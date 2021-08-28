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СЬОГОДНІ Lifestyle Здорово

Чим каші корисні для здоров'я і як їх полюбити

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
28 серпня, 14:00
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Крупи потрібні нашому організму, але саме відсутність звички варити каші збіднює раціон. Чому важливо їсти каші і як себе до них привчити – розповіла дієтолог
Каші дуже корисні, а полюбити їх і зробити смачніше допоможуть фрукти, овочі, горіхи
Каші дуже корисні, а полюбити їх і зробити смачніше допоможуть фрукти, овочі, горіхи / Фото: Колаж: Сьогодні

З круп ми отримуємо вітаміни групи В, клітковину, а ще каші – відмінний продукт для схуднення і підтримки себе в формі. Чим корисні каші , як їх корисніше готувати і чому каші обов'язково повинні бути у вашому раціоні – розповіла дієтолог Олеся Добрянська.

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Олеся Добрянська
Олеся Добрянська / Фото: пресслужба

Чому в вашому раціоні часто мало каш

Багато людей люблять каші, але їм не подобається їх готувати, нібито це довго. Інша справа – макарони, адже тверді сорти теж корисні, так і варяться вони швидше. Але насправді багато каш варяться не набагато довше макаронів, зате на відміну від пасти або локшини, більш корисні.

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А якщо до того ж людина звикла їсти хліб і в будинок постійно заносяться лаваші або багети, то каші перестають варитися автоматично. Але якщо ви не готуєте каші, то тим самим обмежуєте себе в крупах. А крупи необхідні нашому організму , і не тільки для насичення корисними мікроелементами.

Чим корисні каші з різних круп

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По-перше, каші корисні для схуднення і підтримки ваги в нормі. Здивовані? Не дивуйтеся: вивільнення глюкози з круп відбувається повільно (тому вуглеводи, якими багаті крупи називають повільні або складні). Відповідно, процес жировідкладення, якщо ви їсте повільні вуглеводи – тобто каші, теж уповільнений.

Гречана каша – одна з найкорисніших
Гречана каша – одна з найкорисніших / Фото: instagram.com/kinezio_profi/

По-друге, каші – це антистрес-харчування: бо крупи містять магній і вітаміни групи В, які допомагають боротися зі стресом. І важливий момент, в крупах міститься клітковина, яка важлива:

  • для схуднення, оскільки дає відчуття ситості надовго і знижує бажання перекусити печивом або тістечком.
  • для нормальної роботи кишківника, тому що є доброю профілактикою закрепів.

Щоб каші не набридали, варто готувати різні крупи: найбільш корисні гречка, курурудзяна каша, перловка, булгур, кіноа, пшенична каша, ячна, нешліфований рис.

Як з максимальною користю їсти каші

Каші-хвилинки, манка, гранола з цукром або фітнес-вівсянка і інші максимально оброблені каші – це не про користь. Їх ніхто не забороняє їсти, але не варто ставити такі каші в пріоритет. Та й взагалі каші – це не базовий продукт на вашому столі, поєднувати каші добре з овочами, рибою, нежирним м'ясом, фруктами, сиром, горіхами, олією або вершковим маслом.

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Але не все відразу, а за принципом правила тарілки . Тобто половина тарілки – салат або овочі, чверть – основний продукт (м'ясо, риба, курка) і ще чверть – гарнір, в даному випадку – каша. Корисніше ті крупи, де вказано більш тривалий час приготування: така крупа менше перероблена.

Поєднувати каші добре з овочами, рибою, нежирним м'ясом, фруктами, сиром, горіхами
Поєднувати каші добре з овочами, рибою, нежирним м'ясом, фруктами, сиром, горіхами / Фото: unsplash.com

Щоб витрачати на приготування каш менше часу, просто виберіть найбільш зручний для вас спосіб: можна варити в мультиварці, а можна в каструлі. Або взагалі запарювати в термосі, навіть літровій банці на ніч, головне це робити.

Як швидко приготувати кашу, щоб вона була корисною

Ввечері можна промити крупу, засипати в мультиварку або каструлю, залити водою в пропорції ½ і залишити на ніч. Вранці ви побачите, як каша набухла: включіть мультиварку на 15 хвилин, для цільнозернових круп – може знадобитися трохи більше часу.

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За цей час можна спокійно прийняти душ, підготувати інші продукти до сніданку. якщо робити так щовечора, то дуже швидко виробиться корисна звичка готувати каші.

І на останок! Каші можна їсти не тільки на сніданок, а й на вечерю. Для тих, хто на дієті – те, що каші їдять тільки в першій половині дня і на вечерю про них треба забути – це МІФ!

Також ми раніше писали, яку кашу вибрати для себе.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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