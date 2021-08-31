Як важити 50 кг все життя і не товстішати – особистий досвід 71-річної українки

Вчені визначили, що ми гладшаємо з віком не через поганий метаболізм, а тому, що мало рухаємося. Отже, поширена думка, що обмін речовин сповільнюється з роками, терпить фіаско

Як важити 50 кг все життя і не товстішати / Фото: скріншот

Виявляється, в однаковій вазі можна залишатися майже все життя. Що для цього потрібно зробити – далі в матеріалі.

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А ми зібрали 14 продуктів, якими можна об'їдатися і не товстішати.

Люди поправляються з віком через неправильний спосіб життя

Якщо ви з картоплею фрі або соковитим бургером в руці розповідаєте, що гладшає через вікові зміни, то тепер вам ніхто не повірить. Дослідження показали, що вік не впливає на обмін речовин у нашому організмі. І причина зайвих кілограмів і круглого животика – жирна і солодка їжа, а також малорухливий спосіб життя, а не метаболізм.

Однак більшість українців вірять, що животик і складочки з'являються саме через вік, раптово. Правда, є і ті, хто впевнений: нізвідки вага не додається.

Як боротися із зайвою вагою – поради лікарів

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Часта причина зайвої ваги зовсім не гормональні та вікові зміни, а висококалорійна їжа, показало дослідження. Це викликає цукровий діабет, проблеми із серцем, нирками і печінкою.

За словами Юлії Комісаренко, завідувачки кафедри ендокринології НМУ імені О. О. Богомольця, більшість пацієнтів, що звернулися з приводу ожиріння, мають його через те, що отримують з їжею більше калорій, ніж витрачають.

Тоді 70-80 відсотків успіху – а це вже лікування – це зміна способу життя.

Пацієнтам із зайвою вагою потрібно більше рухатися, їсти менше солодкого і жирного. А ще харчуватися частіше ніж 3 рази на день, невеликими порціями.

Чому не виходить схуднути / Фото: Pixabay

Дієтолог Борис Скачко каже, що людям із зайвою вагою потрібно змінити систему харчування і їсти частіше:

Мінімум 5 разів на день. У 50 років і далі. Для того, щоб зберігати стабільну масу тіла, потрібно рівень енерговитрат привести у відповідність до рівня нашого апетиту. Якщо вони поєднуються – все нормально.

Як дотримуватися однієї ваги все життя – досвід українки

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Важити 50 кілограмів протягом усього життя можна. Це доводить власним прикладом українка Неля в свій 71 рік. Останні 30 років вона займається фізкультурою.

Вправи робить 3 рази на тиждень, ще стільки ж займається тенісом. А ще ретельно стежить за тим, що їсть: багато зелених овочів, рибу, хліб з висівками і клітковину, яка сприяє хорошому метаболізму. І майже виключила з раціону смажене.

До правильного харчування привчає і внуків. А ще подорожує і ходить у гори. Це її мотивація – бути здоровою і жити довше.

Тим часом ми з'ясували, як соєві продукти впливають на жіноче здоров'я.