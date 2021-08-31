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Как весить 50 кг всю жизнь и не толстеть – личный опыт 71-летней украинки

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
31 августа, 13:13
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Ученые установили, что мы толстеем с возрастом не из-за плохого метаболизма, а потому, что мало двигаемся. Таким образом, распространенное мнение, что обмен веществ замедляется с годами, терпит фиаско
Как весить 50 кг всю жизнь и не толстеть
Как весить 50 кг всю жизнь и не толстеть / Фото: скриншот

Оказывается, в одном весе можно оставаться почти всю жизнь. Что для этого нужно сделать – далее в материале.

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А мы собрали 14 продуктов, которыми можно объедаться и не толстеть.

Люди поправляются с возрастом из-за неправильного образа жизни

Если вы с картофелем фри или сочным бургером в руке рассказываете, что полнеете из-за возрастных изменений, то теперь вам никто не поверит. Исследования показали, что возраст не влияет на обмен веществ в нашем организме. И причина лишних килограммов и круглого животика – жирная и сладкая пища, а также малоподвижный образ жизни, а не метаболизм.

Однако большинство украинцев верят, что животик и складочки появляются именно из-за возраста, внезапно. Правда, есть и те, кто уверен: ниоткуда вес не прибавляется.

Как бороться с лишним весом – советы врачей

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Частая причина лишнего веса вовсе не гормональные и возрастные изменения, а высококалорийная пища, показало исследование. Это вызывает сахарный диабет, проблемы с сердцем, почками и печенью.

По словам Юлии Комиссаренко, заведующей кафедрой эндокринологии НМУ имени А. А. Богомольца, большинство обратившихся по поводу ожирения имеют его из-за того, что получают с пищей больше калорий, чем тратят:

Тогда 70-80 процентов успеха – а это уже лечение – это изменение способа жизни.

Пациентам с лишним весом нужно больше двигаться, есть меньше сладкого и жирного. А еще питаться чаще 3 раз в день, небольшими порциями.

Почему не получается похудеть
Почему не получается похудеть / Фото: Pixabay

Диетолог Борис Скачко говорит, что людям с лишним весом нужно изменить систему питания и есть чаще:

Минимум 5 раз в день. В 50 лет и дальше. Для того, чтобы сохранять стабильную массу тела, нужно уровень энергозатрат привести в соответствие с уровнем нашего аппетита. Если они сочетаются – все нормально.

Как придерживаться одного веса всю жизнь – опыт украинки

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Весить 50 килограммов в течение всей жизни можно. Это доказывает собственным примером украинка Неля в свой 71 год. Последние 30 лет занимается физкультурой.

Упражнения делает 3 раза в неделю, еще столько же занимается теннисом. А еще тщательно следит за тем, что ест: много зеленых овощей, рыбу, хлеб с отрубями и клетчатку, которая способствует хорошему метаболизму. Она практически исключила из рациона жареное.

К правильному питанию приучает и внуков. А еще путешествует и ходит в горы. Это ее мотивация – быть здоровой и жить дольше.

Тем временем мы выяснили, как соевые продукты влияют на женское здоровье.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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