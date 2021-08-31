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Як соєві продукти впливають на жіноче здоров'я

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
31 серпня, 08:15
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Соєві боби, соус або тофу виявилися насправді ефективні при гінекологічних захворюваннях. Але деяким жінкам соя не підходить і може нашкодити
Соєві продукти корисні для жіночого здоров'я, але підходять не всім жінкам
Соєві продукти корисні для жіночого здоров'я, але підходять не всім жінкам / Фото: unsplash.com

Соєві боби і інші продукти з них багаті на геністеїн – а ця речовина відома своїм цілющим ефектом щодо жіночого здоров'я. Навколо користі і шкоди сої саме для жіночого організму ведеться чимало суперечок: чергове дослідження провели американські вчені, що опублікували результати своєї роботи в журналі Nutrients.

Так корисна соя чи шкідлива для жіночого здоров'я?

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Продукти на основі сої допомагають знизити ризик серцево-судинних хвороб, оскільки соєві боби багаті білком , Омега-кислотами, вітамінами групи Б, клітковиною і не тільки. Побоювання навколо соєвих продуктів базувалися на думці, що нібито через наявність в сої деяких речовин, цей продукт може стимулювати зростання ракових клітин в молочній залозі.

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Але вчені відзначають, що соя навпаки може використовуватися як допоміжний засіб для лікування жіночих захворювань. Геністин, яким багаті соєві боби, навпаки сприяє зменшує ризик розвитку раку грудей і жіночих репродуктивних органів, оскільки захищає від окисного стресу і має подібні хімічні структури з естрогенами, жіночими статевими гормонами.

Однак жінкам з ендокринними порушеннями соєві продукти не підходять. Оскільки геністин навіть в малих дозах надає побічний ефект при захворюваннях щитовидної залози та інших ендокринних проблемах. Ця речовина (геністин) також стали використовувати в якості харчової добавки.

Які ж продукти з сої корисні?

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В інших випадках соя розглядається, як корисний продукт, особливо популярні соєві боби, як альтернатива м'ясу . Самі соєві боби готують з іншими овочами, часто їх ферментують, щоб сприяє ще кращому засвоэнню з них білка. Соєве молоко, совій соус, тофу, традиційні для азіатської кухні, сьогодні міцно увійшли в раціон багатьох європейців.

Самі соєві боби готують з іншими овочами, часто їх ферментують
Самі соєві боби готують з іншими овочами, часто їх ферментують / Фото: freepik.com

Смак сої практично нейтральний, тому часто в продукти з сої додають горіхи, насіння, спеції. Також популярна паста місо, яку готують шляхом ферментації сої, змышуючи з пшеницею і ячменем – це підвищує харчову цінність. А соєві паростки використовують, як альтернативу зимовим овочам. Також популярності набирає рослинне м'ясо взагалі без сої.

Нагадаємо, що раніше ми писали про 7 цікавих страв з соєвим м'ясом.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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