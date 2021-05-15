Чи можна схуднути, гуляючи з палицями: чим і кому корисна скандинавська ходьба

Виходячи на прогулянку зі спеціальними палицями можна зміцнити здоров'я і схуднути. Але скандинавська ходьба більше підходить людям похилого, чому – в матеріалі

Скандинавська ходьба популярна серед молоді, хоча рекомендована літнім Фото: unsplash.com

Все частіше на вулицях можна зустріти людей різного віку, які ходять з паличками, схожими на лижні. Сьогодні, в третю суботу травня - Всесвітній день скандинавської ходьби. Ця спортивна активність багатьма використовується для схуднення, все частіше можна почути, що ходьба з палицями навіть краще , ніж фітнес в спортзалі. Чи справді скандинавська ходьба настільки корисна і для кого – допоміг розібратися спортивний фармаколог, методист-викладач ТЦ "Академія фітнесу України" Ігор Бабенко.

Ігор Бабенко Фото: прес-служба

Що це взагалі за скандинавська ходьба, про яку все частіше говорять?

Скандинавська ходьба (північна або фінська) – це певна методика ходіння, при якій використовуються спеціально розроблені палиці. Люди, які йдуть розгонистим кроком, відштовхуючись палицями від землі вже нікого не дивують. А ще кілька років тому подібне видовище викликало здивування і жарти про забуті вдома лижі.

За однією з версій, скандинавська ходьба виникла на основі вправ, які використовували лижники для тренувань після зимового сезону. В Україні люди різного віку і з різним рівнем фізичної підготовки починають все частіше цікавитися цією активністю. А в Європі давним-давно можна спостерігати в основному літніх чоловіків і жінок, що неспішно крокують за допомогою палиць. І це абсолютно правильно, оскільки скандинавська ходьба відмінно підходить саме для підтримки здоров'я літніх людей.

А кому ще корисна скандинавська ходьба і чим саме?

В першу чергу тим людям, у яких є проблеми з опорно-руховим апаратом: хворі суглоби, плоскостопість, вікові зміни. Тому, як уже сказано, скандинавська ходьба – відмінна активність в насамперед для людей у віці. Тому що для ні рух – це життя і здоров'я. А саме використання палиць допомагає полегшити навантаження на суглоби і хребет. Також північну ходьбу використовують в туризмі, якщо треба буде пройти до 30 кілометрів пішки і більше.

Скандинавська хода використовується в туризмі Фото: Pixabay

У плані схуднення і взагалі, як варіант активності скандинавська ходьба походить людям із зайвою вагою і ожирінням. Адже зайві кілограми теж надає додаткове навантаження на суглоби, хребет і стопи. Таким людям різко починати бігати або відвідувати спортзал може бути не просто некомфортно, а навіть небезпечно в плані здоров'я.

Тому краще починати з прогулянок пішки, а використання палиць якраз допоможе розвантажити суглоби ніг, хребта і пройти більше. Як результат, велика витривалість, рухливість і більш тривала прогулянка приведе до втрати зайвої ваги.

Головне, щоб такі прогулянки були регулярними. Ну і звичайно необхідно буде скорегувати харчування. А ще ходіння з палицями використовується в якості реабілітації після травм, операцій, відновлення після серйозних проблем з серцем (наприклад, інфаркту) – але тільки за призначенням лікаря.

А чи можна використовувати лижні палиці і чи потрібно спеціально навчатися?

Для фінської ходьби використовують спеціальні палиці, вони регулюються або підбираються індивідуально під зріст і вагу людини. Саме за рахунок палиць зменшується або збільшується фізичне навантаження при такій ходьбі, людина може більше спиратися на ноги або навпаки – на руки. Тому хоча б перше заняття обов'язково потрібно пройти з інструктором. Оскільки невірно розподілене навантаження і неправильно підібрані палиці можуть нашкодити здоров'ю.

А якщо людина молода і відносно здорова, то скандинавська ходьба не підходить?

Справа не в тому, що вона не підходить, а в тому, що кожен вид активності або інструмент краще використовувати за призначенням. Якщо немає проблем зі здоров'ям, особливо з суглобами, надмірного зайвої ваги, ви молоді, то для підтримки здоров'я або схуднення краще вибирати іншу активність. Просто прогулянки (краще зробіть їх частіше і довше), пробіжки, йогу, басейн, спортзал – знайдіть собі заняття до душі.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як схуднути до літа за допомогою бігу.

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