кислота або вітамін В5 – водорозчинний вітамін, він необхідний для побудови і розвитку клітин як в центральній нервовій системі, так і в організмі в цілому. А його недолік відбивається на роботі всіх органів і систем організму, особливо нервової, м'язової, на шлунково-кишковому тракті. Ще яйця багаті пігментами лютеином і зеаксантином.

Лютеїн покращує пам'ять і здатність до навчання, а також допомагає шкірі бути більш пружною. А зеаксантин необхідний для підтримки здоров'я очей.

Низький вміст цих речовин в їжі веде до дегенерації жовтої плями очей, що в підсумку призводить до сильного вікового погіршення зору. І, звичайно ж варто згадати докозагексановую кислоту – одну з поліненасичених Омега-3 жирних кислот. Так-так, не тільки в морській рибі, в яйцях її теж предостатньо.

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Омега-3 – найкращий засіб профілактики захворювань серця і судин, суглобів, зору, шкіри. Антиоксидантні властивості цієї кислоти знижують "поганий" холестерин і шкоду від окисного стресу, тому Омега-3 показані для попередження передчасного старіння.

Як бачите, яйця – просто джерело мінеральних речовин, вітамінів і амінокислот. А яєчний білок – відмінний будівельний матеріал для нашого тіла. Дітям рекомендується давати 1 яйце на сніданок, а дорослим – 2 яйця.

Також раніше ми писали, чи є користь від яєць, які несуть екзотичні кури.

Крім корисного харчування, хочемо нагадати що створити гарний настрій для себе і рідних можна, порадувавши їх приємними сюрпризами: дивіться ідеї цікавих презентів в нашому календарі подарунків на головні свята квітня .

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