Шкідливі міфи про фітнес: як потрібно харчуватися та тренуватися, щоб не кинути

Прийшли в спортзал, витратили пару місяців, щоб схуднути або накачати м'язи – а результату немає? Як не розчаруватися і не кинути тренування – в статті

Щоб не розчаруватися і не кинути тренування, спочатку важливо правильно займатися і харчуватися. Як скорегувати харчування при таких навантаженнях , тренуватися, щоб досягти результату, не нашкодити здоров'ю і не кинути тренування – розповів спортивний фармаколог, методист-викладач ТЦ Академії фітнесу України Ігор Бабенко.

Ігор Бабенко Фото: пресслужба

Часто приходячи до фітнес клубу, людина отримує рекомендації, які не відповідають її здоров'ю, ритму життя і іншим факторам. В основному – це найпоширеніші міфи про кількість і форматі тренувань, дієти і вживання добавок для підвищення енергійності і продуктивності.

Міф № 1: відвідуйте спортзал обов'язково не менше 3-4 разів на тиждень

У сучасному фітнесі часто нав'язується система 3-4 тренувань на тиждень. Але на жаль, часто таку пораду виконати сучасній завантаженій людині нереально, а ось відбити охоту ходити в спортзал – цілком може.

Як займатися і скільки разів відвідувати спортзал – справа індивідуальна Фото: unsplash.com

По-перше, потрібно враховувати час, який людина витрачає по дорозі з роботи на тренування, з тренування додому і на саме тренування. А ще не рідкість, коли людині рекомендують не потрібний йому вид активності. Тому:

Підійти до процесу потрібно грамотно, в цьому допоможе тільки професійний консультант або тренер, ніякій "бувалий" спортсмен або друг, який вже "10 років так займається і все знає", не розбирається в тонкощах вашого організму, наявних чи ні захворюваннях, особливостях метаболізму і так далі. Самому визначити цілі, вільний час, зробити поправку на травми і патології – і розповісти про це тренеру. Виходячи з цього буде легше визначити вид активності, час, інтенсивність і кількість тренувань, що підходить саме вам.

Міф № 2 – обов'язково вважайте калорії і їжте 5-6 разів на день

Порада відмінна, але втілити її в наших реаліях виходить у меншості. Крім того, таке харчування більше підходить професійним спортсменам, бодібілдерам або плавцям, які в добу споживають близько 6000 ккал і по-іншому для них це реалізувати не можна. Часто також нав'язують підрахунок споживаних калорій, дієти, забуваючи при цьому говорити про їхню якість.

Важливо – знайти не відповідну дієту, а збалансований саме під ваш організм тип харчування.

І виключити з раціону фастфуд, перекушування шкідливими продуктами, поки це не стане звичкою. Тоді з'явиться результат і кілограми почнуть іти безповоротно.

Міф № 3 – відразу приймайте якнайбільше різних добавок

Залишатися продуктивним і енергійним, особливо коли багато сил піде на тренування – вкрай важливо. Але радити людині, яка тільки почала тренування для схуднення або навпаки – набору м'язової маси відразу з прийому харчових добавок або енергонапої – в корені неправильно.

Спочатку потрібно розуміти, якщо у людини "витік" енергії, то звідки він. Інакше ніякі добавки не допоможуть відновити або стримати енергію.

Зверніть увагу:

чи достатньо ви спите, чи не мучить безсоння,

різноманітно чи в цілому ви харчуєтеся,

чи достатньо відновлюєтеся після фізичних навантажень,

чи не відчуваєте зайвого стресу, перевантаження нервової системи, перестомлюваності.

Якщо з вищепереліченими моментами у вас проблеми, то спочатку потрібно їх відкоригувати, а потім, спільно з фахівцем, підбирати потрібні саме вашому організму харчові добавки.

Нагадаємо, що раніше ми також писали про те, як схуднути до літа і не зіпсувати здоров'я.

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