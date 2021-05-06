Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Шкідливі міфи про фітнес: як потрібно харчуватися та тренуватися, щоб не кинути

Сьогодні, 09:33

Прийшли в спортзал, витратили пару місяців, щоб схуднути або накачати м'язи – а результату немає? Як не розчаруватися і не кинути тренування – в статті

Щоб не розчаруватися і не кинути тренування, спочатку важливо правильно займатися і харчуватися. Як скорегувати харчування при таких навантаженнях , тренуватися, щоб досягти результату, не нашкодити здоров'ю і не кинути тренування – розповів спортивний фармаколог, методист-викладач ТЦ Академії фітнесу України Ігор Бабенко.

Ігор Бабенко
Ігор Бабенко
Фото: пресслужба

Часто приходячи до фітнес клубу, людина отримує рекомендації, які не відповідають її здоров'ю, ритму життя і іншим факторам. В основному – це найпоширеніші міфи про кількість і форматі тренувань, дієти і вживання добавок для підвищення енергійності і продуктивності.

Міф № 1: відвідуйте спортзал обов'язково не менше 3-4 разів на тиждень

У сучасному фітнесі часто нав'язується система 3-4 тренувань на тиждень. Але на жаль, часто таку пораду виконати сучасній завантаженій людині нереально, а ось відбити охоту ходити в спортзал – цілком може.

Як займатися і скільки разів відвідувати спортзал – справа індивідуальна
Як займатися і скільки разів відвідувати спортзал – справа індивідуальна
Фото: unsplash.com

По-перше, потрібно враховувати час, який людина витрачає по дорозі з роботи на тренування, з тренування додому і на саме тренування. А ще не рідкість, коли людині рекомендують не потрібний йому вид активності. Тому:

  1. Підійти до процесу потрібно грамотно, в цьому допоможе тільки професійний консультант або тренер, ніякій "бувалий" спортсмен або друг, який вже "10 років так займається і все знає", не розбирається в тонкощах вашого організму, наявних чи ні захворюваннях, особливостях метаболізму і так далі.
  2. Самому визначити цілі, вільний час, зробити поправку на травми і патології – і розповісти про це тренеру.
  3. Виходячи з цього буде легше визначити вид активності, час, інтенсивність і кількість тренувань, що підходить саме вам.

Міф № 2 – обов'язково вважайте калорії і їжте 5-6 разів на день

Порада відмінна, але втілити її в наших реаліях виходить у меншості. Крім того, таке харчування більше підходить професійним спортсменам, бодібілдерам або плавцям, які в добу споживають близько 6000 ккал і по-іншому для них це реалізувати не можна. Часто також нав'язують підрахунок споживаних калорій, дієти, забуваючи при цьому говорити про їхню якість.

Важливо – знайти не відповідну дієту, а збалансований саме під ваш організм тип харчування.

І виключити з раціону фастфуд, перекушування шкідливими продуктами, поки це не стане звичкою. Тоді з'явиться результат і кілограми почнуть іти безповоротно.

Міф № 3 – відразу приймайте якнайбільше різних добавок

Залишатися продуктивним і енергійним, особливо коли багато сил піде на тренування – вкрай важливо. Але радити людині, яка тільки почала тренування для схуднення або навпаки – набору м'язової маси відразу з прийому харчових добавок або енергонапої – в корені неправильно.

Читайте також:
Як не набрати вагу на сидячій роботі – лайфхак від фітнес-тренера

Спочатку потрібно розуміти, якщо у людини "витік" енергії, то звідки він. Інакше ніякі добавки не допоможуть відновити або стримати енергію.

Зверніть увагу:

  • чи достатньо ви спите, чи не мучить безсоння,
  • різноманітно чи в цілому ви харчуєтеся,
  • чи достатньо відновлюєтеся після фізичних навантажень,
  • чи не відчуваєте зайвого стресу, перевантаження нервової системи, перестомлюваності.

Якщо з вищепереліченими моментами у вас проблеми, то спочатку потрібно їх відкоригувати, а потім, спільно з фахівцем, підбирати потрібні саме вашому організму харчові добавки.

Нагадаємо, що раніше ми також писали про те, як схуднути до літа і не зіпсувати здоров'я.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Тренуєтеся і не худнете? Чому не можна кидати і як себе змусити 6 фактів про користь бігу, про які ви не знали Як схуднути і підтягти м'язи без спортзалу - реабілітолог радить плавати Вчені назвали продукт, що допоможе схуднути та підтягнути м`язи Худни уві сні: як спати правильно, щоб не набирати вагу
схуднення фітнес спортзал тренування БАДи
Реклама

Новини партнерів

Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Нужна ли срочная вакцинация тем, кто переболел Covid-19
Нужна ли срочная вакцинация тем, кто переболел Covid-19
Тіна Кароль засвітила хороми і красеня, з яким провела Великдень
Тіна Кароль засвітила хороми і красеня, з яким провела Великдень

Популярні статті

Вчора, 18:21Зірково

Наташа Корольова і її 75-річна мама запалили на яхті в Маямі. Тарзан теж не стримався (відео)

Вчора, 17:49Смачно

Готуємося до Радониці та поминальних днів – 7 головних страв і рецептів

Вчора, 17:09Фаново

Що взяти з собою на пікнік: список найпотрібніших речей

Вчора, 15:25Зірково

15 цікавих фактів про співачку Адель. Один з них розкриває секрет її схуднення

Вчора, 14:43Зірково

Мережу добили голі українки в Туреччині: Скільки можна ганьбити країну?

Вчора, 13:42Events

День матері-2021: що подарувати мамі в свято

Вчора, 13:03Зірково

Ані Лорак вирушила на відпочинок з ексчоловіком – новий доказ

Вчора, 11:58Зірково

Офіційною причиною смерті принца Філіпа була не хвороба. Королівський лікар зробив заяву

Вчора, 11:02Зірково

Як DZIDZIO розділить майно з дружиною

Вчора, 08:20Психо

Гороскоп на сьогодні 5 травня для всіх знаків зодіаку: Козероги, зірки дають вам стусана

4 травняЗірково

Надя Мейхер захистила Меладзе в історії про домагання, а слова Полякової назвала жартом

4 травняЗірково

Я вам не фея! Анна Богдан з Холостяка-11 різко відреагувала на критику хейтерів

4 травняСмачно

10 рецептів найлегших овочевих салатів, які ви готуватимете завжди

3 травняЗірково

Холостячка Мішина провела вечір з Рибаком, який кинув її заради іншої

3 травняЗірково

Секс-скандал навколо Меладзе, або Чому чутки про харассмент можуть бути правдою

3 травняСмачно

Бісквіт "Вікторія" – рецепт королівського десерту, якому понад 200 років

Новини партнерів

Жена продюсера "Квартал 95" блеснула идеальной фигурой
Жена продюсера "Квартал 95" блеснула идеальной фигурой
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Тодоренко во второй раз будет мамой
Тодоренко во второй раз будет мамой
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
Нужна ли срочная вакцинация тем, кто переболел Covid-19
Нужна ли срочная вакцинация тем, кто переболел Covid-19
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти