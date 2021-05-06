Шкідливі міфи про фітнес: як потрібно харчуватися та тренуватися, щоб не кинути
Прийшли в спортзал, витратили пару місяців, щоб схуднути або накачати м'язи – а результату немає? Як не розчаруватися і не кинути тренування – в статті
Щоб не розчаруватися і не кинути тренування, спочатку важливо правильно займатися і харчуватися. Як скорегувати харчування при таких навантаженнях , тренуватися, щоб досягти результату, не нашкодити здоров'ю і не кинути тренування – розповів спортивний фармаколог, методист-викладач ТЦ Академії фітнесу України Ігор Бабенко.
Часто приходячи до фітнес клубу, людина отримує рекомендації, які не відповідають її здоров'ю, ритму життя і іншим факторам. В основному – це найпоширеніші міфи про кількість і форматі тренувань, дієти і вживання добавок для підвищення енергійності і продуктивності.
У сучасному фітнесі часто нав'язується система 3-4 тренувань на тиждень. Але на жаль, часто таку пораду виконати сучасній завантаженій людині нереально, а ось відбити охоту ходити в спортзал – цілком може.
По-перше, потрібно враховувати час, який людина витрачає по дорозі з роботи на тренування, з тренування додому і на саме тренування. А ще не рідкість, коли людині рекомендують не потрібний йому вид активності. Тому:
- Підійти до процесу потрібно грамотно, в цьому допоможе тільки професійний консультант або тренер, ніякій "бувалий" спортсмен або друг, який вже "10 років так займається і все знає", не розбирається в тонкощах вашого організму, наявних чи ні захворюваннях, особливостях метаболізму і так далі.
- Самому визначити цілі, вільний час, зробити поправку на травми і патології – і розповісти про це тренеру.
- Виходячи з цього буде легше визначити вид активності, час, інтенсивність і кількість тренувань, що підходить саме вам.
Порада відмінна, але втілити її в наших реаліях виходить у меншості. Крім того, таке харчування більше підходить професійним спортсменам, бодібілдерам або плавцям, які в добу споживають близько 6000 ккал і по-іншому для них це реалізувати не можна. Часто також нав'язують підрахунок споживаних калорій, дієти, забуваючи при цьому говорити про їхню якість.
І виключити з раціону фастфуд, перекушування шкідливими продуктами, поки це не стане звичкою. Тоді з'явиться результат і кілограми почнуть іти безповоротно.
Залишатися продуктивним і енергійним, особливо коли багато сил піде на тренування – вкрай важливо. Але радити людині, яка тільки почала тренування для схуднення або навпаки – набору м'язової маси відразу з прийому харчових добавок або енергонапої – в корені неправильно.
Спочатку потрібно розуміти, якщо у людини "витік" енергії, то звідки він. Інакше ніякі добавки не допоможуть відновити або стримати енергію.
Зверніть увагу:
- чи достатньо ви спите, чи не мучить безсоння,
- різноманітно чи в цілому ви харчуєтеся,
- чи достатньо відновлюєтеся після фізичних навантажень,
- чи не відчуваєте зайвого стресу, перевантаження нервової системи, перестомлюваності.
Якщо з вищепереліченими моментами у вас проблеми, то спочатку потрібно їх відкоригувати, а потім, спільно з фахівцем, підбирати потрібні саме вашому організму харчові добавки.
Нагадаємо, що раніше ми також писали про те, як схуднути до літа і не зіпсувати здоров'я.
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